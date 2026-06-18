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Границы на замке лишь на словах: статистика выдачи шенгена опровергла пугающие слухи

Туризм

Распространенные убеждения о массовом закрытии границ Европы для россиян не находят подтверждения в официальной статистике. Реальная доля отказов в выдаче шенгенских разрешений сегодня колеблется в пределах шести процентов, что опровергает слухи о тотальной изоляции. Несмотря на то что логистика усложнилась, а требования к заявителям стали жестче, мифы о шенгене продолжают пугать туристов сильнее, чем реальные консульские проверки.

Шенген
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Шенген

Реальные лидеры выдачи и новые стандарты документов

Наиболее лояльное отношение к путешественникам из России сохраняют Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция. В условиях, когда поездки принимают формат нишевого отдыха, основным критерием успеха становится не выбор страны, а педантичность в сборе бумаг.

Как сообщает NewsInfo со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, консульства в первую очередь оценивают финансовую состоятельность и прозрачность доходов соискателя.

"Нужен правильный комплект документов. Самое главное справка с места работы о зарплате. Зарплата должна быть не менее ста тысяч рублей, а лучше сто пятьдесят тысяч. Второе — счет в банке. Если лежит там до трехсот тысяч, можно за визой не обращаться. Если лежит от миллиона и больше, это гарантированная виза", — отметил Алексан Мкртчян.

Особое внимание проверяющие органы уделяют движению средств по счету. Накопления должны находиться в банке минимум три месяца, а резкое внесение крупной суммы перед подачей заявки вызывает подозрения и часто ведет к отрицательному результату.

Пока одни штурмуют европейские консульства, другие выбирают восточный колорит без визы, где требования к финансовым гарантиям отсутствуют или минимальны.

Мнение эксперта и смена стратегии путешествий

Профессионалы отрасли констатируют, что современный туризм требует стратегического подхода. Вместо погони за долгосрочными "мультями" на несколько лет эффективнее подавать документы под конкретные даты и цели визита.

Еще одним актуальным трендом стало оформление второго загранпаспорта, что позволяет избежать проблем при аннулировании старых документов или необходимости отправлять один паспорт в консульство, сохраняя мобильность со вторым. Пока северные страны обсуждают запрет на въезд в ЕС, южные направления ЕС остаются открытыми для подготовленных лиц.

"Важно понимать, что консул видит любую попытку обмана системы — покупные справки или фиктивные брони отелей сейчас вычисляются мгновенно. Если ваша цель действительно туризм, а документы подтверждают стабильный доход и связь с родиной, шансы получить одобрение крайне высоки даже в текущих реалиях", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о шенгенских визах

Какой минимальный остаток на счете нужен для визы?

Для уверенного получения визы эксперты рекомендуют иметь на остатке не менее 500 тысяч — 1 миллиона рублей. Сумма менее 300 тысяч рублей сегодня считается критически низкой для поездок в Европу.

Правда ли, что визы россиянам почти не выдают?

Нет, это заблуждение. Процент отказов составляет в среднем около 6%, что сопоставимо с допандемийными показателями для многих стран, хотя сроки рассмотрения документов увеличились.

Какая зарплата должна быть указана в справке с работы?

Желательно, чтобы официальный доход составлял от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Низкая зарплата может стать формальным поводом для сомнений консула в ваших туристических намерениях.

В какие страны проще всего оформить визу в 2025 году?

Наиболее активными в выдаче виз остаются Венгрия, Греция, Италия, Испания и Франция. Эти страны продолжают принимать документы у российских туристов в стандартном режиме.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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