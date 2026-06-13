Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ожидание превратилось в настоящий стресс: сестра Ольги Бузовой призналась в сомнениях по родам
Секундное дело, а хруст на весь дом: ядреные огурчики с чесноком прямо под картошечку
Гарантия закончилась, интерес остался: что скрывает Haval Jolion после нескольких лет эксплуатации
Ошибка ценой в жизнь: скрытые признаки инсульта, которые все принимают за мигрень
Тихий океан начал пугающе раздуваться: колоссальный перегрев воды предвещает глобальный сбой
Худший тип фильмов: почему Дженнифер Лопес не оценила оскароносную драму "Земля кочевников"
Кровоток в пуповине под круглосуточным контролем: одно устройство меняет исход сложной беременности
Пентагон рассекретил материалы о неопознанных летающих объектах над СССР, Зимбабве и США
Пять литров неправильной смазки превращают поршневую в груду шлама: как не попасть на капремонт

Турция без наглых зазывал: сосновые бухты и белые дома, где отдыхают сами европейцы

Туризм

Эгейское побережье Турции часто противопоставляют привычным пакетным отелям. Вместо бесконечной череды бетонных стен здесь преобладают хвойные леса, скалистые обрывы и камерные бухты с бирюзовой водой. Тем, кто ищет альтернативу шумным набережным, стоит присмотреться к маршрутам в сторону Бодрума и Фетхие. Правильный выбор локации избавляет от ощущения перегруженности курорта и позволяет увидеть совсем иную сторону страны.

Чайный столик на балконе с видом на город
Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чайный столик на балконе с видом на город

Фетхие и Олюдениз: лагуны и высота

Фетхие выделяется на фоне соседей особой географией. Город окружен горами, которые защищают прибрежную зону от сильных ветров. Самое известное место здесь — поселок Олюдениз, где находится природный заповедник Голубая лагуна. Вода здесь остается спокойной даже в шторм, а благодаря соснам, подступающим к самой кромке моря, воздух кажется особенно густым и свежим. Это хороший вариант для тех, кто ценит эстетику и природную чистоту.

Любителям активного движения стоит обратить внимание на гору Бабадаг. С ее вершины стартуют парапланеристы, что создает над пляжем узнаваемый визуальный ряд из сотен разноцветных куполов. Если же хочется простора и пологих закатов, лучше переместиться в район Чалыш. Там набережная растянута на несколько километров, а вход в воду удобен для длительных заплывов.

"В Олюденизе важно учитывать специфику местных пляжей. Основная коса лагуны — это заповедная зона, там нет крупных отелей прямо на песке, что помогает сохранять чистоту воды. Это редкий случай, когда антропогенная нагрузка жестко регулируется государством", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Каш и Калкан: греческий стиль и тишина

Каш — это Турция, которая больше напоминает небольшие городки Средиземноморья с мощеными улицами и белыми домами. Здесь нет огромных гостиничных комплексов, работающих по системе все включено. Город застроен бутик-отелями, встроенными прямо в скалистый рельеф. Основной акцент сделан на уединенности и гастрономии. В меню местных ресторанов преобладают свежие морепродукты и региональные закуски.

Недалеко от города находится пляж Капуташ, ставший визитной карточкой региона из-за резкого перехода от лазурного мелководья к глубокому синему цвету. Доступ к нему ограничен крутой лестницей, что отсекает часть случайных прохожих. Такое решение природы делает место эксклюзивным без лишних затрат. Для тех, кто предпочитает историческую составляющую, рядом расположены руины Патары с огромным песчаным пляжем, длина которого превышает 10 километров.

Курорт Главная особенность
Фетхие Голубая лагуна и полеты на параплане
Каш Камерные бутик-отели и отсутствие шума
Бодрум Стиль Сан-Тропе и развитая ночная жизнь

Тот самый секрет побережья кроется в логистике. Расстояния между городами небольшие, но серпантины могут утомить. Оптимально арендовать машину или воспользоваться водным такси — небольшими лодками, которые курсируют между бухтами.

"Путешествие по Эгейскому морю требует иного подхода к планированию. Здесь каждый залив имеет свой микроклимат. Если в Мармарисе может быть полный штиль, то в Бодруме — освежающий бриз, который спасает в пик жары", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Мармарис и Бодрум: контрасты побережья

Мармарис часто называют городом-портом. Здесь находится одна из самых длинных набережных в мире, уставленная яхтами всех мастей. Это место для тех, кому важна динамика: музыкальные бары, торговые улицы и постоянный поток людей. Но стоит отъехать на пять-десять километров в сторону Ичмелера, как пейзаж становится спокойным. Здесь прозрачное море и пологий берег, что считается редкостью для этого скалистого региона. Грамотное решение — поселиться в пригороде и ездить в центр за развлечениями.

Бодрум — это турецкая версия европейского лоска. Белоснежные здания, увитые цветами бугенвиллеи, создают атмосферу, далекую от классического восточного базара. Город облюбовали любители гастрономии и качественного сервиса. Вместо классического пляжного тюленьего отдыха здесь принято проводить время в бич-клабах или на террасах ресторанов с видом на замок Святого Петра. Это правильная деталь для формирования образа элитного, но доступного отдыха.

Ответы на популярные вопросы о курортах Турции

Когда лучше ехать на Эгейское побережье?

Сезон здесь начинается чуть позже, чем в Анталье. Вода прогревается до комфортных температур к июню, а бархатный сезон длится до середины октября. В июле и августе жара переносится легче благодаря постоянному морскому ветру.

Где лучшие пляжи для отдыха с детьми?

Для семейных поездок лучше всего подходят Ичмелер под Мармарисом или район Битез в Бодруме. Там мелководье и песчаное дно, что удобно для безопасного купания ребенка.

Нужно ли брать машину напрокат?

Если планируется посещение Каша или отдаленных бухт Олюдениза, автомобиль станет преимуществом. Однако внутри городов отлично развито движение долмушей (маршруток), которые ходят с завидной регулярностью.

Читайте также

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Мир. Новости мира
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Садоводство, цветоводство
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Популярное
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу

Варшава столкнулась с неожиданным последствием поддержки соседа, когда на мебельные фабрики поступило элитное сырье, заставившее приборы техконтроля захлебываться.

Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Последние материалы
Пентагон рассекретил материалы о неопознанных летающих объектах над СССР, Зимбабве и США
Пять литров неправильной смазки превращают поршневую в груду шлама: как не попасть на капремонт
Растение-флегматик пошло на рывок: как вывести замиокулькас из спячки хитрым раствором
Люди в ярости от жадности: сочинские курорты обложили туристов вторым обязательным налогом
Том Круз лично поздравил друга: легендарный футболист занял почётное место среди мировых звёзд
Оптимизация издержек: какие сотрудники могут попасть под сокращение до конца года
Объём больше не главный герой: какие причёски помогают тонким волосам выглядеть выигрышно
Мужиков в Сибири довели: отсутствие выплат за стройку моста обернулось ультиматумом для властей
Турция без наглых зазывал: сосновые бухты и белые дома, где отдыхают сами европейцы
Смотреть будет по-настоящему жутко: список фильмов последних лет перевернул представление о страхе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.