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Бумага не требует авторизации: Петербург ввёл для туристов план "Б" при сбоях интернета

Туризм

В Петербурге подготовили план "Б" для туристов, которые могут оказаться в офлайне. Если мобильная сеть даст сбой, город не погрузится в хаос: гостя города подстрахуют бумажным навигатором и живым словом.

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Фото: unsplash.com by Ali Elliott is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Как не заблудиться без смартфона

Петербург переходит на аналоговые рельсы. Власти города начали массовую выдачу бумажных карт и путеводителей для путешественников. Губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС подтвердил: такой подход поможет тем, кто испытывает трудности из-за нестабильной работы мобильного интернета.

Точки выдачи развернули в павильонах Городского туристско-информационного бюро. Там туристы получают не только карту, но и консультацию по маршрутам и работе транспорта. На улицах работают сотрудники мобильной службы "Ask Me". Они объяснят путь, если навигатор окончательно ушел в "отказ", как это случается при сбоях, описанных в материале о тонкостях авиационной связи.

"Турист, лишенный привычных Google-карт, впадает в панику. Возврат к бумажным носителям — это жест заботы, который минимизирует риски потеряться в историческом центре, где легко сбиться с пути при отсутствии сигнала", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Цифровой щит: Wi-Fi и "белые списки"

Тем, кому связь нужна жизненно, предлагают сеть "SPB_FREE". Бесплатный Wi-Fi работает круглосуточно. Точки доступа накрывают парки, библиотеки, МФЦ и подступы к метро. Это помогает оставаться в сети даже при проблемах у сотового оператора.

Власти города инициировали внесение туристического портала Visit Petersburg в "белый список". Это позволит ресурсу загружаться даже в условиях жестких сетевых ограничений. Тем временем россияне могут уточнять информацию через чат-бот "Макс".

Тип помощи Где искать
Бумажные карты Павильоны информбюро, служба "Ask Me"
Интернет Сеть SPB_FREE, портал Visit Petersburg

"Информационная автономия региона — верный курс. Если сайт туристического ведомства будет доступен всегда, гости города не будут чувствовать беспомощность в стрессовой ситуации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Мнение экспертов о турсервисе

Опыт показывает, что цифровизация — это хорошо, но физическая инфраструктура никогда не подводит. Петербург делает упор на классический сервис, который спасает в моменты, когда связь становится недоступной из-за тех же проблем, что описывались в материале про зоны ограниченного доступа на зарубежных курортах.

"Бумага не разряжается и не требует авторизации по SMS. В экстренных ситуациях надежность такого носителя возрастает в разы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности туристов

Где найти службу "Ask Me"?

Сотрудники службы работают в местах массового скопления туристов в центре Петербурга. Их легко узнать по яркой форме.

Как подключиться к SPB_FREE?

Для подключения к городской сети Wi-Fi нужно пройти стандартную процедуру авторизации, доступную в общественных зонах города.

Помогут ли мне в МФЦ, если я турист?

Туристические вопросы МФЦ не решают, но доступ к бесплатному Wi-Fi в зоне их работы открыт для всех.

Что делать, если бот "Макс" не отвечает?

Используйте офлайн-путеводитель или обратитесь в ближайший павильон городского информбюро за живой консультацией.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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