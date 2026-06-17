Красное море окрашивается кровью: привычка подплывать к красивым стаям оборачивается наложением швов

Яркие тропические рыбы, ставшие природным символом Красного моря, начали представлять реальную угрозу для отдыхающих на курортах Египта. Вместо приятного созерцания коралловых рифов российские туристы в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде всё чаще получают глубокие резаные раны и проколы. Виновниками агрессии стали рыбы-хирурги, чьи костяные шипы у основания хвоста по остроте сравнимы со скальпелем. Опасность заключается в том, что нападение происходит молниеносно при попытке человека просто приблизиться к морскому обитателю, а последствия часто требуют хирургического вмешательства и наложения швов.
В последние недели египетские курорты захлестнула волна жалоб на агрессивное поведение рыб-хирургов. Эти существа отличаются яркой окраской, что часто вводит путешественников в заблуждение. Желание сделать красивое фото или поплавать рядом с экзотической стаей оборачивается госпитализацией. Так, одна из россиянок, отдыхавшая неподалеку от берега, получила серьезный порез ноги в момент, когда попыталась подплыть ближе к рыбе. В местной клинике врачи констатировали глубокое повреждение тканей и наложили несколько швов.
"Рыба-хирург защищает свою территорию, и любой пловец для неё - потенциальный захватчик. Удар хвостом наносится боковым движением, при котором шипы раскрываются подобно лезвиям. Это не просто царапина, а рваная рана, в которую может попасть инфекция", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Другой инцидент произошел с соотечественницей, которой морской обитатель нанес три точечных прокола. Туристы отмечают пугающую закономерность: на многих пляжах Хургады и Шарм-эш-Шейха отсутствуют предупреждающие знаки или таблицы, информирующие о рисках встречи с фауной Красного моря. Отсутствие визуальных предостережений провоцирует излишнюю доверчивость у отдыхающих.
Проблемы с представителями фауны фиксируются не только в Египте. Туристический сезон 2024-2025 годов отметился целым рядом аномалий по всему миру. Например, в Турции на прибрежных зонах зафиксировано нашествие клещей, численность которых резко возросла после нетипично низких температур зимой. В ОАЭ даже постояльцы премиального сегмента отелей стараются восстановить ресурс после столкновения с постельными клопами, атакующими туристов в номерах.
"Развитие экотуризма и изменение климата приводят к тому, что привычные зоны отдыха сталкиваются с новыми биологическими угрозами. Планируя поездку, важно изучать не только отзывы об отелях, но и актуальные экологические сводки региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
На кубинских пляжах в 2025 году серьезную опасность представили "португальские кораблики" — медузы с длинными щупальцами, вызывающие тяжелейшие химические ожоги. Аналогичные проблемы с безопасностью кожи возникают в Китае, где песчаные блохи делают невозможным спокойное пребывание на береговой линии без специальной защиты.
Для минимизации рисков при контакте с морской средой эксперты рекомендуют использовать коралловые тапочки и сохранять дистанцию не менее двух-трех метров от любых рыб. Важно помнить, что даже самые спокойные направления могут скрывать логистические и природные ловушки, поэтому к выбору маршрута нужно подходить осознанно, учитывая пляжные альтернативы с более предсказуемой экосистемой.
"Основная ошибка — попытка покормить рыб или потрогать их руками. В Красном море это категорически запрещено не только из-за штрафов, но и ради сохранения собственного здоровья", — отметил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
|Типичная ошибка туриста
|Совет и результат
|Попытка покормить рыб хлебом или фруктами
|Соблюдайте дистанцию. Это исключит агрессию и риск нападения хищников
|Купание босиком вблизи коралловых рифов
|Используйте аквашузы. Защита стопы предотвратит порезы об ежей и костистых рыб
|Игнорирование мутной воды после шторма
|Не заходите в воду при плохой видимости. Так вы вовремя заметите медуз или опасных рыб
Эти рыбы имеют овальное тело, часто окрашенное в ярко-синий, серый или желтый цвет. Их отличительная черта — небольшие яркие пятна или полоски у основания хвоста, где скрыты острые шипы.
Немедленно выйдите из воды, так как кровь может привлечь более крупных хищников. Промойте рану чистой пресной водой, обработайте антисептиком и обязательно обратитесь к врачу для исключения инфекции.
Да, стандартная туристическая страховка покрывает амбулаторную помощь при укусах и порезах морскими обитателями, если случай произошел на официальном пляже.
Дети должны находиться в воде в закрытых купальных костюмах (рашгардах) и обуви, под постоянным присмотром взрослых. Важно объяснить ребенку, что трогать морских обитателей руками запрещено.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.