Ваши деньги исчезнут в миг: подмена номеров в роуминге лишит туристов всех сбережений

Злоумышленники активно эксплуатируют технологии подмены данных, чтобы выдавать свои звонки за официальные уведомления от кредитных организаций или сотовых операторов. Чаще всего в зоне риска оказываются россияне, планирующие зарубежные туры. Мошенники пользуются состоянием физической усталости после долгого перелёта и стрессом, вызванным нахождением в незнакомой стране.

Фото: MoneyTimes by Олег Рогов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турист со свиньёй

Основатель платформы "Экомобайл" Игорь Жиленко пояснил, что преступники часто активизируются в момент регистрации телефона в сети роуминга. На экране устройства отображается знакомый банковский короткий номер, а взволнованный голос требует срочно пресечь "подозрительную транзакцию" или переместить средства на безопасный счёт. Истинный источник связи при этом может находиться в любой точке мира, например, в Камбодже.

Технические возможности современной IP-телефонии позволяют фальсифицировать номер так, что он почти не отличается от подлинного, пишет Газета.Ru. Махинаторам достаточно изменить одну цифру или добавить международный префикс, чтобы обмануть бдительность пользователя. Еще проще орудовать в мессенджерах, где в поле "имя контакта" преступники прописывают название банка или короткий номер "900".

"Главным инструментом защиты становится привычка перепроверять любую тревожную информацию через официальные каналы. Нескольких минут, потраченных на проверку, зачастую достаточно, чтобы сохранить свои деньги и персональные данные", - подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист, специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Меры предосторожности и ответы на вопросы

При любом звонке с требованием совершить финансовую операцию необходимо немедленно прекратить коммуникацию. Безопаснее всего самостоятельно открыть банковское приложение или позвонить в поддержку по номеру, указанному на пластиковой карте.

Помните, что сотрудники финучреждений никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Придерживаясь этих правил, вы сможете обезопасить себя и не стать жертвой цифрового мошенничества, независимо от того, где вы находитесь.

Можно ли доверять номеру, если он выглядит как официальный?

Нет, отображаемое на экране имя или номер не являются гарантией того, что звонит банк. Мошенники эффективно подменяют эти данные.

Почему звонки участились именно в роуминге?

Преступники рассчитывают на психологическое состояние путешественника: усталость, дезориентацию и повышенное беспокойство за сохранность своих накоплений на отдыхе.

Что делать, если позвонили якобы из банка?

Сбросьте вызов. Свяжитесь со своим банком самостоятельно через официальное мобильное приложение или по номеру горячей линии с обратной стороны карты.

Может ли защита оператора полностью исключить подмену?

Хотя системы фильтрации постоянно совершенствуются, злоумышленники находят новые способы маскировки, поэтому бдительность остается главным фильтром.

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