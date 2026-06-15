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Теплая вода, горы и замки: озерный отдых, который может затмить любой курорт

Туризм

Озера — это отдых без соли на коже, жалящих медуз и штормовых предупреждений. Пока морские побережья трещат по швам от наплыва людей, пресноводные акватории предлагают зеркальную гладь, уединенные бухты и возможность совместить заплывы с горными восхождениями или осмотром рыцарских замков. В 2026 году такой вариант становится спасением для тех, кто ищет тишины и прозрачной воды.

Озеро в горах
Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Озеро в горах

Топ купальных озер России: от Селигера до Каспия

Российские водоемы прогреваются неохотно, но к середине лета превращаются в полноценные курорты. Селигер в Тверской области — это лабиринт из островов и плесов. Вода здесь в июле доходит до +25 °C.

Тем, кто ценит альтернативные российские курорты, стоит присмотреться к озеру Ильмень под Великим Новгородом. Оно мелкое, поэтому прогревается моментально. Главный хит — Ильменский глинт, отвесная скала, где в камнях застыли рыбы, плававшие здесь миллионы лет назад.

"На Селигере и Ильмене логистика проста, но жилье в пик сезона разлетается за три месяца. Если не успели забронировать отель, кемпинги остаются единственным рабочим вариантом для бюджетного туриста", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

На Урале лидером остается Тургояк. Его прозрачность в 17 метров — мечта для дайверов. А Башкирия гордится Аслыкулем: степные ветра, бирюзовая вода и полное отсутствие городской суеты.

Каспийское море, которое технически является огромным озером, предлагает широкие песчаные пляжи Дагестана. Это идеальный микс из купания и походов по древним крепостям вроде Нарын-Кала в Дербенте.

Озеро Особенность
Тургояк Прозрачность воды до 17 метров.
Ильмень Самая теплая вода (+26 °C) и древние окаменелости.
Каспий Пляжи с океанским размахом и соленая вода.

Байкал: где найти теплую воду в ледяном гиганте

Байкал суров: средняя температура воды в нем держится около +10 °C. Плавать там без гидрокостюма — испытание для спецназа. Но есть лазейка — Бухта Песчаная.

В июле-августе мелководье здесь прогревается до комфортных +23 °C. Добраться можно только на катере из Листвянки или пешком через тайгу. Это место пахнет хвоей и нагретым песком. Если рейс задерживается из-за шторма, туристам пригодится гайд по выживанию в залах ожидания.

"На Байкал нельзя ехать просто "полежать". Это регион для движения: каякинг вдоль Ольхона, треккинг к мысу Хобой и поездки на ретропоездах. Готовьтесь к перепадам температур и отсутствию связи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для фанатов железных дорог работает Кругобайкальская магистраль. Путешествие в плацкарте или купе требует знания новых правил РЖД, чтобы споры о нижней полке не испортили вид на священное море. Байкал требует уважения — разрешения в нацпарки нужно оформлять заранее.

Мировые хиты: Иссык-Куль, Гарда и вулканическая Тоба

Кыргызстан предлагает Иссык-Куль — высокогорное озеро, которое не мерзнет даже зимой. Здесь песок как на морских курортах, а вокруг — пятитысячные пики Тянь-Шаня. Для тех, кто боится сложностей с безопасностью за рубежом, Иссык-Куль остается "тихой гаванью": здесь говорят по-русски и не нужны визы.

В Европе лидируют Гарда и Блед. Гарда — это итальянский шик: лимоны, оливки и термальные ванны Сирмионе. Блед в Словении — инстаграмная классика с церковью на острове посреди воды. Тем, кто ищет экзотики, прямая дорога на Суматру к озеру Тоба.

Это гигантский кратер вулкана. Вода здесь +28 °C круглый год, а посреди озера расположен остров Самосир с домами-лодками народа батаков. Однако помните, что логистические сбои в Азии могут внезапно удлинить маршрут.

"Выбирая зарубежные озера, учитывайте климат. Например, в Египте летом аномальная жара может превратить отдых в пытку, тогда как альпийские озера вроде Клопайнерзее в Австрии дарят идеальный баланс тепла и свежести", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе на озерах

Какое озеро в России самое теплое для купания?

Озеро Ильмень в Новгородской области и южная часть Каспийского бассейна. Мелководье Ильменя прогревается до +26 °C уже в июле.

Нужно ли брать гидрокостюм для плавания в Байкале?

Если планируете плавать долго или заниматься каякингом — обязательно. Даже в прогретых бухтах нижние слои воды остаются ледяными.

Как ориентироваться в Питере или на Ладоге, если пропал интернет?

Петербург внедрил систему офлайн-поддержки с бумажными картами и навигацией, которая работает при любых сбоях гаджетов.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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