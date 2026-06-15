Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мусор или клад? 9 способов превратить старую посуду в дизайнерские вещи в саду
Этот способ нанесения духов признали опасным: миллионы людей совершают одну ошибку
Мозг начал копировать опухоль: генетический сбой предопределил гибель нейронов при деменции
Отказ вместо прощения: почему Анджелина Джоли решила мстить Брэду Питту после его нежелания мириться
Больше никакой самодеятельности: Кольское Заполярье создаёт штаб по спасению морских млекопитающих
Чайник гудит как реактивный? Простое средство с кухни растворит накипь за 15 минут
Небо готовит настоящий сюрприз: планета-невидимка покинула солнечную бездну на короткий срок
1 ложка на ведро воды — и томаты перестанут терять завязи и наберут сахаристость
Грязный бизнес: как летний сезон заставил россиян массово заказывать клининг

Спать как в отеле и не промокнуть под дождем: что взять на отдых с палаткой, чтобы чувствовать себя как дома

Туризм

Летние походы и музыкальные фестивали под открытым небом требуют тщательной подготовки снаряжения, чтобы отдых не превратился в борьбу за выживание. Правильный выбор спальника, организация освещения и наличие базового ремонтного набора позволяют избежать бытового дискомфорта и сосредоточиться на впечатлениях.

Туристический поход
Фото: unsplash.com by Alpha Perspective is licensed under Free to use under the Unsplash License
Туристический поход

Базовый комфорт: сон и освещение

Качественный сон определяет самочувствие на весь следующий день. Главный элемент здесь — спальный мешок. Пуховые модели отлично держат тепло, но стоят дорого, в то время как синтетика доступнее и проще в уходе. Важно учитывать температурный режим: ориентируйтесь на показатель "комфорт", а не "экстрим". Чтобы не спать на холодной земле, используйте матрас или каремат. Если выбираете надувную модель, обязательно подкладывайте под неё плотную подстилку, чтобы острые ветки не повредили оболочку.

"При планировании ночевки на свежем воздухе помните, что земля забирает тепло гораздо быстрее воздуха. Даже самый дорогой спальник не спасет, если между вами и почвой нет качественной изоляционной прослойки", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Световой день на природе заканчивается быстро. Фонарик в смартфоне — плохой помощник, так как он быстро расходует заряд устройства, необходимого для связи. Оптимальный вариант — налобный фонарь. Он освобождает руки при установке палатки или приготовлении ужина. Модели с функцией красного света особенно практичны: они не слепят окружающих и меньше привлекают гнус в сумерках.

Кухонная утварь и защита от непогоды

Походный набор посуды должен быть легким и небьющимся. Алюминиевые котелки, термостойкий пластик или складной силикон экономят место в рюкзаке. Продумайте также защиту тела: головной убор обязателен для профилактики солнечного удара, а компактный дождевик из полиэтилена выручит при внезапных осадках. В отличие от тяжелых курток, тонкий плащ практически ничего не весит и легко помещается в карман рюкзака.

"Многие туристы недооценивают риск перегрева. На открытых площадках фестивалей или в походах по горным тропам тень найти сложно, поэтому широкополая панама — это не аксессуар, а средство безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для организации быта также пригодятся хозяйственные пакеты. Крупные мешки (от 60 литров) нужны для вывоза мусора, а небольшие зиплоки защитят документы, спички и электронику от сырости. Если связь в лесу пропадет, бумажные карты, спрятанные в герметичный пакет, останутся единственным надежным навигатором.

Безопасность и аптечка в полевых условиях

Дорожная аптечка — критически важный блок. Включите в неё антисептики, сорбенты, обезболивающие и средства от аллергии. Отдельное внимание уделите защите от солнца и насекомых. Выбирайте комбинированные репелленты, которые действуют и на комаров, и на клещей. На массовых мероприятиях часто действуют строгие правила: лекарства должны быть в заводских упаковках. Если вы планируете отдых там, где развиты кемпинги, уточните наличие медицинского пункта на территории.

Полезные мелочи: от ремнабора до свистка

Ремонтный комплект (скотч, нитки, клей, стяжки) поможет быстро восстановить порванную палатку или разошедшийся шов на сумке. Для экономии места используйте компрессионные мешки — они сжимают объемные вещи в несколько раз. Не забудьте взять пауэрбанк емкостью от 10 000 мА·ч. Помните, что в чрезвычайной ситуации голос может подвести, поэтому обычный свисток станет самым громким способом подать сигнал о помощи.

"Безопасность туриста начинается с возможности позвать на помощь. Свисток слышен на гораздо большем расстоянии, чем крик, и требует меньше физических затрат, что критично в случае травмы или физического истощения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Проблема / Ошибка Решение / Лайфхак
Прокол надувного матраса сучком Всегда стелите под низ "пенку" или плотный брезент
Вещи занимают слишком много места Используйте компрессионные мешки для одежды и спальника
Насекомые слетаются на свет фонаря Используйте красный светофильтр в темное время суток
Промокание документов и техники Храните ценности в прозрачных пакетах с зип-замком

Ответы на популярные вопросы о походах

Какой спальник лучше выбрать начинающему?

Для первых выездов летом подойдут синтетические модели. Они дешевле, легче отстирываются и продолжают греть, даже если слегка отсырели, в отличие от натурального пуха.

Можно ли брать в поход обычную домашнюю посуду?

Керамика и стекло слишком тяжелые и хрупкие. Для полевых условий лучше купить набор из анодированного алюминия — он долговечен и быстро греется на горелке.

Зачем нужен свисток, если есть телефон?

В лесу или горах связь часто отсутствует. Свисток — это автономное средство сигнализации, звук которого разносится на километры и узнаваем спасателями.

Как защитить еду от насекомых в палатке?

Не оставляйте продукты открытыми. Все съестное должно быть упаковано в герметичные контейнеры или плотные пакеты и подвешено (либо спрятано в рюкзак), чтобы не привлекать муравьев и мелких грызунов.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Авто
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Иранская война проиграна США, в чём никто не сомневается, даже сам Трамп Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Последние материалы
1 ложка на ведро воды — и томаты перестанут терять завязи и наберут сахаристость
Грязный бизнес: как летний сезон заставил россиян массово заказывать клининг
Камеры больше не просто смотрят: в Санкт-Петербурге нейросети начали предугадывать события
Сытость без лишних калорий: правильный летний ужин легко избавит от пары килограмм
Всего 10 минут движения в день: ученые объяснили, как быстро победить тревогу и хандру
Это невозможно переснять: Дмитрий Шепелев решился на откровенный разговор в годовщину смерти Жанны Фриске
Картофель как на картинке: пошаговый план для тех, кто хочет рекордный урожай
Письмо счастья ни за что: как не заплатить штраф, если камера ошиблась в распознавании
Мы обожали Ру: почему режиссёр передумал убивать героиню Зендеи в финале "Эйфории"
Невидимая работа в порту Дальнего Востока: как предотвращают катастрофы ценой в миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.