Найдена скрытая жемчужина за углом Геленджика: тишина, чистые пляжи и цены, которые ещё не взлетели

Дивноморское, спрятанное в нескольких километрах от шумного Геленджика, остаётся тихой гаванью для тех, кто ищет морской отдых без переплаты за всё подряд. Здесь ещё можно найти нормальную инфраструктуру, чистую воду и цены, которые радуют, особенно если сравнивать с ближайшими курортами.
В Дивноморском всё ещё много предложений аренды напрямую от владельцев, что позволяет избежать комиссий посредников. Самые скромные варианты начинаются от 1800 рублей за сутки. Даже в пик сезона, этот посёлок в среднем на четверть дешевле Геленджика — ощутимая экономия на недельной поездке.
Дивноморское окружено реликтовыми соснами, воздух здесь особенный, особенно после жаркого дня. Это место для тех, кто ценит тишину. Туристов меньше, пляжи свободнее, а море кажется чище. Многие выбирают прогулки к Голубой бухте, дольменам или просто наслаждаются прогулками по окрестным тропам.
"Популярность небольших курортных посёлков растёт, и это логично. Люди устали от толп и готовы платить за спокойствие", — менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Обед в кафе обойдётся примерно в 500-800 рублей. На рынках можно найти сезонные фрукты по более приятным ценам, чем на центральных улицах. В меню часто встречаются свежие морепродукты: жареная барабулька, мидии, а также домашний айран.
Цена напрямую зависит от близости к пляжу. Комнаты в 20 минутах ходьбы можно снять за 1800 рублей. Первая линия начинается от 6000 рублей за сутки. Отели уровня три звезды — около 7500 рублей за ночь. Ночных клубов в посёлке немного, поэтому по вечерам здесь тихо и спокойно.
|Вариант размещения
|Цена (руб./сутки)
|Комната (20 мин. от пляжа)
|от 1800
|Первая линия
|от 6000
|Отель 3 звезды
|около 7500
"Важно понимать, что цены в курортных посёлках могут быстро расти. Если хотите сэкономить, лучше планировать поездку заранее", — менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
В Дивноморском есть несколько хороших пляжей, включая центральный песчано-галечный пляж и более уединенные бухты с чистой водой.
Да, есть детские площадки, аттракционы и возможность покататься на банане или ватрушке.
Добраться можно на автобусе от Геленджика, на электричке или на личном автомобиле.
Местные жители продают изделия ручной работы, магниты, ракушки и другие сувениры.
"Пока Дивноморское сохраняет свой аутентичный колорит, это прекрасная альтернатива переполненным курортам. Главное — успеть оценить его преимущества, пока цены не взлетели", — туроператор Максим Ланин.
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