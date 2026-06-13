Один режим экономит не только заряд: зачем пассажиров просят отключать связь в полёте

Требование перевести смартфон в авиарежим остается базовым ритуалом перед взлетом. Несмотря на развитие электроники, мобильные устройства способны влиять на чистоту радиоэфира в кабине пилотов. Отключение связи минимизирует риски возникновения помех в критически важные моменты полета.
Авиарежим принудительно прекращает передачу данных через сотовые сети, Bluetooth и Wi-Fi. Устройство перестает излучать радиоволны в поиске базовых станций, которые на крейсерской высоте недосягаемы. Это позволяет сосредоточить ресурсы аккумулятора на локальных задачах и исключить лишние излучения в замкнутом пространстве лайнера.
"Современные гаджеты при потере сигнала начинают работать на максимальной мощности антенны. Это создает лишний электромагнитный фон, который нежелателен в условиях плотной компоновки авионики", — отметила специально для Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
В конце прошлого века авиационные приборы обладали меньшей избирательностью к частотам. Сигналы первых мобильных телефонов могли вызывать сбои в работе курсо-глиссадных систем. С тех пор стандарты сертификации оборудования ужесточились, а корпуса приборов получили надежное экранирование от внешних полей.
Сегодня выкуп самолетов и их глубокая модернизация включают обновление навигационных комплексов. Однако даже защищенная электроника чувствительна к совокупному воздействию сотен одновременно работающих передатчиков в салоне. Дисциплина пассажиров гарантирует чистоту каналов связи с диспетчером.
Главная проблема заключается в наводках. Пилоты могут слышать в наушниках характерный треск, похожий на звук колонок рядом с мобильным телефоном во время вызова. Это отвлекает экипаж во время выполнения сложных маневров в зонах интенсивного движения. Особенно остро вопрос стоит при использовании устаревших моделей авиатехники.
"Безопасность полета строится на исключении любых факторов неопределенности. Лишние звуки в гарнитуре пилота мешают приему команд от наземных служб", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.
|Параметр
|Влияние активной сети
|Заряд батареи
|Ускоренный разряд из-за поиска вышек
|Связь с землей
|Отсутствует выше 3000 метров
|Нагрузка на аудио
|Фоновые щелчки в радиоэфире пилотов
Отказ перевести устройство в безопасный режим расценивается как невыполнение законных требований экипажа. В некоторых юрисдикциях это влечет административную ответственность. На земле технологии тоже наступают: биометрия в Шереметьево и автоматизация контроля упрощают формальности, но дисциплина на борту остается незыблемой.
"В международной практике злостное нарушение правил пользования электроникой может привести к попаданию в списки нежелательных пассажиров", — объяснил эксперт Pravda.Ru по туристической безопасности Роман Ларин.
Технологические изменения затронули и зарубежные хабы, где биометрия в Турции стала частью обновленных протоколов обслуживания. Однако концепция чистого от радиоволн салона остается международным стандартом, направленным на сохранение высокого уровня безопасности полетов.
Да, если авиакомпания предоставляет доступ к бортовой сети. Включать модуль Wi-Fi следует только после активации авиарежима, чтобы сотовая связь оставалась заблокированной.
Отключение энергозатратных процессов поиска сотовых сетей действительно сокращает время зарядки телефона от внешних накопителей или бортовых USB-разъемов.
На отдельных этапах полета (взлет и посадка) требуется полное отсутствие активных передатчиков для обеспечения максимальной стабильности работы бортовых компьютеров.
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