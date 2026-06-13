Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересдача ЕГЭ: опасная игра с баллами, которая может привести к болезненному падению
Песок подменили на нечто странное: главная зона отдыха в Анапе теперь вызывает только споры
Исполин был на грани гибели: в Заполярье развернулась драматичная борьба за жизнь редкого зверя
Глянцевые сплетни рассыпались в прах: актриса прямо ответила на слухи о вражде со звездой Зендеей
Шестая беременность и чёрное мини-платье: зачем Наталья Водянова отправилась в Турцию и кто её там ждёт
Подмосковье накрыла волна инвестиций: последствия соглашений ПМЭФ ощутит каждый житель
Опухоль под прицелом фоторобота: в России разработали принципиально иной способ борьбы с раком
Белые кроссовки вышли за рамки джинсов: эти летние сочетания будут выглядеть совсем иначе
Сыроварня на обычной кухне: нежнейший сливочный круг, который готовится за час

Отпуск в Крыму стал опасной ловушкой: туристы вынуждены спасаться после невинной прогулки

Туризм » Регионы » Россия

Безопасность в Крыму этим летом требует от отдыхающих предельной концентрации: всего за одну неделю на полуострове зафиксировано несколько серьезных инцидентов в горно-лесной зоне. Ошибки при выборе места для прогулок или игнорирование штормовых предупреждений могут превратить долгожданный отпуск в экстренную ситуацию. МЧС республики уже усилило контроль за прибрежными зонами, открыв сотни спасательных постов, однако личная бдительность туристов остается главным фактором защиты.

Черное море, Гурзуф, Крым
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Черное море, Гурзуф, Крым

Опасные тропы: инциденты в горах и лесах

Летний сезон 2026 года в Крыму начался с тревожной статистики: только за первую неделю июня в горно-лесной местности спасатели дважды выезжали на вызовы. Резонансный случай произошел в Симеизе на горе Кошка, где турист сорвался в необорудованную пещеру с пятиметровой высоты. Такие происшествия часто становятся результатом отхода от маркированных маршрутов и попыток исследовать дикие гроты без специального снаряжения.

"При планировании походов стоит учитывать, что даже знакомые тропы могут изменить состояние из-за осыпания грунта. Мы рекомендуем передвигаться исключительно в светлое время суток и только по официальным экологическим маршрутам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по активному отдыху Алексей Трусов.

Штормовые сигналы и коварство надувных плавсредств

В этом году для отдыхающих доступны 361 официальный пляж, охватывающие более 70 километров побережья. Порядок обеспечивают 1,4 тысячи матросов-спасателей. Особое внимание уделяется системе оповещения: желтый флаг на вышке сигнализирует о разрешении купаться, тогда как черный или красный цвета накладывают строгий запрет из-за волнения моря. Нередко туристы игнорируют эти знаки, что приводит к трагедиям, когда ошибка на природном объекте лишает шансов на помощь страховки.

Особую группу риска составляют любители сапбордов и надувных матрасов. Ежегодно у берегов Крыма спасают более 200 человек, которых уносит в открытое море ветром. Легкие плавсредства обладают большой парусностью и быстро становятся неуправляемыми при отжимном ветре.

"Безопасность на воде начинается с контроля за детьми. Помните: ребенок тонет молча и мгновенно, он не может позвать на помощь, как это показывают в кино. Дистанция "вытянутой руки" — единственный надежный стандарт контроля в воде", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Пожарная безопасность и мифы об АЗС

В лесных массивах сохраняется возможность разведения костров, но при строжайшем соблюдении дистанций: не менее 100 метров от хвойных деревьев и 50 метров от лиственных. Кроме того, МЧС развеяло миф о запрете использования мобильных телефонов на автозаправочных станциях — новые правила пожарной безопасности, вступившие в силу 1 июня, не содержат ограничений на звонки во время заправки авто. Те, кто ищет тихие берега вдали от цивилизации, должны быть особенно бдительны с огнем в засушливый период.

"Зачастую отдыхающие выбирают дикие пляжи и стоянки, забывая, что там время прибытия помощи увеличивается в разы. Любые неосторожные действия с огнем в Крыму летом — это риск масштабного пожара", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Опасная привычка / Ситуация Совет спасателя / Результат
Использование сапборда при ветре с берега Снос в открытое море; используйте страховочный лиш и жилет
Посещение необорудованных пещер Риск падения и травм; выбирайте только сертифицированные маршруты
Купание при черном флаге Высокая вероятность утопления в шторм; дождитесь желтого флага
Разведение костра вблизи леса Соблюдайте дистанцию 100 м (хвойные) или 50 м (лиственные)

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Крыму

Как правильно расшифровать цвета флагов на крымских пляжах?
Желтый флаг означает, что море спокойно и купание разрешено. Черный или красный флаги — знак шторма или опасного загрязнения воды, заходить в море категорически запрещено.

Какие ошибки чаще совершают туристы в горах полуострова?
Основная проблема — выход на маршрут без регистрации в МЧС и отклонение от разметки ради "красивых кадров", что ведет к падениям в расселины и пещеры.

Можно ли пользоваться телефоном на АЗС в Крыму?
Да, слухи о запрете гаджетов на заправках не подтвердились — новые правила пожарной безопасности от 1 июня 2026 года такой нормы не содержат.

Как спастись, если на матрасе или сапе начало уносить в море?
Главное — не прыгать в воду. Оставайтесь на плавсредстве, подавайте сигналы руками или яркой одеждой, по возможности гребите параллельно берегу, чтобы выйти из зоны сильного течения.

Читайте также:

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по активному отдыху Алексей Трусов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Новости спецслужб
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Мир. Новости мира
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Популярное
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу

Варшава столкнулась с неожиданным последствием поддержки соседа, когда на мебельные фабрики поступило элитное сырье, заставившее приборы техконтроля захлебываться.

Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Последние материалы
Шестая беременность и чёрное мини-платье: зачем Наталья Водянова отправилась в Турцию и кто её там ждёт
Подмосковье накрыла волна инвестиций: последствия соглашений ПМЭФ ощутит каждый житель
Отпуск в Крыму стал опасной ловушкой: туристы вынуждены спасаться после невинной прогулки
Опухоль под прицелом фоторобота: в России разработали принципиально иной способ борьбы с раком
Белые кроссовки вышли за рамки джинсов: эти летние сочетания будут выглядеть совсем иначе
Сыроварня на обычной кухне: нежнейший сливочный круг, который готовится за час
Горькое признание звезды Ворониных: актриса посмотрела на свои старые фото и ужаснулась правде
Нога в бандаже и откровения из палаты: что рассказала Ольга Бузова после экстренной операции
Один режим экономит не только заряд: зачем пассажиров просят отключать связь в полёте
Кисло, сладко и воздушно: сочная вишневая находка, от которой детей не оттащить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.