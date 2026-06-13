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Один режим экономит не только заряд: зачем пассажиров просят отключать связь в полёте

Туризм

Требование перевести смартфон в авиарежим остается базовым ритуалом перед взлетом. Несмотря на развитие электроники, мобильные устройства способны влиять на чистоту радиоэфира в кабине пилотов. Отключение связи минимизирует риски возникновения помех в критически важные моменты полета.

Девушка с телефоном в самолете
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Девушка с телефоном в самолете

Принципы работы авиарежима

Авиарежим принудительно прекращает передачу данных через сотовые сети, Bluetooth и Wi-Fi. Устройство перестает излучать радиоволны в поиске базовых станций, которые на крейсерской высоте недосягаемы. Это позволяет сосредоточить ресурсы аккумулятора на локальных задачах и исключить лишние излучения в замкнутом пространстве лайнера.

"Современные гаджеты при потере сигнала начинают работать на максимальной мощности антенны. Это создает лишний электромагнитный фон, который нежелателен в условиях плотной компоновки авионики", — отметила специально для Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Эволюция систем защиты

В конце прошлого века авиационные приборы обладали меньшей избирательностью к частотам. Сигналы первых мобильных телефонов могли вызывать сбои в работе курсо-глиссадных систем. С тех пор стандарты сертификации оборудования ужесточились, а корпуса приборов получили надежное экранирование от внешних полей.

Сегодня выкуп самолетов и их глубокая модернизация включают обновление навигационных комплексов. Однако даже защищенная электроника чувствительна к совокупному воздействию сотен одновременно работающих передатчиков в салоне. Дисциплина пассажиров гарантирует чистоту каналов связи с диспетчером.

Механика радиопомех

Главная проблема заключается в наводках. Пилоты могут слышать в наушниках характерный треск, похожий на звук колонок рядом с мобильным телефоном во время вызова. Это отвлекает экипаж во время выполнения сложных маневров в зонах интенсивного движения. Особенно остро вопрос стоит при использовании устаревших моделей авиатехники.

"Безопасность полета строится на исключении любых факторов неопределенности. Лишние звуки в гарнитуре пилота мешают приему команд от наземных служб", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Параметр Влияние активной сети
Заряд батареи Ускоренный разряд из-за поиска вышек
Связь с землей Отсутствует выше 3000 метров
Нагрузка на аудио Фоновые щелчки в радиоэфире пилотов

Последствия игнорирования правил

Отказ перевести устройство в безопасный режим расценивается как невыполнение законных требований экипажа. В некоторых юрисдикциях это влечет административную ответственность. На земле технологии тоже наступают: биометрия в Шереметьево и автоматизация контроля упрощают формальности, но дисциплина на борту остается незыблемой.

"В международной практике злостное нарушение правил пользования электроникой может привести к попаданию в списки нежелательных пассажиров", — объяснил эксперт Pravda.Ru по туристической безопасности Роман Ларин.

Технологические изменения затронули и зарубежные хабы, где биометрия в Турции стала частью обновленных протоколов обслуживания. Однако концепция чистого от радиоволн салона остается международным стандартом, направленным на сохранение высокого уровня безопасности полетов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли включать Wi-Fi во время полета?

Да, если авиакомпания предоставляет доступ к бортовой сети. Включать модуль Wi-Fi следует только после активации авиарежима, чтобы сотовая связь оставалась заблокированной.

Помогает ли авиарежим быстрее зарядить телефон?

Отключение энергозатратных процессов поиска сотовых сетей действительно сокращает время зарядки телефона от внешних накопителей или бортовых USB-разъемов.

Почему требуют выключать Bluetooth?

На отдельных этапах полета (взлет и посадка) требуется полное отсутствие активных передатчиков для обеспечения максимальной стабильности работы бортовых компьютеров.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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