Красное море окрашивается кровью: привычка подплывать к красивым стаям оборачивается наложением швов

Яркие тропические рыбы, ставшие природным символом Красного моря, начали представлять реальную угрозу для отдыхающих на курортах Египта. Вместо приятного созерцания коралловых рифов российские туристы в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде всё чаще получают глубокие резаные раны и проколы. Виновниками агрессии стали рыбы-хирурги, чьи костяные шипы у основания хвоста по остроте сравнимы со скальпелем. Опасность заключается в том, что нападение происходит молниеносно при попытке человека просто приблизиться к морскому обитателю, а последствия часто требуют хирургического вмешательства и наложения швов.

Фото: Wikimedia Commons by Kudak is licensed under Public domain Красное море, Хургада

Острые плавники: хроника нападений в Египте

В последние недели египетские курорты захлестнула волна жалоб на агрессивное поведение рыб-хирургов. Эти существа отличаются яркой окраской, что часто вводит путешественников в заблуждение. Желание сделать красивое фото или поплавать рядом с экзотической стаей оборачивается госпитализацией. Так, одна из россиянок, отдыхавшая неподалеку от берега, получила серьезный порез ноги в момент, когда попыталась подплыть ближе к рыбе. В местной клинике врачи констатировали глубокое повреждение тканей и наложили несколько швов.

"Рыба-хирург защищает свою территорию, и любой пловец для неё - потенциальный захватчик. Удар хвостом наносится боковым движением, при котором шипы раскрываются подобно лезвиям. Это не просто царапина, а рваная рана, в которую может попасть инфекция", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Другой инцидент произошел с соотечественницей, которой морской обитатель нанес три точечных прокола. Туристы отмечают пугающую закономерность: на многих пляжах Хургады и Шарм-эш-Шейха отсутствуют предупреждающие знаки или таблицы, информирующие о рисках встречи с фауной Красного моря. Отсутствие визуальных предостережений провоцирует излишнюю доверчивость у отдыхающих.

География морских угроз: от Турции до Кубы

Проблемы с представителями фауны фиксируются не только в Египте. Туристический сезон 2024-2025 годов отметился целым рядом аномалий по всему миру. Например, в Турции на прибрежных зонах зафиксировано нашествие клещей, численность которых резко возросла после нетипично низких температур зимой. В ОАЭ даже постояльцы премиального сегмента отелей стараются восстановить ресурс после столкновения с постельными клопами, атакующими туристов в номерах.

"Развитие экотуризма и изменение климата приводят к тому, что привычные зоны отдыха сталкиваются с новыми биологическими угрозами. Планируя поездку, важно изучать не только отзывы об отелях, но и актуальные экологические сводки региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

На кубинских пляжах в 2025 году серьезную опасность представили "португальские кораблики" — медузы с длинными щупальцами, вызывающие тяжелейшие химические ожоги. Аналогичные проблемы с безопасностью кожи возникают в Китае, где песчаные блохи делают невозможным спокойное пребывание на береговой линии без специальной защиты.

Как избежать травм на пляже

Для минимизации рисков при контакте с морской средой эксперты рекомендуют использовать коралловые тапочки и сохранять дистанцию не менее двух-трех метров от любых рыб. Важно помнить, что даже самые спокойные направления могут скрывать логистические и природные ловушки, поэтому к выбору маршрута нужно подходить осознанно, учитывая пляжные альтернативы с более предсказуемой экосистемой.

"Основная ошибка — попытка покормить рыб или потрогать их руками. В Красном море это категорически запрещено не только из-за штрафов, но и ради сохранения собственного здоровья", — отметил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Типичная ошибка туриста Совет и результат Попытка покормить рыб хлебом или фруктами Соблюдайте дистанцию. Это исключит агрессию и риск нападения хищников Купание босиком вблизи коралловых рифов Используйте аквашузы. Защита стопы предотвратит порезы об ежей и костистых рыб Игнорирование мутной воды после шторма Не заходите в воду при плохой видимости. Так вы вовремя заметите медуз или опасных рыб

Ответы на популярные вопросы о безопасности в море

1. Как распознать рыбу-хирурга в воде?

Эти рыбы имеют овальное тело, часто окрашенное в ярко-синий, серый или желтый цвет. Их отличительная черта — небольшие яркие пятна или полоски у основания хвоста, где скрыты острые шипы.

2. Что делать, если рыба-хирург нанесла порез?

Немедленно выйдите из воды, так как кровь может привлечь более крупных хищников. Промойте рану чистой пресной водой, обработайте антисептиком и обязательно обратитесь к врачу для исключения инфекции.

3. Эффективна ли обычная страховка при таких травмах?

Да, стандартная туристическая страховка покрывает амбулаторную помощь при укусах и порезах морскими обитателями, если случай произошел на официальном пляже.

4. Как обезопасить детей при купании на Красном море?

Дети должны находиться в воде в закрытых купальных костюмах (рашгардах) и обуви, под постоянным присмотром взрослых. Важно объяснить ребенку, что трогать морских обитателей руками запрещено.

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