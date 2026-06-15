Яд в бутылке из придорожного кафе: обычный вечер на Бали закончился глубокой комой

Жительница Сочи Анна оказалась в критическом состоянии на острове Бали после употребления алкоголя в местном кафе. Туристка впала в глубокую кому, а врачи диагностировали тяжелейшее отравление метанолом, которое привело к поражению мозга и критическому изменению состава крови. Родственники пострадавшей столкнулись с невозможностью транспортировки женщины в Россию из-за нестабильного состояния и огромными счетами за пребывание в частной клинике, которые уже превысили миллион рублей.

Фото: flickr.com by Simon_sees, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Остров Бали

Хронология трагедии: роковой бокал в придорожном кафе

Анна, проживавшая последнее время во Вьетнаме, прилетела на Бали вместе со своим спутником Игорем в конце мая для стандартной процедуры продления виз. Первого июня пара приобрела вино в небольшом придорожном заведении. Мужчина пить не стал, а Анна выпила несколько бокалов. Через короткое время начались классические признаки интоксикации суррогатом: острая рвота, светобоязнь и судороги. До больницы женщина доехала уже в бессознательном состоянии.

"Интоксикация метанолом на популярных азиатских курортах — это системная проблема. Поддельный алкоголь часто маскируют под продукцию местного производства или разливают в бутылки известных брендов. Метанол невозможно определить на вкус или запах, а его продукты распада — формальдегид и муравьиная кислота — уничтожают центральную нервную систему за считанные часы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Диагноз и прогнозы: цена спасения на Бали

Индонезийские медики подтвердили метаболический ацидоз — критическое закисление крови, вызванное ядом. Поиск самого метилового спирта в крови затруднен, так как вещество быстро метаболизируется, оставляя после себя разрушительные последствия. Сейчас Анна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Стоимость одного дня в реанимации составляет около 1,5 тысячи долларов. Семья уже потратила собранный друзьями миллион рублей, но долг перед клиникой продолжает расти. Мать Анны в Сочи экстренно выставила на продажу земельный участок, чтобы покрыть расходы.

Ситуация осложняется тем, что врачи зафиксировали необратимые изменения в тканях мозга. Родные настаивают на повторном КТ-исследовании, надеясь на ошибку, однако состояние пациентки признано нетранспортабельным. Безопасность в путешествиях в таких случаях напрямую зависит от наличия расширенной страховки, которая могла бы покрыть санавиацию.

Как обезопасить себя и не попасть в "алкогольную ловушку"

Случаи отравления суррогатом на Бали не редкость. Ранее сообщалось о другом российском туристе, который погиб от аналогичного токсичного вина. Выбирая отдых в экзотических странах, важно понимать, что стоимость туров и экономия на покупках могут обернуться трагедией. Придорожные магазины и нелицензированные бары — главные зоны риска.

"Для поездок в такие регионы, как Индонезия, Таиланд или Вьетнам, категорически недостаточно базовой страховки. Нужно выбирать полис с покрытием от 50 до 100 тысяч долларов, который включает медицинскую эвакуацию. Без этого документа российское консульство имеет крайне ограниченные возможности по оплате частных счетов туриста", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Проблемы эвакуации и юридические тонкости

Перевод в государственную больницу Бали, где лечение стоит дешевле, на данный момент невозможен: состояние Анны требует постоянной поддержки ИВЛ, которую государственные учреждения не всегда могут гарантировать в нужном объеме. Спутник Анны, Игорь, ведет переговоры с врачами и готовит остатки алкоголя для независимой экспертизы, чтобы привлечь продавцов кафе к ответственности.

"Организация рейса санавиации из Индонезии в Россию — это сложнейшая логистическая операция, стоимость которой может достигать 5-7 миллионов рублей. Помимо финансовых средств, требуется разрешение консилиума врачей, подтверждающих, что пациент выдержит многочасовой перелет с перепадами давления", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Риск / Ошибка туриста Рекомендация эксперта Покупка алкоголя в придорожных киосках Используйте только крупные сетевые маркеты или Duty Free Отсутствие расширенного страхового полиса Оформляйте страховку с опцией эвакуации и лимитом от $50 000 Игнорирование первых симптомов (тошнота, туман в глазах) Немедленное промывание желудка и вызов скорой помощи в первые 2 часа

Ответы на популярные вопросы о безопасности туристов

Как отличить качественный алкоголь от суррогата с метанолом?

К сожалению, в бытовых условиях на вкус, цвет или запах отличить метанол от этанола невозможно. Единственный надежный способ — покупать продукцию только в лицензированных магазинах и избегать домашних вин ("арака") или коктейлей в сомнительных барах.

Поможет ли страховка, если отравление произошло алкоголем?

Большинство стандартных полисов признают случай нестраховым, если в крови обнаружен этиловый спирт. Однако, если речь идет о доказанном отравлении суррогатом или ядами (метанолом), страховые компании обязаны покрывать лечение, если не будет доказан факт добровольного приема опасных веществ.

Что делать, если нет денег на оплату зарубежной клиники?

Необходимо немедленно связаться с консульством РФ. Хотя дипломаты не оплачивают счета напрямую, они могут помочь с юридическим сопровождением, связью с МЧС для эвакуации (в эксклюзивных случаях) и давлением на местные власти для перевода в госучреждение.

Можно ли перевозить больного в коме обычным самолетом?

Нет, перевозка пациента в коме на регулярных рейсах запрещена правилами авиационной безопасности. Требуется специальный борт санавиации, оснащенный реанимационным модулем и сопровождаемый бригадой врачей-реаниматологов.

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