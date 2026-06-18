Битва бюджетов: где дешевле отдохнуть этим летом, если деньги — главный критерий

Отпускной сезон заставляет заново пересчитывать семейные бюджеты, сталкивая лбами два самых популярных направления. Пока одни по привычке смотрят в сторону турецкого побережья, другие ищут способы сэкономить на родных берегах, где ценники в ресторанах уже давно сравнялись со столичными.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пляж на Черном море

Турецкий берег: сколько стоит "все включено"

Турецкие отели в текущем сезоне показывают заметный рост цен, особенно в сегменте среднего чека. Пакетные предложения на троих в гостиницах уровня три или четыре звезды начинаются от 150 000 рублей. Если рассматривать более высокий класс размещения с полноценным сервисом, сумма легко переваливает за 250 000 рублей. При этом самостоятельная покупка авиабилетов из Москвы в Анталью требует серьезных вложений — за перелет в обе стороны просят от 38 000 рублей на человека.

"Сейчас гораздо выгоднее брать полные пакеты питания прямо в отеле. Рестораны на курортах Турции за год подорожали на четверть, и каждый выход в город за едой превращается в серьезную нагрузку на кошелек. Обычный ужин на семью может обойтись в круглую сумму, которую проще заранее включить в стоимость тура", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Важной статьей расходов остаются дополнительные траты. Даже если проживание оплачено, транспорт и мелкие покупки требуют наличия свободных средств. В таких условиях многие путешественники стараются заранее продумать все бытовые варианты, чтобы не переплачивать на месте за услуги, которые можно было получить дешевле.

Сочинский сервис: бюджет на Адлер и Сириус

Российские курорты удерживают лидерство за счет доступности логистики, но проживание в Адлере обходится в среднем в 5 000 рублей с человека за сутки. Недельный отдых без учета перелета стоит около 70 000 рублей на двоих. Главная особенность отдыха в Сочи — отсутствие массовой системы питания в отелях, что заставляет туристов ежедневно тратиться в городских кафе. Завтраки и обеды здесь по стоимости сопоставимы с московскими заведениями.

Тот самый секрет заключается в том, что экономия в России возможна только при отказе от привычного гостиничного комфорта. Аренда апартаментов с собственной кухней позволяет сократить расходы на еду почти вдвое. Это особенно актуально для тех, кто ищет тишины и не готов переплачивать за близость к шумным набережным. Правильный выбор локации помогает найти баланс между удобством и стоимостью, о чем часто забывают при поиске жилья.

"В Сочи сейчас наблюдается четкое разделение. Если бюджет ограничен 80 тысячами на двоих, то Россия — единственный рабочий путь, но придется самостоятельно готовить и много ходить пешком. Как только сумма превышает 150 тысяч, Турция начинает выигрывать по объему услуг за те же деньги", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

При планировании поездки стоит учитывать и вопросы связи. В незнакомом месте часто выручает предварительная подготовка, когда нужный инструмент для навигации уже загружен в телефон и не требует постоянного доступа к сети. Это избавляет от лишних трат на роуминг или местные сим-карты с нестабильным покрытием.

Сравнение расходов на неделю

Чтобы понять реальную разницу, стоит сопоставить базовые траты на двоих взрослых. Это помогает увидеть, куда действительно уходят деньги.

Статья расходов Сочи (минимум) Турция (минимум) Перелет и проживание 55 000 — 65 000 руб. 70 000 — 80 000 руб. Питание и досуг 30 000 — 40 000 руб. 25 000 — 30 000 руб.

Для определенной категории путешественников важным фактором остается экология и покой. Часто такой материал для выбора направления ищут те, кто ценит санаторный отдых и возможность оздоровления без лишней суеты и палящего солнца.

"Многие забывают про скрытые расходы. В Сочи это такси, которое стоит как в Москве, и платные пляжи. В Турции же основной риск — это спонтанные покупки и экскурсии, которые продаются на каждом шагу. Если держать себя в руках, бюджеты обоих направлений в 2026 году практически идентичны", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Если смотреть на вещи проще, то выбор между югом России и зарубежьем сегодня зависит от готовности заниматься бытом в отпуске. Кому-то по душе свобода перемещений и местные рынки, а кто-то предпочитает заранее оплаченный сервис, чтобы не думать о ценах в меню. В любом случае грамотное решение принимается только после детального анализа всех скрытых платежей.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Где море чище — в Сочи или в Турции?

В Турции преобладает песчаный или мелкогалечный вход в воду, а очистные сооружения современных отелей работают эффективнее. В Сочи чистота воды сильно зависит от района: в Сириусе море считается более открытым и чистым, чем в центральных бухтах.

Как сэкономить на еде в Адлере?

Главный способ — посещение столовых вдали от первой береговой линии и покупка продуктов на местных рынках. Разница в цене между кафе на набережной и заведениями "для местных" может достигать трех раз.

Стоит ли ехать в Турцию без системы "все включено"?

При текущем курсе валют и росте цен в турецком общепите такой формат отдыха часто выходит дороже пакетного тура. Питание в ресторанах стало одной из самых затратных статей расходов для самостоятельных туристов.

Читайте также