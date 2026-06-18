Найдена скрытая жемчужина за углом Геленджика: тишина, чистые пляжи и цены, которые ещё не взлетели

Дивноморское, спрятанное в нескольких километрах от шумного Геленджика, остаётся тихой гаванью для тех, кто ищет морской отдых без переплаты за всё подряд. Здесь ещё можно найти нормальную инфраструктуру, чистую воду и цены, которые радуют, особенно если сравнивать с ближайшими курортами.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Чемоданы на пляже

Жильё без лишних накруток

В Дивноморском всё ещё много предложений аренды напрямую от владельцев, что позволяет избежать комиссий посредников. Самые скромные варианты начинаются от 1800 рублей за сутки. Даже в пик сезона, этот посёлок в среднем на четверть дешевле Геленджика — ощутимая экономия на недельной поездке.

Природа и ощущение спокойствия

Дивноморское окружено реликтовыми соснами, воздух здесь особенный, особенно после жаркого дня. Это место для тех, кто ценит тишину. Туристов меньше, пляжи свободнее, а море кажется чище. Многие выбирают прогулки к Голубой бухте, дольменам или просто наслаждаются прогулками по окрестным тропам.

"Популярность небольших курортных посёлков растёт, и это логично. Люди устали от толп и готовы платить за спокойствие", — менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Еда и что стоит попробовать

Обед в кафе обойдётся примерно в 500-800 рублей. На рынках можно найти сезонные фрукты по более приятным ценам, чем на центральных улицах. В меню часто встречаются свежие морепродукты: жареная барабулька, мидии, а также домашний айран.

Сколько стоит жить ближе к морю

Цена напрямую зависит от близости к пляжу. Комнаты в 20 минутах ходьбы можно снять за 1800 рублей. Первая линия начинается от 6000 рублей за сутки. Отели уровня три звезды — около 7500 рублей за ночь. Ночных клубов в посёлке немного, поэтому по вечерам здесь тихо и спокойно.

Вариант размещения Цена (руб./сутки) Комната (20 мин. от пляжа) от 1800 Первая линия от 6000 Отель 3 звезды около 7500

"Важно понимать, что цены в курортных посёлках могут быстро расти. Если хотите сэкономить, лучше планировать поездку заранее", — менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы

Какие пляжи в Дивноморском самые лучшие?

В Дивноморском есть несколько хороших пляжей, включая центральный песчано-галечный пляж и более уединенные бухты с чистой водой.

Есть ли в Дивноморском развлечения для детей?

Да, есть детские площадки, аттракционы и возможность покататься на банане или ватрушке.

Как добраться до Дивноморского?

Добраться можно на автобусе от Геленджика, на электричке или на личном автомобиле.

Какие сувениры стоит привезти из Дивноморского?

Местные жители продают изделия ручной работы, магниты, ракушки и другие сувениры.

"Пока Дивноморское сохраняет свой аутентичный колорит, это прекрасная альтернатива переполненным курортам. Главное — успеть оценить его преимущества, пока цены не взлетели", — туроператор Максим Ланин.

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