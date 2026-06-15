Туристический бум в Анапе: что заставило отдыхающих массово вернуться на побережье в текущем сезоне

В 2026 году популярность Анапы как направления для отдыха заметно выросла: туристический поток на курорт увеличился на 30-40% по сравнению с прошлым годом. О текущей ситуации на побережье рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Фото: web.archive.org by Анатолий Таранцов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пляж в Анапе

По словам эксперта, инфраструктура пляжей уже готова к приему отдыхающих: установлены зонты и лежаки, а туристы активно начали купальный сезон. Ромашкин отметил, что рост интереса к городу наблюдается еще с января, когда стартовали ранние продажи путевок.

Как сообщает Газета.Ru с ссылкой на представителя АТОР, на фоне высоких цен на отдых многие путешественники ищут альтернативы, и отпуск по ценам 2025 года остается главным драйвером спроса. Сейчас по количеству гостей курорт занимает промежуточное положение между результатами 2024 и 2025 годов. Напомним, что в удачном 2024 году Анапу посетили около 5 млн человек, тогда как прошлый сезон, оказавшийся провальным из-за декабрьского разлива 2024 года, привлек лишь 2,5 млн гостей.

"Восстановление сектора после прошлогодних убытков — процесс небыстрый. Мы ожидаем, что туристические показатели смогут выйти на прежние пиковые значения не раньше 2027 года", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт в области туриндустрии Дмитрий Лаврентьев.

Ромашкин подчеркнул, что Анапа ориентирована исключительно на внутренний туризм, так как иностранцы редко рассматривают российские морские курорты для пляжного отдыха. Выбор гостей из-за рубежа чаще падает на Москву, Петербург или приграничные регионы Дальнего Востока, где логистика значительно проще. Транспортная доступность курортов остается главным барьером для зарубежных путешественников.

Ответы на популярные вопросы о курортном сезоне

Какова динамика турпотока в Анапу в 2026 году?

Курорт демонстрирует уверенный рост на 30-40% в годовом выражении, что обусловлено восстановлением отрасли после убыточного прошлого года.

Когда ожидается полное восстановление показателей до уровня 2024 года?

Эксперты прогнозируют выход на докризисные объемы турпотока в 2027 году.

Почему Анапу редко выбирают иностранные туристы?

Сложная логистика делает город менее привлекательным для них, в отличие от крупных хабов вроде Москвы или Санкт-Петербурга.

Есть ли среди гостей иностранные граждане?

Их доля крайне мала, так как целевая аудитория Анапы — исключительно российские туристы.

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