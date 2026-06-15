Вы не поверите, куда сейчас реально улететь без виз: сенсация для туристов

Влажный атлантический бриз, запах раскаленного имбиря и бесконечный хаос рынков — Марокко в этом сезоне забирает лидерство у привычных, но надоевших направлений. Пока Ближний Восток лихорадит, североафриканское королевство открывает двери для русских без визовых барьеров и лишней бюрократии.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Leo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Марракеш

Логистика: без виз и на прямых рейсах

Для россиян Марокко — это островок свободы в океане запретов. Паспорт, обратный билет — и штамп в кармане. Перевозчик Royal Air Maroc превратил Москву в настоящий хаб, запустив до девяти бортов в неделю. Даже северную столицу не обделили: три раза в неделю самолеты уходят на Касабланку прямиком из Пулково. Это не дешевый бюджетный отпуск на задворках империи, а полноценная экспедиция в сердце Магриба.

"Марокко сейчас на острие спроса именно из-за простоты въезда. Люди ищут экзотику и получают ее. Рост частоты рейсов — логичный ответ на ажиотаж", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Куда ехать и сколько это стоит

Традиционный десант высаживается в Агадире и Касабланке. Агадир — это портал к океану, где волны Атлантики смывают пыль пустыни. Касабланка же — бетонный микс истории и современности. Но не ждите, что стоимость туров 2026 года будет демократичной. Цены за экзотику стартуют от 150 тысяч рублей за неделю на двоих. Это плата за отсутствие толп, к которым привыкли те, кто выбирает переполненный отдых в Краснодарском крае 2026.

Параметр Условия в Марокко Визовый режим Безвизово для граждан РФ Средний чек от 150 000 руб./тур Прямое авиасообщение 9 рейсов из Москвы, 3 из СПб

Многие совмещаю пляжный и экскурсионный отдых: днем — на экскурсиях, например, в Марракеше, а вечером ловят прохладу на побережье. Марокко — это постоянная смена картинок, где роскошные риады соседствуют с трущобами. Здесь спокойнее и безопаснее, чем если бы вы попали в Бангкок, но полностью расслабляться не стоит.

Гастрономия и тонкости быта

Марокканская еда — это 50% поездки. Тажин, в котором томятся овощи и мясо, пахнет так, что забываешь о диетах. Сладкий мятный чай здесь пьют литрами даже в сорокаградусную жару. Это вызов организму, привыкшему к пресной еде.

"Гастрономический туризм в Марокко — это не про мишленовские рейтинги, а про специи, которые захватывают сознание. Главное правило: ешьте там, где сидят местные, а не там, где красивые скатерти", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Будьте начеку. Пока вы любуетесь закатом, ваш кошелек может стать целью местных карманников. И не забудьте отключить мобильный интернет, чтобы не разориться: роуминг в Африке съедает баланс быстрее, чем вы успеете запостить фото в сеть. Покупайте местную сим-карту сразу в аэропорту.

Ответы на популярные вопросы о Марокко

Нужна ли страховка для поездки?

Формально не требуют, но лечиться в марокканских госпиталях за свой счет — разорительная затея. Оформляйте полис с полным покрытием.

Как лучше торговаться на рынках?

Сбивайте цену минимум в три раза от первой названной. Для марокканца торг — это спорт и проявление уважения к его товару.

Безопасно ли пить воду из-под крана?

Категорически нет. Только бутилированная вода, причем проверяйте целостность крышки при покупке.

Работают ли российские карты?

Прямого приема карт "Мир" нет. Берите наличную валюту (доллары или евро) и меняйте в официальных пунктах Bureau de Change.

Читайте также