Индустриальный статус останется в прошлом: Мурманская область делает ставку на развитие автотуризма

Заполярье окончательно ушло от статуса исключительно индустриальной зоны. Теперь здесь охотятся за северным сиянием и крабами. Мурманская область сменила ориентиры и замахнулась на рекорд: к 2030 году регион планирует принимать до миллиона гостей ежегодно.

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Миллион туристов как новая реальность

Цифры говорят сами за себя: в текущем году Мурманская область уже приняла 800 тысяч путешественников. Амбициозный план увеличить поток до миллиона озвучила министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор на форуме "Путешествуй!", который проходит в Москве.

"Наращивание турпотока до миллиона человек требует комплексного подхода к инфраструктуре. Это не просто увеличение мест в гостиницах, а создание качественного продукта, который выдержит конкуренцию даже с направлениями, где морские курорты доступны без толп и изнуряющей жары", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Преодоление логистических барьеров

Развитие арктического направления сталкивается с серьезными преградами. Внешние факторы вносят правки в графики, заставляя бизнес и власти действовать гибче. Регион не только совершенствует сервис, но и пересматривает подходы к безопасности авиационных перевозок, от которых напрямую зависит доступность Севера для жителей центральной части страны.

Показатель Динамика Заполярья Текущий поток (2025) 800 тысяч человек Цель к 2030 году 1 миллион человек

Ставка на автопутешествия и сервис

Деловая программа форума акцентирует внимание на автотуризме и цифровизации отрасли. Северные дороги требуют особой подготовки, поэтому спрос на организованные туры растет. Искать альтернативы привычным направлениям стало проще, так как бюджетные путешествия по альтернативным маршрутам все чаще выигрывают у переполненных популярных курортов.

"Массовый туризм в Мурманскую область — это прежде всего работа с сезонностью. Чтобы удержать планку в миллион, нам нужны не только отели, но и всесезонная активность, сопоставимая по комфорту даже с камерными бухтами Эгейского моря, где инфраструктура отлажена десятилетиями", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

"Для достижения таких цифр региональным властям придется плотнее работать с качеством дорожного покрытия и придорожным сервисом. Путешественник сегодня ждет стандартов, которые позволят комфортно проехать тысячи километров и получить качественный отдых на месте", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о туризме в Заполярье

Что привлекает туристов в Мурманскую область сегодня?

Основным драйвером остается уникальная природа: северное сияние, полярный день, горные массивы Хибин и Териберка. Гастротуризм и возможность увидеть китов также формируют высокий спрос.

Как изменится логистика к 2030 году?

Власти работают над развитием автодорожной сети и поддержкой региональных авиаперевозчиков, чтобы снизить стоимость логистики и повысить доступность удаленных точек для туристов.

Есть ли риск нехватки мест в отелях?

Региональная программа предусматривает расширение номерного фонда и поддержку инвестиций в создание новых гостиничных комплексов, способных принять растущий поток гостей.

Как решается проблема сезонности?

Разрабатываются круглогодичные маршруты, включая проекты по промышленному туризму, лыжным видам спорта и оздоровительным программам, которые востребованы даже зимой.

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