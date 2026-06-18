Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авторынок России сошел с ума: ценовая карусель вынудила бренды пойти на крайние меры
Хельсинки снимает барьеры: роковое решение парламента предопределило новую реальность на границе
Я выхожу из комнаты: какую сцену из фильма "Изгой" Том Хэнкс не может пересмотреть спустя 25 лет
Листья огромные, а плодов нет: копеечная добавка в почву заставила плети огурцов гнуться от завязей
Покупательские заблуждения при выборе яиц: скрытые аргументы в пользу более дешевых категорий
В воздухе вокруг нас висят миллионы существ: в тумане обнаружили скрытую, но активную жизнь
Самый капризный квартирант подоконника: 5 золотых правил ухода за фикусом Бенджамина летом
Цветочные горшки и солнце испортили подоконники? Два компонента из аптеки вмиг вернут им белизну
Идеальная кожа начинается не с кремов: 4 корейские привычки помогут забыть о высыпаниях на теле

Найдена скрытая жемчужина за углом Геленджика: тишина, чистые пляжи и цены, которые ещё не взлетели

Туризм

Дивноморское, спрятанное в нескольких километрах от шумного Геленджика, остаётся тихой гаванью для тех, кто ищет морской отдых без переплаты за всё подряд. Здесь ещё можно найти нормальную инфраструктуру, чистую воду и цены, которые радуют, особенно если сравнивать с ближайшими курортами.

Чемоданы на пляже
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Чемоданы на пляже

Жильё без лишних накруток

В Дивноморском всё ещё много предложений аренды напрямую от владельцев, что позволяет избежать комиссий посредников. Самые скромные варианты начинаются от 1800 рублей за сутки. Даже в пик сезона, этот посёлок в среднем на четверть дешевле Геленджика — ощутимая экономия на недельной поездке.

Природа и ощущение спокойствия

Дивноморское окружено реликтовыми соснами, воздух здесь особенный, особенно после жаркого дня. Это место для тех, кто ценит тишину. Туристов меньше, пляжи свободнее, а море кажется чище. Многие выбирают прогулки к Голубой бухте, дольменам или просто наслаждаются прогулками по окрестным тропам.

"Популярность небольших курортных посёлков растёт, и это логично. Люди устали от толп и готовы платить за спокойствие", — менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Еда и что стоит попробовать

Обед в кафе обойдётся примерно в 500-800 рублей. На рынках можно найти сезонные фрукты по более приятным ценам, чем на центральных улицах. В меню часто встречаются свежие морепродукты: жареная барабулька, мидии, а также домашний айран.

Сколько стоит жить ближе к морю

Цена напрямую зависит от близости к пляжу. Комнаты в 20 минутах ходьбы можно снять за 1800 рублей. Первая линия начинается от 6000 рублей за сутки. Отели уровня три звезды — около 7500 рублей за ночь. Ночных клубов в посёлке немного, поэтому по вечерам здесь тихо и спокойно.

Вариант размещения Цена (руб./сутки)
Комната (20 мин. от пляжа) от 1800
Первая линия от 6000
Отель 3 звезды около 7500

"Важно понимать, что цены в курортных посёлках могут быстро расти. Если хотите сэкономить, лучше планировать поездку заранее", — менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы

Какие пляжи в Дивноморском самые лучшие?

В Дивноморском есть несколько хороших пляжей, включая центральный песчано-галечный пляж и более уединенные бухты с чистой водой.

Есть ли в Дивноморском развлечения для детей?

Да, есть детские площадки, аттракционы и возможность покататься на банане или ватрушке.

Как добраться до Дивноморского?

Добраться можно на автобусе от Геленджика, на электричке или на личном автомобиле.

Какие сувениры стоит привезти из Дивноморского?

Местные жители продают изделия ручной работы, магниты, ракушки и другие сувениры.

"Пока Дивноморское сохраняет свой аутентичный колорит, это прекрасная альтернатива переполненным курортам. Главное — успеть оценить его преимущества, пока цены не взлетели", — туроператор Максим Ланин.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Новости Москвы сегодня
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Мир. Новости мира
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Сосед-дачник знает толк: 5 способов применения соды, которые заменяют дорогие пестициды
Садоводство, цветоводство
Сосед-дачник знает толк: 5 способов применения соды, которые заменяют дорогие пестициды
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Последние материалы
Шоколадный шедевр из простого творога: этот сырок может хранится 5 дней, но съедается за два
Волнение на пробах и любовь на всю жизнь: что жена Сарика Андреасяна рассказала о первой встрече с режиссёром
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Любопытная подушечка для иголок: как врачи в США два часа превращали "ежа" назад в койота
Это сочли капитуляцией: соглашение Трампа с Тегераном спровоцировало раскол в США
Возраст в зеркале оказался не приговором: эти привычки способны сделать вас заметно моложе
Невозможно скрывать правду за снимками из зала: шоумен объяснил причины массового недоверия к Лерчек
Стоит ли переплачивать за парящий унитаз? Честное сравнение инсталляции и классики
Организм перестанет разрушать сам себя: найден способ навсегда усмирить главный гормон старения
Я молился и не дышал: как муж Митрошиной отреагировал на условный приговор и что он сказал о новой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.