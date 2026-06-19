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Лазурный берег превратился в сточную канаву: популярный курорт Турции тонет в отходах

Туризм

Залив Фетхие, который годами считался эталоном турецкого яхтинга, трещит по швам под натиском нечистот. Туристы рискуют встретить сезон среди мутной воды и неприятных запахов вместо лазурной глади Эгейского моря. Депутаты турецкого парламента забили тревогу и требуют немедленно ввести комиссию по расследованию экологической катастрофы. Власти признают, что старые очистные системы не справляются с миллионом отдыхающих, превращая курорт в зону риска. В материале разберем, какие локации залива стали опасными и стоит ли менять билеты на другие направления.

Турция
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турция

Информационный взрыв в Фетхие

Город-курорт захлебывается в прямом смысле слова. Когда население прыгает с обычных цифр до миллиона, трубы очистных сооружений начинают плеваться грязью. Дождями в море смывает тонны пестицидов с окрестных полей. Получается ядовитый коктейль, который консервируется в закрытой бухте. Местные экологи годами кричали о проблеме, но сейчас ситуация дошла до Великого национального собрания Турции.

"Ситуация в заливе критическая, инфраструктура просто не была рассчитана на такие объемы потребления и сброса. Туристы едут за картинкой из соцсетей, а получают запах канализации у кромки воды", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Для тех, кто ищет альтернативу без лишних хлопот с визами, эксперты советуют обратить внимание на Камское море или другие внутренние направления. Это позволяет сэкономить нервы и деньги, избегая экологических ловушек популярных заграничных курортов. Часто бюджетный отдых дома оказывается чище и спокойнее турецкого люкса в разгар кризиса.

Яхтенный мусор и донный осадок

Гёджек всегда был меккой для парусников, но именно они нанесли удар под дых экосистеме. Тысячи лодок сливают льяльные воды и бытовые отходы прямо за борт. Из-за слабого течения в заливе на дне скопился миллион кубометров ила и грязи. Вода теряет прозрачность, превращаясь в мутный суп. Это прямой сигнал для тех, кто планирует отдых в июле — пик жары только усилит цветение воды.

Фактор риска Последствия для туриста
Донные отложения Мутная вода во время прилива, серый песок
Стоки с ферм Рост водорослей и цветение моря в жару
Перегруз очистных Неприятный запах в береговой линии

"Мы всегда рекомендуем клиентам уточнять состояние пляжа перед бронированием, в Турции сейчас лучше выбирать открытые бухты. В Фетхие ситуация сложная, но власти пытаются ужесточить контроль за сбросами с яхт", — отметила специально для Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Если турецкие марины перестали радовать, можно изучить скрытые жемчужины Геленджика, где вода обновляется быстрее. Многие путешественники сейчас пересматривают свои привычки. Те, кто привык к роскошным условиям по скидкам, все чаще сталкиваются с тем, что природа берет свое и портит отпускной глянец.

Где купаться без риска

Наихудшая обстановка фиксируется в местах впадения рек и около крупных стоянок судов. Если вы все же решились на поездку, выбирайте отели на удалении от центрального порта. Помните, что безопасность поездки зависит не только от экологии, но и от логистики. Если рейс отменят из-за сбоев, важно знать сроки возврата денег за билеты.

"В зонах экологических бедствий часто возрастает риск инфекций, поэтому туристам стоит быть осторожнее. Турция борется за имидж, но природа не подчиняется указам", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин специально для Pravda.Ru.

Для любителей экзотики и чистого воздуха альтернативой могут стать сувениры Камчатки и ее суровая природа, где нет проблем с перенаселением. В то же время классический отдых в Египте остается стабильным вариантом для тех, кому нужно только море и солнце. Те, кто предпочитает поезда, теперь четко знают свои права на полку в РЖД, что делает путешествия по стране предсказуемее.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Фетхие

Можно ли купаться в заливе Фетхие сейчас?

Официального запрета нет, но прозрачность воды значительно снижена. Экологи рекомендуют избегать купания в городской черте и вблизи марины для яхт из-за риска контакта со сточными водами.

Будут ли закрывать отели в регионе из-за экологии?

Отели продолжают работу. Власти Турции инициировали проверку для модернизации очистных систем, а не для закрытия туристического бизнеса. Основные ограничения касаются владельцев яхт.

Где в Турции вода осталась чистой?

Менее подвержены загрязнению открытые регионы, такие как побережье Кемера или удаленные бухты Каша. Там водообмен происходит естественным путем за счет течений открытого моря.

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Экспертная проверка: эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, турагент Анастасия Крылова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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