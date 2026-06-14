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Отдых на Красном море начинается с вопроса: какой курорт Египта лучше подойдёт летом 2026 года

Туризм

Летний Египет в 2026 году ставит перед туристами жесткий выбор: изнуряющий зной Шарм-эль-Шейха или ветреные пляжи Хургады. Разница в один градус на термометре в реальности оборачивается совершенно разным качеством жизни под солнцем. Пока одни ищут спасения в рифах, другие выбирают пологий песок.

Шарм-эль-Шейх, Египет
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Bakhmarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Шарм-эль-Шейх, Египет

Климат и специфика ветра

В июне и июле воздух прогревается до 40 градусов. В Шарм-эль-Шейхе сухой микроклимат Синайского полуострова помогает переносить жару, но отсутствие бриза создает эффект духовки. Хургада выигрывает за счет постоянного морского ветра, который охлаждает кожу, но порой заставляет прятаться от песка.

"Летом в Египте фиксируют температурные экстремумы, когда даже ночью столбик термометра не опускается ниже 30 градусов. Это создает нагрузку на сердце, поэтому выбор отеля с хорошим кондиционированием становится вопросом выживания, а не комфорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Важно следить за прогнозами: аномальная жара в Египте 2026 года меняет привычный ритм. Купание возможно только до 11 утра. После этого солнце выжигает все живое, и туристы перемещаются в лобби или номера.

Пляжи: песок против кораллов

Хургада исторически считается местом для семейного отдыха. Большинство отелей здесь имеют естественные лагуны. Шарм-эль-Шейх — это история про коралловые сады, где вход в воду чаще всего организован через понтоны длиной в десятки метров.

Характеристика Хургада Шарм-эль-Шейх
Заход в море Песчаный, пологий Чаще с понтона
Наличие кораллов Островками или в пригородах У самого берега
Активность ветра Сильный, освежающий Слабый, затишье в бухтах

Для поездки обязателен паспорт в Египет со сроком действия не менее полугода. Таможенные службы усилили контроль, поэтому не пытайтесь забрать с собой кусочек рифа. Любые сувениры из отпуска природного происхождения могут привести к депортации.

"Подбор туров в Шарм требует внимания к глубине бухт. В районе Набк море часто уходит на сотни метров, оставляя лужи под раскаленным небом. Для детей это безопасно, но взрослым плавать негде", — объяснила специально для Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Логистика и экскурсии

Хургада удобна для тех, кто хочет увидеть Луксор. Дорога занимает около пяти часов. Из Шарм-эль-Шейха логичнее отправляться в сторону Дахаба или к горе Моисея. Однако летние экскурсии в Хургаде могут быть осложнены проверками полиции на дорогах.

Медики предупреждают о рисках питания в летний период. Масштабная Хургада антисанитария в ряде бюджетных отелей стала причиной массовых проверок пищеблоков. Шведский стол на жаре — зона повышенной опасности, где соусы и морепродукты портятся за считанные минуты.

"Профессиональный аудит кухни перед сезоном показал, что многие отели экономят на охлаждении. Рекомендую выбирать проверенные сетевые объекты, где стандарты хранения продуктов соблюдаются жестко", — подчеркнула эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Безопасность и гигиена

Ситуация с отравлением в Египте летом 2026 года остается острой. Туристам советуют исключить из рациона лед, если нет уверенности, что он сделан из бутилированной воды. Также стоит избегать нарезанных фруктов, которые долго лежали на открытом воздухе.

Ответы на популярные вопросы

Где меньше ощущается жара в июле?

В Хургаде. Постоянный ветер с моря снижает дискомфорт, хотя солнечная активность одинакова на обоих курортах.

Нужна ли специальная обувь для моря?

В Шарм-эль-Шейхе коралловые тапочки обязательны почти везде. В Хургаде они могут понадобиться только в районах Макади или Сахл-Хашиш.

Можно ли вывозить ракушки из Египта?

Нет, это запрещено законом. На таможне таможня Египта использует сканеры, за попытку вывоза кораллов или ракушек грозит штраф от 1000 долларов.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, турагент Анастасия Крылова, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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