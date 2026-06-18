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Все переплачивают, а вы — нет: как отдыхать на лучших курортах мира вдвое дешевле

Туризм

Стереотип о том, что качественный отдых у моря возможен только в строго определенные месяцы, ежегодно заставляет тысячи людей переплачивать за билеты и тесниться на переполненных пляжах. На практике же границы между сезонами давно стерлись, а тропический ливень продолжительностью в час становится приятным бонусом, снижающим стоимость тура вдвое.

Белоснежный песчаный пляж на необитаемом острове
Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белоснежный песчаный пляж на необитаемом острове

Логика низкого сезона: почему падает цена

Многие опасаются ехать в Азию или на острова Индийского океана летом из-за мифических беспрерывных дождей. В реальности погода в этот период напоминает короткую перезагрузку системы: мощный ливень быстро сменяется ярким солнцем, а влажный воздух делает жару менее агрессивной. Отельеры, чтобы не оставлять номера пустыми, запускают программы лояльности, которые зимой просто невозможны.

"Летом на Мальдивах или Сейшелах можно встретить предложения, где цена проживания падает на 40 или 50 процентов. Отели часто добавляют к этому бесплатные обеды или трансфер в подарок. Это отличная возможность увидеть люксовые курорты за разумные деньги", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

При планировании такой поездки не нужно подгонять свой график под общепринятые стандарты. Достаточно проверить локальные климатические карты, так как даже внутри одной страны погода может кардинально различаться на разных побережьях. Такой взвешенный подход позволяет избежать суеты и значительно сэкономить на привычном варианте размещения.

Семь направлений для выгодного маневра

Мальдивские острова летом становятся доступны тем, кто раньше обходил их стороной из-за ценника. Осадки выпадают преимущественно ночью, а температура воды держится на отметке +28 градусов. В Таиланде фокус смещается на острова Самуи и Панган, где в это время года море остается спокойным и чистым.

Направление Главная выгода
Маврикий Комфортные +24°C для экскурсий и скидки на отели до 35%
Малайзия (Перхентианы) Пик сухого сезона при снижении цен на 30%

Шри-Ланка летом разделена надвое. Если на юге океан штормит, то восточное побережье в районе Тринкомали встречает идеальным штилем. Похожая ситуация во Вьетнаме: пока в одних провинциях льет, в Нячанге стоит сухая и солнечная погода. Главное — вовремя совершить правильное решение при выборе конкретного курорта.

"Для семей с детьми летний несезон в тропиках выгоден еще и потому, что крупные сетевые отели часто селят и кормят детей бесплатно. В пиковые зимние даты такие акции — большая редкость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Тот самый секрет заключается в том, что в несезон персонал отелей менее загружен. Это напрямую влияет на качество сервиса: внимание к гостю становится более персонализированным. Даже привычная дорога в аэропорт или поездка на трансфере превращается в комфортное событие без лишней спешки.

Сейшельские острова в июне и июле радуют отсутствием изнуряющей влажности. На островах Праслин и Ла-Диг море остается спокойным, а количество туристов на знаменитых пляжах сокращается в разы. Это время идеально подходит для тех, кто ценит уединение и не готов мириться с шумом толпы, выбирая иные места для отдыха.

"При планировании отдыха в низкий сезон важно учитывать не только прогноз погоды, но и логистику. В некоторых странах в это время могут реже ходить локальные паромы или закрываться мелкие кафе, но крупные комплексы работают в штатном режиме", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в несезон

Правда ли, что в сезон дождей ливни идут круглые сутки?

Нет, обычно это тропические залповые ливни, которые длятся от 30 минут до полутора часов. Вода быстро уходит, и через час песок на пляже уже сухой.

Безопасно ли купаться, если сезон считается низким?

Необходимо следить за флажками на пляже. В несезон на некоторых побережьях могут быть сильные подводные течения или высокая волна, но всегда можно найти закрытую бухту с тихой водой.

Сильно ли кусают насекомые в этот период?

Активность насекомых во влажный сезон выше, но качественные отели проводят регулярную обработку территории. Достаточно взять с собой обычный репеллент.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, аналитик туристического рынка Илья Роденко, туроператор Максим Ланин
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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