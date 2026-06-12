Июнь открывает тайные двери лета: эти 8 морских курортов встречают без толп и жары

Июнь открывает купальный сезон, предлагая туристам чистую воду и отсутствие изнуряющей жары. В России и за рубежом сформировался список локаций, где инфраструктура сочетается с комфортными природными условиями. Выбор направления зависит от готовности к долгому перелету или предпочтения тихих бухт черноморского побережья.

Фото: Designed by Freepik by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в отпуске

Черноморское побережье: Дагомыс и Лазаревское

Дагомыс привлекает семьи с детьми благодаря широким береговым линиям и пологому дну. Поселок расположен в непосредственной близости от Сочи, но сохраняет более низкий ценовой порог. Если стандартный номер в центре обойдется в 8500 рублей, то здесь можно найти варианты от 6000 рублей. Для тех, кто ищет уединение, доступны дикие пляжи на удалении от железнодорожных путей.

"В июне вода в Дагомысе прогревается до 21 градуса. Это время идеально для тех, кто плохо переносит субтропическую влажность июля, когда дышать становится тяжело", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Антон Громов.

Лазаревское считается экологическим оазисом Большого Сочи. Здесь отсутствуют крупные промышленные объекты и порты. Туристы выбирают этот район ради природных достопримечательностей: Свирского ущелья и долины реки Шахе. Для качественного отдыха стоит рассмотреть 3 хутора с чистой водой, расположенных в транспортной доступности от поселка.

Дальний Восток и Балтика

Владивосток в июне подходит для ценителей активного туризма. Температура воды в заливах достигает 12-15 градусов, что делает купание доступным лишь для закаленных людей. Стеклянный пляж заменяет привычную гальку обточенными морем фрагментами керамики. На острове Русский легко найти скалистые бухты, где сохраняется прозрачность воды даже в период приливов.

Курорт Особенность июня Зеленоградск Берег с белым песком, вода +18...+20 градусов Самуи Сухой сезон, отсутствие крупных волн

Зеленоградск в Калининградской области предлагает архитектуру старой Европы и свежесть Балтийского моря. Широкие пляжи оборудованы деревянными настилами и шезлонгами-ракушками. В начале лета воздух прогревается быстрее воды, поэтому основной упор туристы делают на прогулки по Куршской косе.

Грузия и Таиланд: контрасты июня

Батуми сочетает современную застройку и галечные пляжи. В 15 километрах от города в поселке Гонио вода отличается повышенной прозрачностью. Виза для граждан России не требуется, что упрощает планирование спонтанных поездок. Городской бульвар в июне оживает, предлагая гастрономические маршруты без очередей высокого сезона.

"Таиланд в июне неоднороден. Если на Пхукете штормит, то Самуи радует штилем. Это безопасный выбор для тех, кто планирует отпуск с детьми", — подчеркнул специально для Pravda.Ru эксперт Максим Ланин.

На Самуи в июне устанавливается сухая погода. В отличие от материковой части страны, осадки здесь кратковременны. Пляж Чавенг подходит для сторонников шумного отдыха, а бухта Серебряная — для тех, кто ищет мелкий песок и пологий вход в воду.

Кипр и Вьетнам: сервис и штиль

Лимассол остается востребованным благодаря развитому сервису и отсутствию языкового барьера. Знаменитый Губернаторский пляж привлекает черным вулканическим песком. Для поездки потребуется национальная виза Кипра или шенген. В июне здесь уже достаточно жарко для прогрева воды, но еще нет изнуряющего зноя июля.

"В Нячанге в июне море спокойное, как зеркало. Можно найти бюджетные направления для проживания даже в первой линии", — объяснила эксперт Pravda.Ru Ирина Соколова.

Нячанг во Вьетнаме в это время находится в фазе сухого сезона. Центральный пляж длиной семь километров позволяет найти место даже в пиковые часы. Любителям панорамных видов стоит посетить башни По Нагар, возраст которых превышает тысячу лет.

Ответы на популярные вопросы

Где в июне самая теплая вода для детей?

В начале месяца стоит выбирать Самуи или Нячанг, где море прогрето до 28 градусов. В России лучше дождаться двадцатых чисел июня в Дагомысе.

Нужны ли визы для указанных зарубежных направлений?

В Грузию, Таиланд и Вьетнам виза не требуется на срок до 45-60 дней. Для отдыха на Кипре необходимо оформить документы заранее.

Как добраться до курортов Крыма и Краснодарского края при закрытых аэропортах?

Основной логистический узел — Сочи. Оттуда до Дагомыса или Лазаревского ходят скоростные электрички. Поездка занимает от 40 до 90 минут.

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