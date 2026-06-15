Яд в бутылке из придорожного кафе: обычный вечер на Бали закончился глубокой комой

Жительница Сочи Анна оказалась в критическом состоянии на острове Бали после употребления алкоголя в местном кафе. Туристка впала в глубокую кому, а врачи диагностировали тяжелейшее отравление метанолом, которое привело к поражению мозга и критическому изменению состава крови. Родственники пострадавшей столкнулись с невозможностью транспортировки женщины в Россию из-за нестабильного состояния и огромными счетами за пребывание в частной клинике, которые уже превысили миллион рублей.
Анна, проживавшая последнее время во Вьетнаме, прилетела на Бали вместе со своим спутником Игорем в конце мая для стандартной процедуры продления виз. Первого июня пара приобрела вино в небольшом придорожном заведении. Мужчина пить не стал, а Анна выпила несколько бокалов. Через короткое время начались классические признаки интоксикации суррогатом: острая рвота, светобоязнь и судороги. До больницы женщина доехала уже в бессознательном состоянии.
"Интоксикация метанолом на популярных азиатских курортах — это системная проблема. Поддельный алкоголь часто маскируют под продукцию местного производства или разливают в бутылки известных брендов. Метанол невозможно определить на вкус или запах, а его продукты распада — формальдегид и муравьиная кислота — уничтожают центральную нервную систему за считанные часы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Индонезийские медики подтвердили метаболический ацидоз — критическое закисление крови, вызванное ядом. Поиск самого метилового спирта в крови затруднен, так как вещество быстро метаболизируется, оставляя после себя разрушительные последствия. Сейчас Анна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Стоимость одного дня в реанимации составляет около 1,5 тысячи долларов. Семья уже потратила собранный друзьями миллион рублей, но долг перед клиникой продолжает расти. Мать Анны в Сочи экстренно выставила на продажу земельный участок, чтобы покрыть расходы.
Ситуация осложняется тем, что врачи зафиксировали необратимые изменения в тканях мозга. Родные настаивают на повторном КТ-исследовании, надеясь на ошибку, однако состояние пациентки признано нетранспортабельным. Безопасность в путешествиях в таких случаях напрямую зависит от наличия расширенной страховки, которая могла бы покрыть санавиацию.
Случаи отравления суррогатом на Бали не редкость. Ранее сообщалось о другом российском туристе, который погиб от аналогичного токсичного вина. Выбирая отдых в экзотических странах, важно понимать, что стоимость туров и экономия на покупках могут обернуться трагедией. Придорожные магазины и нелицензированные бары — главные зоны риска.
"Для поездок в такие регионы, как Индонезия, Таиланд или Вьетнам, категорически недостаточно базовой страховки. Нужно выбирать полис с покрытием от 50 до 100 тысяч долларов, который включает медицинскую эвакуацию. Без этого документа российское консульство имеет крайне ограниченные возможности по оплате частных счетов туриста", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.
Перевод в государственную больницу Бали, где лечение стоит дешевле, на данный момент невозможен: состояние Анны требует постоянной поддержки ИВЛ, которую государственные учреждения не всегда могут гарантировать в нужном объеме. Спутник Анны, Игорь, ведет переговоры с врачами и готовит остатки алкоголя для независимой экспертизы, чтобы привлечь продавцов кафе к ответственности.
"Организация рейса санавиации из Индонезии в Россию — это сложнейшая логистическая операция, стоимость которой может достигать 5-7 миллионов рублей. Помимо финансовых средств, требуется разрешение консилиума врачей, подтверждающих, что пациент выдержит многочасовой перелет с перепадами давления", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
|Риск / Ошибка туриста
|Рекомендация эксперта
|Покупка алкоголя в придорожных киосках
|Используйте только крупные сетевые маркеты или Duty Free
|Отсутствие расширенного страхового полиса
|Оформляйте страховку с опцией эвакуации и лимитом от $50 000
|Игнорирование первых симптомов (тошнота, туман в глазах)
|Немедленное промывание желудка и вызов скорой помощи в первые 2 часа
К сожалению, в бытовых условиях на вкус, цвет или запах отличить метанол от этанола невозможно. Единственный надежный способ — покупать продукцию только в лицензированных магазинах и избегать домашних вин ("арака") или коктейлей в сомнительных барах.
Большинство стандартных полисов признают случай нестраховым, если в крови обнаружен этиловый спирт. Однако, если речь идет о доказанном отравлении суррогатом или ядами (метанолом), страховые компании обязаны покрывать лечение, если не будет доказан факт добровольного приема опасных веществ.
Необходимо немедленно связаться с консульством РФ. Хотя дипломаты не оплачивают счета напрямую, они могут помочь с юридическим сопровождением, связью с МЧС для эвакуации (в эксклюзивных случаях) и давлением на местные власти для перевода в госучреждение.
Нет, перевозка пациента в коме на регулярных рейсах запрещена правилами авиационной безопасности. Требуется специальный борт санавиации, оснащенный реанимационным модулем и сопровождаемый бригадой врачей-реаниматологов.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.