Хургада против Шарма: скрытые минусы популярных курортов, о которых молчат турагенты

Египетское побережье — это вечный поединок двух титанов, Хургады и Шарма. Здесь не просто выбирают отель, здесь выбирают экосистему. В одном углу ринга — выжженные скалы Синая и коралловые сады, в другом — бескрайние пески и африканский ветер. Пока одни ищут хайп и подводный космос, другие едут за спокойной водой и древними храмами. Главное — не перепутать берега, иначе вместо релакса получите ежедневную битву с волнами или монотонную дорогу через пустыню.

Фото: archdaily.com by Нур Эль Рефаи is licensed under Free More Info Гостиница Esca Playa в Египте

Климатический рельеф: где жара бьет сильнее

Лето в Египте — это испытание на прочность. Термометр стабильно пробивает отметку в +40 °C. Красное море прогревается до состояния горячей ванны. Но ощущения на разных берегах отличаются радикально.

Шарм-эль-Шейх зажат между горами и морем. Здесь воздух сухой, как в сауне, что помогает пережить зной без липкого пота. Однако аномальная жара в Египте периодически вносит коррективы в планы курортников.

"В Шарме ветер — это лотерея. В районе Набк он может не утихать неделями, вешая на понтоны красные флаги. Если море штормит, к рифам вас просто не пустят", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Хургада открыта всем ветрам. Постоянный бриз работает как природный кондиционер, сбивая градус. Но за комфорт ночью приходится платить повышенной влажностью. Зато море здесь — зеркало.

Штормы в Хургаде — редкое исключение, что делает её безопасным портом для тех, кто боится морской болезни. В отличие от Турции, где морские беспилотники могут нарушить покой, египетское побережье остается зоной классического пляжного затишья.

Битва пляжей: песок против кораллов

Хургада — это классика жанра. Песчаный заход, пологий берег, мягкое дно. Это идеальный полигон для семейных маневров. Даже если ваш бюджет ограничен, найти приличный кусок берега здесь проще.

Планируя отдых летом 2026, многие ищут именно такую предсказуемость. За кораллами в центре города придется плыть на яхте, но окраины вроде Макади-Бей предлагают риф прямо у порога номера.

Характеристика Шарм-эль-Шейх Хургада Вход в море Понтон, коралловая корка Пологий, песчаный Подводный мир Живой риф у берега Преимущественно на островах

Шарм-эль-Шейх — это вертикальный мир. Сразу от берега начинается обрыв в бездну, заросший кораллами. Без спецобуви здесь делать нечего — ноги порежете в первый же день. Курорт заточен под снорклинг и дайвинг. Если вы не готовы нырять с понтона, выбирайте бухты Наама-Бей или Шарм-эль-Майя, где песок отвоевал пространство у рифов.

"Детям в Шарме бывает сложно: либо мелководье в Набке, где воды по колено на сотни метров, либо сразу глубина. Хургада в этом плане стабильнее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Логистика впечатлений: пирамиды или монастыри

География диктует культурную программу. Хургада — это ворота в Древний Египет. Луксор и Карнакский храм находятся в 4-5 часах езды. До Пирамид Гизы добраться тоже проще.

Это важно, учитывая тренды туризма 2026 года, когда путешественники стремятся выжать максимум из одной поездки. Шарм в этом плане изолирован. До Каира придется ехать мучительно долго, зато Синайские горы и монастырь Святой Екатерины — под боком.

Для тех, чей рейс задержан или перенесен, актуальны советы по ночевке в аэропорту, так как египетские авиалинии не всегда пунктуальны. Выбирая Шарм, вы подписываетесь на активную тусовку и бары. Хургада же остается более спокойным, семейным и "народным" местом.

"Тщательно проверяйте правовой статус ваших документов перед вылетом. В некоторых странах, включая Таиланд, риски экстрадиции выросли, и Египет тоже усиливает контроль на границах", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Не забывайте и о внутренних правилах перемещения. Даже если вы привыкли к сервису РЖД, где правила нижней полки четко регламентированы, в Египте всё решает бакшиш и личное обаяние. Курорты предлагают разный ритм, но общее одно: Красное море не прощает пренебрежения защитой от солнца и правил безопасности на воде.

Ответы на популярные вопросы о Египте

Где лучше рифы для дайвинга?

Однозначно в Шарм-эль-Шейхе. Коралловые сады здесь богаче и доступнее прямо у берега большинства отелей.

Куда поехать с маленьким ребенком?

Хургада выигрывает за счет песчаного дна и мелководья. В Шарме придется искать специфические бухты с расчищенным дном.

Где дешевле отдыхать?

Хургада традиционно считается более бюджетным направлением, особенно в плане экскурсионной программы и цен в городе.

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