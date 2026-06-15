Российских туристов вышвыривают с европейских пляжей: Финляндия и Швеция требуют полной блокировки

Российские туристы могут столкнуться с полной блокировкой доступа к европейскому побережью в разгар летнего сезона. Финляндия и Швеция инициировали пересмотр визовой политики Евросоюза, открыто призывая запретить гражданам РФ "наслаждаться свободами" на зарубежных курортах. Пока западные политики пытаются закрыть границы, путешественникам приходится экстренно менять планы, выбирая между ожиданием виз и поиском альтернативных маршрутов, где визовые барьеры отсутствуют или минимальны.

Фото: unsplash.com by Juliia Abramova is licensed under Free to use under the Unsplash License Пляж

Визовый барьер: новая инициатива Хельсинки и Стокгольма

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила с радикальным предложением: полностью закрыть европейские пляжи для россиян. Хельсинки совместно со Стокгольмом готовят официальное обращение в Еврокомиссию. Основная цель — максимально усложнить получение шенгенских виз, сделав летний отдых в Европе недоступным для граждан России.

"Подобные заявления западных дипломатов подтверждают курс на изоляцию, однако на практике это лишь перераспределяет туристические потоки в пользу других направлений", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Глава финского МИДа подчеркнула, что тысячи туристов из России не должны иметь возможности отдыхать на курортах ЕС. По её мнению, необходимо лишить россиян "веселых частей европейской жизни". Это заявление прозвучало на фоне уже существующей транспортной блокады — Финляндия ранее полностью закрыла сухопутную границу с РФ.

Позиция Еврокомиссии: "беспрецедентные действия" продолжатся

Брюссель поддерживает риторику северных соседей. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил, что работа над таргетированными ограничениями для россиян ведется непрерывно с 2022 года. Ужесточение правил выдачи документов остается приоритетной задачей ведомства. В ЕС гордятся тем, что предприняли "беспрецедентные действия", и намерены расширять список запретов.

"Постоянное изменение правил игры со стороны ЕС делает покупку пакетных туров в Европу крайне рискованной затеей с точки зрения возврата средств при отказе в визе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Российские и восточные альтернативы закрытой Европе

В условиях неопределенности внимание туристов переключается на регионы, где политическая конъюнктура не влияет на гостеприимство. Высоким спросом пользуется восточный колорит без визы, который предлагают страны Северной Африки и Ближнего Востока. Также путешественники активно изучают секретные морские направления России, где вода зачастую чище и теплее, чем на раскрученных южных хабах.

"Мы фиксируем массовое возвращение отдыхающих на наши побережья: от Анапы до Каспия, где сервис постепенно достигает международных стандартов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Риск или ошибка туриста Совет / Лайфхак Подача на шенген в "недружественные" страны Выбирать лояльные консульства или безвизовые страны Магриба и Азии Бронирование отелей в Европе без возможности отмены Использовать тарифы с возвратом, учитывая риск непредсказуемого отказа в визе Игнорирование внутренних направлений Рассмотреть побережья Балтики или Каспия как альтернативу переполненному Югу

Ответы на популярные вопросы о планировании поездок

1. Стоит ли сейчас пытаться получить финскую визу?

Это сопряжено с крайне высокими рисками. Финляндия практически свела к нулю выдачу туристических виз россиянам и продвигает инициативы по полному запрету въезда через Еврокомиссию.

2. Какие европейские страны остаются наиболее лояльными в плане виз?

На текущий момент относительную стабильность сохраняют консульства Италии, Испании и Греции, однако сроки рассмотрения документов значительно увеличились.

3. Как избежать финансовых потерь при срыве поездки в ЕС?

Рекомендуется приобретать страховку от невыезда и выбирать варианты размещения с оплатой на месте или гибкими условиями аннуляции.

4. Есть ли альтернативы европейским пляжам с аналогичным сервисом?

Внутренний рынок предлагает новые стандарты отдыха в Анапе и на Каспии, а среди зарубежных направлений лидируют Марокко и страны Юго-Восточной Азии с упрощенным въездом.

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