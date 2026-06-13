Дуриан за копейки и пляжи без толп: куда бегут уставшие от Пхукета русские туристы

Популярные направления в Юго-Восточной Азии постепенно превращаются в шумные и дорогие локации, где трудно найти свободное место на песке. На практике видно, что опытные путешественники все чаще уходят с протоптанных троп Пхукета в сторону тихих провинций. Одной из таких находок стал регион Чантабури, где сочетание низких цен и отсутствия толп создает комфортную среду для длительного пребывания на побережье.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слитный купальник

Фруктовый центр и культурный пласт

Провинция Чантабури давно закрепила за собой статус главного сада страны. Именно отсюда на рынки столицы разъезжаются тонны дуриана, мангустина и рамбутана. В глаза бросается разница в стоимости — на местных рынках экзотика стоит в разы меньше, чем в крупных туристических центрах. Если смотреть на вещи проще, поездка сюда превращается в гастрономический тур, где свежесть продуктов гарантирована близостью плантаций.

"В Чантабури едут за подлинной атмосферой, которую уже не встретишь на раскрученных островах. Здесь можно увидеть старинные кварталы с китайскими лавками и крупнейший католический собор в стране, что создает уникальный архитектурный коктейль", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Культурное наследие региона сосредоточено в историческом квартале Чантабун. Деревянные дома вдоль реки сохранили свой облик на протяжении десятилетий. В этой части города жизнь течет медленно, что позволяет без суеты изучить местный быт. При планировании прогулок важно учитывать специфику региональной логистики и заранее готовить необходимые документы для аренды транспорта.

Береговая линия и финансовая сторона

Тот самый секрет Чантабури кроется в его пляжах. Пляж Чао Лао отличается пологим входом в воду и отсутствием грохочущей музыки из баров. Это место идеально подходит для тех, кому важна тишина. Панорамный вид с площадки Ноен Нанг Пхая дает полное представление о масштабах Сиамского залива, оставаясь при этом доступным для посещения без лишних затрат на входные билеты.

"Стоимость размещения — это главный козырь провинции. Номер в приличном отеле у воды за 3,5 тысячи рублей найти реально, что по нынешним меркам кажется фантастикой для Таиланда. Главное — учитывать сезонность и проверять удаленность от крупных городов", — объяснил специально для Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Вопрос экономии касается не только жилья, но и питания. Морепродукты здесь попадают на стол прямо с рыбацких лодок. На деле же выходит, что средний чек в местном кафе будет в два раза ниже, чем в Паттайе. С этим стоит быть аккуратнее, так как обилие острой пищи требует привычки, а непредвиденные риски со здоровьем лучше минимизировать заранее.

Параметр отдыха Средняя стоимость (руб.) Сутки в отеле (2-3 звезды) от 3 500 Обед на двоих в кафе 1 200 — 1 800 Килограмм манго на рынке 80 — 120

Природа региона не ограничивается морем. Национальные парки с водопадами и мангровые леса дополняют картину. Для безопасного перемещения по пересеченной местности туристам стоит помнить про простые правила поведения в дикой природе. Отсутствие массового потока отдыхающих позволяет сохранить экосистемы в их первозданном виде.

"Во время перелета к новым местам отдыха часто забывают о базовом комфорте. Лишние сигналы мобильных устройств могут не только мешать соседям, но и создавать определенные помехи, поэтому соблюдение простых действий в салоне — это норма вежливости и безопасности", — отметила в разговоре с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Ответы на популярные вопросы о Чантабури

Как добраться из Бангкока до Чантабури?

Самый удобный вариант — рейсовый автобус или минивэн от восточного автовокзала Эккамай. Время в пути составляет около четырех часов. Дороги находятся в отличном состоянии.

Когда лучше всего ехать за фруктами?

Пик урожая приходится на период с мая по июль. В это время в провинции проходят масштабные ярмарки и фестивали, где можно попробовать редкие сорта дуриана.

Нужен ли английский язык для поездки?

В отличие от Пхукета, здесь меньше говорят по-английски. Однако гостеприимство местных жителей и современные онлайн-переводчики позволяют легко решать все бытовые вопросы.

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