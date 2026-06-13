Российский турист пролетает мимо: как логистический тупик лишил Цейлон козыря в борьбе за людей

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Туризм

Шри-Ланка теряет российских туристов, уступая место более доступным и понятным направлениям. Власти острова признают: транспортные барьеры и климатические потрясения ставят под угрозу традиционный поток отдыхающих. Пока одни ищут места, где нет толп, остров пытается удержать внимание аудитории.

Шри-Ланка
Фото: commons.wikimedia.org by calflier001, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шри-Ланка

Логистический тупик для туристов

Основным тормозом для российского туризма на Шри-Ланке остается нестабильное авиасообщение. В летний сезон "Аэрофлот" сворачивает полеты, что лишает остров прямого доступа к платежеспособному рынку. Заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе в интервью РИА "Новости" прямо указывает на транспортную проблему как на главный барьер, препятствующий восстановлению потока.

"Прямые перелеты — это артерии турпотока. Если их перекрывают, рынок моментально "задыхается" из-за дефицита билетов и роста цен на пересадочные маршруты", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бортпроводница Анна Волкова.

Климатические удары по экономике

Ситуация осложнилась в ноябре 2025 года после прохождения тропического циклона "Дитва". Стихия не просто испортила отпуска — она нанесла удар по инфраструктуре страны. Наводнения и оползни привели к разрушениям, оцениваемым экспертами Всемирного банка в 4,1 млрд долларов.

Параметр Последствия циклона
Материальный ущерб 4,1 млрд долларов
Доля в ВВП Около 4%

Битва за кошелек: Азия против Цейлона

Шри-Ланка проигрывает глобальную конкуренцию. Туристы из РФ всё чаще смотрят в сторону бюджетных стран вроде Вьетнама или Таиланда. Эти направления предлагают более предсказуемый сервис и стабильную перевозку вне зависимости от сезона.

"Когда направление теряет в комфорте логистики, турист голосует рублем за соседей по региону. Сейчас Шри-Ланке приходится бороться не только с последствиями наводнений, но и с мощным маркетингом Камбоджи и Вьетнама", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы

Почему летом турпоток на Шри-Ланку падает?

Приостановка прямых рейсов "Аэрофлота" делает путь долгим и дорогим, из-за чего путешественники выбирают иные направления.

Как циклон "Дитва" отразился на отдыхе?

Масштабные разрушения инфраструктуры привели к временному снижению качества сервиса, на восстановление которого требуются миллиарды долларов.

Почему Шри-Ланка теряет позиции на фоне соседей?

Вьетнам и Таиланд предлагают более отлаженную логистику и активнее привлекают внимание российских туристов.

Вернется ли прежний спрос на направление?

Власти Шри-Ланки уверены в преодолении трудностей, однако для успеха потребуются инвестиции в инфраструктуру и решение вопроса с авиасообщением.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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