Вместо битком набитых пляжей: безвизовый рай, где обед с креветками стоит три доллара

Цены на черноморских курортах и состояние местного сервиса заставляют многих искать альтернативные пути для отдыха. На практике выясняется, что тропическое направление с перелетом через полмира может обойтись дешевле, чем привычная поездка в Сочи или Анапу. В глаза бросается парадокс: экзотическая азиатская страна предлагает комфорт и свободу, которые на родине стоят на порядок дороже. Вьетнам стал тем самым местом, где отсутствие визовых барьеров сочетается с доступным качеством услуг.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уличный повар Вьетнама

Три кита вьетнамского побережья

Если смотреть на вещи проще, Вьетнам делится на три зоны, каждая из которых закрывает свои потребности. Нячанг считается самым живым местом: здесь городская инфраструктура встроена прямо в пляжную линию. Это удобный вариант для тех, кому важна транспортная доступность и обилие кафе в двух шагах от отеля. На деле же выходит, что это самый демократичный выбор, где концентрация бюджетного жилья максимальна.

Фукуок — полная противоположность шумным городам. Островная специфика диктует иной темп жизни: здесь чище песок, спокойнее море и больше пространства для тех, кто ценит уединение. Это решение для тех, кто готов платить за тишину и картинку как из рекламного буклета. Дананг же служит золотой серединой, совмещая широкие береговые линии с близостью к историческим памятникам и горам.

"Вьетнам сейчас выигрывает за счет лояльности к туристам. Безвизовый режим до 45 дней — это огромный плюс, который позволяет планировать длительный отпуск без лишней бумажной волокиты и трат на консульские сборы", — объяснила специально для Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Реальная стоимость экзотики

Сравнение расходов на проживание и питание показывает серьезный разрыв. Если на юге России приличный номер в гостинице с современным ремонтом стоит ощутимых денег, то во вьетнамских провинциях цены на жилье того же уровня начинаются от 40 долларов. С этим стоит быть аккуратнее: низкая цена не всегда означает плохие условия, часто это просто специфика местного рынка. Главное — заметить вовремя выгодное предложение на агрегаторе, ведь этот процесс бронирования остается самым надежным.

Статья расходов Примерная стоимость (Вьетнам) Обед на одного 3—5 долларов Аренда скутера (сутки) 5—7 долларов Массаж 5—10 долларов

Тот самый секрет экономии кроется в еде. Уличная кухня и небольшие семейные кафе предлагают свежие морепродукты и национальные супы по ценам, которые кажутся нереальными для курортной зоны. Традиционная порция супа или риса с овощами стоит около полутора долларов. Важный нюанс: при покупке фруктов лучше выбирать целые плоды и чистить их самостоятельно, чтобы избежать пищевых расстройств, связанных с нарушением гигиены при нарезке. Подобная предусмотрительность гарантирует, что отдых не будет испорчен, особенно если это долгожданный семейный вариант поездки.

"При выборе гостиницы во Вьетнаме обращайте внимание на наличие собственного пляжа или договора отеля с пляжным клубом. В Нячанге большинство пляжей через дорогу, и аренда шезлонга там — это всегда отдельное действие, за которое нужно платить наличными на месте", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Транспортные расходы внутри страны также минимальны. Большинство туристов предпочитают арендовать двухколесную технику, что дает полную автономность. Если же авиабилеты приобретаются заранее, общая смета поездки на две недели может оказаться сопоставимой с недельным туром по перегретым внутренним направлениям. Это рабочее решение для тех, кто готов сменить привычный Сочи на пальмовые рощи. География поездок меняется, и даже опытные путешественники сейчас рассматривают нестандартный маршрут как единственный способ получить качественный сервис за честные деньги.

"Гастрономический туризм во Вьетнаме — это база для любого путешественника. Здесь не нужно искать дорогие рестораны, чтобы поесть вкусно. Самая правильная и дешевая еда обычно находится там, где обедают сами местные жители, это ключевая деталь успеха", — отметил эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о Вьетнаме

Нужна ли страховка для поездки?

Юридически страховой полис не является обязательным для входа в страну, но на практике медицинские услуги для иностранцев стоят дорого. Рекомендуется оформить расширенную страховку, покрывающую случаи падения со скутера и аллергические реакции на экзотическую пищу.

Какую валюту брать с собой?

Оптимальный вариант — доллары нового образца, их меняют по самому выгодному курсу. В крупных городах работают банкоматы, но за снятие наличных берется комиссия как местным, так и российским банком. Карты принимают далеко не везде, особенно на рынках.

Безопасно ли в стране?

Вьетнам считается страной с низким уровнем преступности. Единственная реальная угроза — карманники в местах массового скопления людей и наглые водители мотоциклов, которые могут сорвать сумку с плеча прохожего. Соблюдения базовых правил осторожности достаточно.

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