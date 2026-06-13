Пляжный сезон оказывается в ловушке: после четвёртой атаки власти вынуждены перекрыть доступ к океану

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Туризм

Нападение крупной акулы у побережья Сиднея парализовало работу главных городских пляжей и заставило власти экстренно пересмотреть протоколы безопасности в разгар сезона. Инцидент произошел на мелководье популярного пляжа Куги, где хищник длиной около четырех метров атаковал женщину на глазах у десятков отдыхающих. Это нападение стало четвертым тяжелым случаем в регионе за последние месяцы, что ставит под вопрос эффективность текущих мер мониторинга прибрежных вод.

Акула
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Акула

Детали инцидента на пляже Куги

В субботу утром, около 11:00 по местному времени, спокойный отдых на одном из самых посещаемых пляжей Сиднея — Куги — превратился в борьбу за выживание. 30-летняя женщина находилась в воде всего в 30 метрах от берега, когда ее атаковала крупная акула. Очевидцы описывают происходящее как мгновенную вспышку насилия в прозрачной воде. По предварительным оценкам муниципального совета Рэндвика, размеры хищника составляли от трех до четырех метров.

"При планировании отдыха на океанском побережье крайне важно учитывать время суток и прозрачность воды. Акулы часто охотятся в сумерках или в мутной воде после дождей, но, как показывает практика, на открытых пляжах риск сохраняется даже ясным днем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Спасательная операция и состояние пострадавшей

Первую помощь женщине оказали обычные пловцы, которые вытащили ее на берег до прибытия медиков. Пострадавшая получила тяжелые рваные раны руки и верхней части ноги. Согласно отчету службы спасения серферов, в момент госпитализации женщина находилась в полубессознательном состоянии и испытывала серьезные трудности с дыханием. Для экстренной транспортировки в больницу Сент-Винсента полиция очистила стадион Куги-Овал, превратив его в вертолетную площадку.

"В ситуациях с нападением морских хищников решающее значение имеет скорость остановки кровотечения. Туристам в экзотических странах рекомендуется заранее изучать правила наложения жгута, так как это базовый навык для спасения жизни в подобных инцидентах", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Меры безопасности и закрытие побережья

Сразу после инцидента власти распорядились закрыть все пляжи от Бонди до Марубры. Срок ограничений составит минимум 24 часа, в течение которых береговая линия будет патрулироваться беспилотниками и вертолетами Westpac Lifesaver. Несмотря на то что официальный сезон патрулирования завершен, на побережье сохраняются дежурные группы спасателей. Для свидетелей нападения, испытавших сильный стресс, на берегу организовали мобильный пункт психологической помощи.

Опасное поведение туриста Рекомендация по безопасности
Игнорирование сигналов тревоги и сирен Немедленно выйти из воды при любом звуковом предупреждении
Купание в одиночку на удалении от берега Находиться в группе и не заплывать за пределы зон надзора
Использование ярких украшений в воде Снимать блестящие предметы, которые акула может принять за чешую рыб

Статистика активности хищников в Сиднее

Стив Пирс, исполнительный директор SLSNSW, констатировал, что это уже четвертый серьезный случай с сентября 2025 года. Хотя отдых в июне обычно считается безопасным из-за снижения активности людей в воде, хищники продолжают заходить в городские зоны. Инцидент в Куги напоминает о недавних трагедиях в Западной Австралии и нападениях на пляжах Сиднея в начале года, когда один человек погиб, а трое получили травмы в течение всего 48 часов. При посещении диких локаций, таких как дикие пляжи отдаленных регионов, риски возрастают в разы из-за отсутствия систем мониторинга.

"Статистика нападений заставляет туристов чаще обращать внимание на условия страхования. Важно помнить, что страховка туриста может не покрывать лечение, если несчастный случай произошел на закрытом пляже или в зоне, официально признанной опасной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о нападениях акул

Как правильно спланировать купание на потенциально опасном побережье?
Всегда выбирайте пляжи, патрулируемые спасателями и оборудованные сетями или системами беспилотного наблюдения. Перед входом в воду проверяйте актуальный статус безопасности на местных сайтах или приложениях для мониторинга акул.

Какие ошибки чаще всего допускают туристы при встрече с хищником?
Главная ошибка — паника и резкие, хаотичные движения. Это провоцирует инстинкт преследования. Необходимо сохранять зрительный контакт с акулой и медленно отступать к мелководью или плавсредству.

Помогает ли страховка при нападении морских обитателей?
Стандартная туристическая страховка обычно покрывает экстренную помощь. Однако, если вы занимаетесь дайвингом или серфингом, требуется специальное расширение полиса для активного отдыха, иначе в выплатах будет отказано.

Как обезопасить отдых и избежать проблем с местными властями?
Строго следуйте указаниям на предупреждающих знаках. Игнорирование желтых флагов или принудительного закрытия пляжа может привести не только к угрозе жизни, но и к крупным штрафам за нарушение общественного порядка.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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