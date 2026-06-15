Люди впадают в панику из-за билетов: масштабная блокировка мест на южных направлениях запутывает туристов

Планирование бархатного сезона для многих россиян оказалось под вопросом: "Российские железные дороги" временно ограничили покупку билетов на ряд направлений с юга страны. Причиной стали масштабные технические работы на путях, которые требуют пересмотра графика движения составов в сентябре. Туристам, планирующим возвращение с черноморских курортов и Кавказских Минеральных Вод, стоит заранее подготовиться к изменениям в расписании и настроить систему оповещений, заложив время на планирование бюджета и маршрута в условиях неопределенности.

Фото: commons.wikimedia.org by Busbahnhof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ РЖД

Почему пропали билеты: официальная позиция РЖД

Сложности с бронированием возникли из-за необходимости технического обслуживания железнодорожной инфраструктуры. Масштабные ремонтные работы, запланированные на первую половину сентября, вынуждают перевозчика корректировать не только время отправления, но и сами маршруты некоторых поездов дальнего следования. Как пояснили в компании, продажи закрыты временно — это техническая пауза, необходимая для актуализации системы бронирования под новый график, который вступит в силу с 8 сентября.

"Ремонт инфраструктуры — это необходимая мера для обеспечения безопасности перевозок, особенно после пиковых летних нагрузок. Пассажирам не стоит паниковать из-за отсутствия мест в системе: как только график утвердят, все доступные емкости вернутся в продажу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Какие направления попали под ограничения

Основной удар пришелся на самые популярные отпускные локации. В "стоп-лист" попали составы, курсирующие между крупными хабами Черноморского побережья и центральными регионами России. В РЖД подтвердили, что изменения затронут поезда, отправляющиеся из Адлера, Анапы, Новороссийска, а также со станций Кавминвод. Учитывая, что на летний период было назначено около 149 пар поездов южного направления, корректировка коснется значительной части туристического потока.

"При выборе альтернативных вариантов передвижения важно помнить о рисках при бронировании жилья через непроверенные ресурсы. Если задержка с билетами вынуждает вас менять даты, всегда проверяйте условия отмены бронирования в отелях", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Как туристам не пропустить открытие продаж

Для тех, кому необходимо вернуться домой именно в начале сентября, перевозчик рекомендует использовать цифровые сервисы. В официальном приложении "РЖД Пассажирам" реализована функция уведомлений. Это позволяет получить пуш-сообщение в момент, когда билеты на конкретный поезд снова станут доступны для покупки. Ожидается, что корректировка завершится в ближайшее время, после чего продажи откроются в полном объеме. Источник издание РИА Новости.

"Сентябрь — коварный месяц для планирования. Если железнодорожные билеты временно недоступны, некоторые туристы рассматривают альтернативные курорты или поездки на личном транспорте, но нужно учитывать загруженность трасс в период окончания отпусков", — констатировал в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Трудность для туриста Рекомендуемое действие / Результат Билеты на нужную дату не отображаются в поиске Подписаться на уведомления в приложении "РЖД Пассажирам". Вы первым узнаете об открытии продаж Риск изменения времени отправления или прибытия Проверить статус рейса за 24 часа до поездки. График может быть скорректирован из-за ремонта Необходимость стыковки с другими видами транспорта Заложить временной люфт не менее 4-6 часов между поездом и самолетом/автобусом

Ответы на популярные вопросы о логистике в сентябре

Означает ли приостановка продаж полную отмену поездов?

Нет, поезда не отменяются. Речь идет о временной технической паузе для внесения изменений в расписание. Как только новый график будет загружен в систему, билеты снова появятся на сайте и в кассах.

Какие именно города затронет корректировка графика?

В первую очередь это касается популярных курортных узлов: Адлера, Анапы, Новороссийска, Кисловодска и Пятигорска. Также изменения могут коснуться промежуточных станций по пути следования в Москву и Санкт-Петербург.

Можно ли вернуть ранее купленные билеты без потерь, если график изменится?

Если изменения в расписании составляют более одного часа или существенно меняют условия поездки, пассажир имеет право на возврат полной стоимости билета без удержания сборов.

Как быстро РЖД обычно открывает продажи после таких пауз?

Обычно процесс актуализации данных занимает от нескольких дней до недели. Информацию об открытии продаж стоит отслеживать в онлайн-режиме, так как места на популярные даты разбирают очень быстро.

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