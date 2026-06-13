Турция без наглых зазывал: сосновые бухты и белые дома, где отдыхают сами европейцы

Эгейское побережье Турции часто противопоставляют привычным пакетным отелям. Вместо бесконечной череды бетонных стен здесь преобладают хвойные леса, скалистые обрывы и камерные бухты с бирюзовой водой. Тем, кто ищет альтернативу шумным набережным, стоит присмотреться к маршрутам в сторону Бодрума и Фетхие. Правильный выбор локации избавляет от ощущения перегруженности курорта и позволяет увидеть совсем иную сторону страны.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чайный столик на балконе с видом на город

Фетхие и Олюдениз: лагуны и высота

Фетхие выделяется на фоне соседей особой географией. Город окружен горами, которые защищают прибрежную зону от сильных ветров. Самое известное место здесь — поселок Олюдениз, где находится природный заповедник Голубая лагуна. Вода здесь остается спокойной даже в шторм, а благодаря соснам, подступающим к самой кромке моря, воздух кажется особенно густым и свежим. Это хороший вариант для тех, кто ценит эстетику и природную чистоту.

Любителям активного движения стоит обратить внимание на гору Бабадаг. С ее вершины стартуют парапланеристы, что создает над пляжем узнаваемый визуальный ряд из сотен разноцветных куполов. Если же хочется простора и пологих закатов, лучше переместиться в район Чалыш. Там набережная растянута на несколько километров, а вход в воду удобен для длительных заплывов.

"В Олюденизе важно учитывать специфику местных пляжей. Основная коса лагуны — это заповедная зона, там нет крупных отелей прямо на песке, что помогает сохранять чистоту воды. Это редкий случай, когда антропогенная нагрузка жестко регулируется государством", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Каш и Калкан: греческий стиль и тишина

Каш — это Турция, которая больше напоминает небольшие городки Средиземноморья с мощеными улицами и белыми домами. Здесь нет огромных гостиничных комплексов, работающих по системе все включено. Город застроен бутик-отелями, встроенными прямо в скалистый рельеф. Основной акцент сделан на уединенности и гастрономии. В меню местных ресторанов преобладают свежие морепродукты и региональные закуски.

Недалеко от города находится пляж Капуташ, ставший визитной карточкой региона из-за резкого перехода от лазурного мелководья к глубокому синему цвету. Доступ к нему ограничен крутой лестницей, что отсекает часть случайных прохожих. Такое решение природы делает место эксклюзивным без лишних затрат. Для тех, кто предпочитает историческую составляющую, рядом расположены руины Патары с огромным песчаным пляжем, длина которого превышает 10 километров.

Курорт Главная особенность Фетхие Голубая лагуна и полеты на параплане Каш Камерные бутик-отели и отсутствие шума Бодрум Стиль Сан-Тропе и развитая ночная жизнь

Тот самый секрет побережья кроется в логистике. Расстояния между городами небольшие, но серпантины могут утомить. Оптимально арендовать машину или воспользоваться водным такси — небольшими лодками, которые курсируют между бухтами.

"Путешествие по Эгейскому морю требует иного подхода к планированию. Здесь каждый залив имеет свой микроклимат. Если в Мармарисе может быть полный штиль, то в Бодруме — освежающий бриз, который спасает в пик жары", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Мармарис и Бодрум: контрасты побережья

Мармарис часто называют городом-портом. Здесь находится одна из самых длинных набережных в мире, уставленная яхтами всех мастей. Это место для тех, кому важна динамика: музыкальные бары, торговые улицы и постоянный поток людей. Но стоит отъехать на пять-десять километров в сторону Ичмелера, как пейзаж становится спокойным. Здесь прозрачное море и пологий берег, что считается редкостью для этого скалистого региона. Грамотное решение — поселиться в пригороде и ездить в центр за развлечениями.

Бодрум — это турецкая версия европейского лоска. Белоснежные здания, увитые цветами бугенвиллеи, создают атмосферу, далекую от классического восточного базара. Город облюбовали любители гастрономии и качественного сервиса. Вместо классического пляжного тюленьего отдыха здесь принято проводить время в бич-клабах или на террасах ресторанов с видом на замок Святого Петра. Это правильная деталь для формирования образа элитного, но доступного отдыха.

Ответы на популярные вопросы о курортах Турции

Когда лучше ехать на Эгейское побережье?

Сезон здесь начинается чуть позже, чем в Анталье. Вода прогревается до комфортных температур к июню, а бархатный сезон длится до середины октября. В июле и августе жара переносится легче благодаря постоянному морскому ветру.

Где лучшие пляжи для отдыха с детьми?

Для семейных поездок лучше всего подходят Ичмелер под Мармарисом или район Битез в Бодруме. Там мелководье и песчаное дно, что удобно для безопасного купания ребенка.

Нужно ли брать машину напрокат?

Если планируется посещение Каша или отдаленных бухт Олюдениза, автомобиль станет преимуществом. Однако внутри городов отлично развито движение долмушей (маршруток), которые ходят с завидной регулярностью.

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