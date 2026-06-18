Авиакомпании перекладывают риски на граждан: новые поправки в кодекс защитят кошельки людей

Массовый коллапс в столичных авиаузлах заставил законодателей искать способы защиты прав пассажиров в экстренных условиях. Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой радикально ускорить процедуру возврата средств за билеты, если вылет не состоялся по вине перевозчика или из-за внешних факторов. По мнению политика, нынешние сроки ожидания выплат недопустимы, когда люди вынуждены сутками находиться в залах ожидания без ясных перспектив.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Усталость после перелёта

Реформа тарифов и финансовая поддержка пассажиров

Миронов направил обращение в Минтранс с предложением сократить период возврата денег до 1-2 дней при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Это позволило бы застрявшим туристам оперативно выбрать альтернативные способы поездки, не дожидаясь разблокировки личных средств неделями. Также критике подверглось динамическое ценообразование: депутат настаивает на его отмене в периоды массовых сбоев, чтобы стоимость оставшихся мест не взлетала до заоблачных высот.

Для реализации этих мер потребуется пересмотр Воздушного кодекса и министерских регламентов, которые сейчас позволяют авиакомпаниям гибко менять правила бронирования. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Сергея Миронова, именно актуальные нормы дают перевозчикам право манипулировать тарифами в зависимости от спроса, что в условиях кризиса бьет по карману граждан. Если своевременно не найти решение, цена качественного отдыха для россиян станет непосильной из-за непредвиденных логистических трат.

"Нынешняя ситуация выявила системные пробелы в организации помощи людям при массовых отменах рейсов. Если вопрос с быстрым возвратом денег не будет решен законодательно, авиакомпании продолжат перекладывать свои риски на плечи пассажиров, оставляя их без средств в критический момент", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Реальные условия в аэропортах и масштаб сбоев

Кризисная ситуация в столичных терминалах стала проверкой на прочность для сервисных служб. Миронов отметил, что, несмотря на обязательства по предоставлению питания и жилья при длительных задержках, на практике пассажиры сталкиваются с нехваткой мест в отелях и еды в кафе. "Из аэропорта Сочи в отели заселяют не всех. Многим пассажирам приходится спать на полу", — констатировал Миронов.

Причиной транспортного хаоса стала массированная атака беспилотников утром 18 июня, из-за которой небо над Москвой временно закрывали. Сильнее всего пострадало Шереметьево, где было сорвано расписание более 250 рейсов, во Внуково задержки коснулись 180 вылетов. В таких условиях даже опытным путешественникам пригодятся советы по выживанию в терминале, пока ведомства и авиаперевозчики пытаются нормализовать трафик.

Ответы на популярные вопросы о возврате билетов

В какой срок сейчас возвращают деньги за отмененный рейс?

Стандартный срок рассмотрения заявки может составлять от 10 до 30 дней, однако фактически зачисления на карту нередко растягиваются на несколько месяцев.

Что такое динамическое ценообразование?

Это алгоритм, при котором стоимость билета растет вместе с увеличением спроса и уменьшением количества свободных кресел на борту.

Обязано ли питание предоставляться бесплатно при задержке?

Да, по закону через 4 часа ожидания авиакомпания должна выдать ваучеры на питание, а через 2 часа — обеспечить прохладительными напитками.

Можно ли вернуть деньги, если рейс задержан по соображениям безопасности?

Да, в случае существенной задержки или отмены рейса пассажир имеет право на полный возврат стоимости перевозки, независимо от тарифа.

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