Бумага не требует авторизации: Петербург ввёл для туристов план "Б" при сбоях интернета

В Петербурге подготовили план "Б" для туристов, которые могут оказаться в офлайне. Если мобильная сеть даст сбой, город не погрузится в хаос: гостя города подстрахуют бумажным навигатором и живым словом.
Петербург переходит на аналоговые рельсы. Власти города начали массовую выдачу бумажных карт и путеводителей для путешественников. Губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС подтвердил: такой подход поможет тем, кто испытывает трудности из-за нестабильной работы мобильного интернета.
Точки выдачи развернули в павильонах Городского туристско-информационного бюро. Там туристы получают не только карту, но и консультацию по маршрутам и работе транспорта. На улицах работают сотрудники мобильной службы "Ask Me". Они объяснят путь, если навигатор окончательно ушел в "отказ", как это случается при сбоях, описанных в материале о тонкостях авиационной связи.
"Турист, лишенный привычных Google-карт, впадает в панику. Возврат к бумажным носителям — это жест заботы, который минимизирует риски потеряться в историческом центре, где легко сбиться с пути при отсутствии сигнала", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Тем, кому связь нужна жизненно, предлагают сеть "SPB_FREE". Бесплатный Wi-Fi работает круглосуточно. Точки доступа накрывают парки, библиотеки, МФЦ и подступы к метро. Это помогает оставаться в сети даже при проблемах у сотового оператора.
Власти города инициировали внесение туристического портала Visit Petersburg в "белый список". Это позволит ресурсу загружаться даже в условиях жестких сетевых ограничений. Тем временем россияне могут уточнять информацию через чат-бот "Макс".
|Тип помощи
|Где искать
|Бумажные карты
|Павильоны информбюро, служба "Ask Me"
|Интернет
|Сеть SPB_FREE, портал Visit Petersburg
"Информационная автономия региона — верный курс. Если сайт туристического ведомства будет доступен всегда, гости города не будут чувствовать беспомощность в стрессовой ситуации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Опыт показывает, что цифровизация — это хорошо, но физическая инфраструктура никогда не подводит. Петербург делает упор на классический сервис, который спасает в моменты, когда связь становится недоступной из-за тех же проблем, что описывались в материале про зоны ограниченного доступа на зарубежных курортах.
"Бумага не разряжается и не требует авторизации по SMS. В экстренных ситуациях надежность такого носителя возрастает в разы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова.
Сотрудники службы работают в местах массового скопления туристов в центре Петербурга. Их легко узнать по яркой форме.
Для подключения к городской сети Wi-Fi нужно пройти стандартную процедуру авторизации, доступную в общественных зонах города.
Туристические вопросы МФЦ не решают, но доступ к бесплатному Wi-Fi в зоне их работы открыт для всех.
Используйте офлайн-путеводитель или обратитесь в ближайший павильон городского информбюро за живой консультацией.
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