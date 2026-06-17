Российский паспорт стал пропуском: масштабная чистка льготных мест коснулась главных авиалиний

С июня 2026 года авиакомпания "Аэрофлот" радикально пересмотрела правила продажи билетов по фиксированным "плоским" тарифам, полностью закрыв доступ к ним для иностранных граждан. Теперь субсидированные перелеты экономкласса по десяти ключевым направлениям, включая Дальний Восток и Калининград, доступны исключительно обладателям российского паспорта. Такое решение продиктовано запредельным спросом на бюджетные места, которые в пиковые периоды зачастую выкупались туристами и мигрантами из других стран, оставляя жителей России без возможности доступного перемещения внутри страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Pieter van Marion from Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ VP-BQT Aeroflot Аэрофлот - Российские авиалинии (2234414991)

Новые правила: кто и куда полетит со скидкой

Программа "плоских" тарифов, действующая с 2014 года, всегда была инструментом социальной поддержки. Цена билета по этой схеме фиксирована, не зависит от сезона или близости даты вылета и остается значительно ниже фактической себестоимости рейса. Однако ажиотаж вокруг дешевых билетов привел к тому, что коренные жители отдаленных регионов сталкивались с дефицитом мест.

"Ограничение круга лиц только гражданами РФ — логичная мера защиты национальных интересов. Когда государство косвенно дотирует перевозки через механизмы нацперевозчика, логично, что выгоду должны получать налогоплательщики этой страны, а не иностранные визитеры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Изменения коснутся рейсов между Москвой и следующими городами: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ и Калининград. Теперь при оформлении билета система потребует обязательную верификацию гражданства. Иностранцы, планирующие отдых в России на этих направлениях, смогут летать только по стандартным коммерческим тарифам.

Статистика и социальный контекст программы

Востребованность направления Москва — Калининград и дальневосточных маршрутов подтверждается цифрами. Только за 2025 год "плоскими" тарифами на Дальнем Востоке воспользовались 1,5 миллиона человек. В Калининградскую область по фиксированной цене слетали более 831 тысячи пассажиров. Такая нагрузка на бюджет перевозчика требует жесткого контроля целевого распределения льгот.

"Многие путешественники тратят месяцы, пытаясь спланировать отпуск без стресса, и отсутствие дешевых билетов в нужные даты было главной проблемой. Отсечение иностранного потока позволит высвободить значительную квоту мест именно для российских семей в период летних каникул", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Правовой аспект и вопросы интеграции в Союзном государстве

Несмотря на право коммерческой структуры самостоятельно определять условия своих программ, остаются вопросы технической реализации. В частности, пока не уточняется статус граждан Белоруссии, которые в рамках Союзного государства обладают во многом равными правами с россиянами.

"С юридической точки зрения "плоский" тариф является инициативой авиакомпании, а не государственной субсидией в чистом виде. Это дает "Аэрофлоту" больше свободы в маневре, но может вызвать вопросы у внешних регуляторов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Старая практика / Ошибка Новое правило / Результат Покупка "плоских" тарифов иностранцами и мигрантами Билеты по фиксированной цене доступны только гражданам РФ Дефицит льготных мест для россиян в пик сезона Увеличение доступности перелетов для жителей Дальнего Востока и Калининграда

Ответы на популярные вопросы о плоских тарифах

1. Как теперь технически купить билет по фиксированной цене? При бронировании на сайте или в агентстве пассажир обязан указать данные паспорта гражданина РФ. Система автоматически проверит соответствие документа для применения льготной стоимости. 2. Можно ли иностранцу купить билет со скидкой, если он живет в России? Нет, наличие вида на жительство или разрешения на работу в данном случае не дает права на "плоский" тариф. Решающим фактором является именно гражданство. 3. Изменится ли цена для жителей Дальнего Востока? Сама стоимость билета остается неизменной. Программа направлена на сохранение доступности перевозок, а не на повышение цен. 4. Не помешает ли это туристам из других стран посещать регионы РФ? Иностранные туристы по-прежнему могут летать в эти города, приобретая билеты по рыночным коммерческим ценам, как это принято в мировой практике.

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