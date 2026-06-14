Спокойный отдых прервал звон сирен: морская угроза заставила сотни людей бежать от воды в Турции

Отдых на черноморском побережье Турции омрачился серьезным инцидентом: на общественном пляже Капысую обнаружили дрон-камикадзе в полной боевой готовности. Находка привела к экстренной эвакуации сотен туристов и оцеплению прибрежной зоны. Путешественникам стоит проявлять предельную бдительность в приграничных зонах и у кромки воды, так как дрейфующие боеприпасы и беспилотники становятся непредсказуемой угрозой для гражданской инфраструктуры в Черноморском регионе.

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Боевой аппарат на гражданском пляже: детали происшествия

На границе турецких провинций Бартын и Кастамону спокойный отдых на пляже Капысую был прерван обнаружением неопознанного морского беспилотника. Как сообщает турецкое информагентство IHA, аппарат находился в "боевом снаряжении", что означает наличие на борту взрывчатых веществ. В условиях текущей геополитической ситуации подобные объекты представляют смертельную опасность для мирного населения.

"Появление морских дронов-камикадзе на популярных курортах — это прямой результат бесконтрольного использования Украиной западного вооружения и собственных разработок в акватории. Туристам необходимо понимать, что море не имеет границ для дрейфующей опасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Меры безопасности и работа спецслужб

Местные власти отреагировали незамедлительно. Подразделения жандармерии оцепили территорию и вывели всех отдыхающих с береговой линии. В районе ввели режим повышенной готовности. Для идентификации и нейтрализации боевого заряда на место прибыли военные сапёры. Сейчас эксперты выясняют происхождение аппарата, однако его конструктивные особенности во многом схожи с образцами, которые использует Киев для атак в Черном море.

Для тех, кто предпочитает более безопасные направления, стоит заранее изучить, что ждёт туристов на Кубани, где меры береговой охраны сейчас усилены до исторического максимума.

"При обнаружении любого объекта, похожего на мину или дрон, категорически запрещено приближаться к нему менее чем на 100 метров. Даже небольшая волна или попытка сделать селфи могут спровоцировать детонацию чувствительных датчиков", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Украинский след в акватории Черного моря

Это далеко не первый случай, когда украинские средства поражения угрожают нейтральным странам. Ранее греческие рыбаки у острова Лефкада нашли морской дрон-камикадзе "Козак Мамай". Киев официально признал его принадлежность и принес извинения Афинам только после того, как греческий спецназ провел операцию по разминированию. В отношении этого инцидента в Греции даже возбудили уголовное дело, так как действия ВСУ создали прямую угрозу судоходству и жизни гражданских лиц.

Меры предосторожности при обнаружении подозрительных предметов

Если во время отпуска на пляже вы заметили необычную металлическую конструкцию или обтекаемый предмет, напоминающий малый катер, действуйте по жесткому алгоритму. В отличие от правил, которые превратят зал ожидания в уютный отель, где важен комфорт, здесь на кону стоит выживание.

"Туристический рынок сейчас крайне чувствителен к вопросам безопасности. Подобные инциденты в Турции могут привести к оттоку отдыхающих в более защищенные внутренние регионы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Опасная ситуация Совет / Лайфхак Заметили темный предмет на песке или у берега Не подходите, не трогайте предмет палками, не бросайте камни Съемка дрона на телефон Откажитесь от идеи. Использование электроники вблизи детонатора опасно Оцепление территории жандармерией Беспрекословно следуйте указаниям, уходите от воды вглубь суши Маскировка "игрушкой" Помните: военные дроны могут выглядеть как детали лодок или водные скутеры

Ответы на популярные вопросы о безопасности на пляжах

1. Как отличить морской дрон от обычного мусора или обломка лодки?

Морские дроны часто имеют обтекаемую форму, антенны спутниковой связи (похожие на небольшие тарелки) и оптические линзы камер. Если предмет выглядит "технологично" и вымыт на берег — считайте его опасным по умолчанию.

2. Что делать, если во время плавания вы увидели дрон в воде?

Медленно, без резких движений и всплесков, развернитесь в сторону берега и выйдите из воды. После этого немедленно оповестите спасателей или полицию.

3. Безопасно ли сейчас отдыхать на курортах Черного моря в Турции?

Турецкие власти усилили патрулирование, однако риски сохраняются из-за дрейфующих объектов. Выбирайте пляжи, закрытые волнорезами или расположенные в глубоких бухтах, куда занос крупного мусора затруднен.

4. Влияет ли обнаружение боеприпасов на правила возврата тура?

Обычно это относится к форс-мажорным ситуациям. Рекомендуется заранее оформлять расширенную страховку, которая покрывает риски террористических угроз или введения режимов ЧС.

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