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Пляжный рай без борьбы за место: где на Чёрном море ещё остались тихие берега

Туризм

Черноморское побережье в пик сезона напоминает муравейник, где борьба за место у воды становится ежедневным испытанием. Однако в Краснодарском крае сохранились локации, способные предложить тишину, чистую воду и отсутствие навязчивого сервиса. Представляем гид по скрытым точкам южного берега.

Черное море
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Мотин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черное море

Уединение у скал Широкой Балки

В окрестностях Новороссийска расположился пляж Прибой. Чтобы добраться до кромки воды, придется преодолеть 289 ступеней. Каменная лестница отсекает основную массу отдыхающих, оставляя берег тем, кто готов к физической нагрузке ради прозрачной воды и тишины. Галечное покрытие здесь крупное, а морское дно уходит в глубину плавно.

"Такие локации выигрывают за счет ландшафтных барьеров. Чем сложнее спуск, тем выше шансы найти свободное пространство", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Грязевые процедуры в бухте Инал

Район Джубги известен бирюзовым цветом воды, который обусловлен составом местных пород. Береговая линия растянулась на пять километров. На диких участках можно найти выходы голубой глины. Путешественники используют ее для косметических процедур прямо под открытым небом. Галька в бухте преимущественно мелкая. Сейчас бюджетный отдых в Краснодарском крае смещается именно в такие поселки, где нет переплаты за статус курорта.

Скала Парус и сосновый воздух

Прасковеевка привлекает внимание тридцатиметровой скалой-плитой, стоящей перпендикулярно берегу. Это место выбирают любители пеших прогулок и прогулок верхом. Высокие скалы и пицундские сосны создают особый микроклимат. Если продвинуться по берегу в сторону Джанхота, можно обнаружить абсолютно пустые участки побережья. По сравнению с тем, как цены на отели Сочи бьют рекорды, отдых в Геленджикском районе остается более доступным.

"Для семейных поездок важно проверять наличие пресной воды и тени, так как на диких участках инфраструктура отсутствует", — подчеркнула эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Винные погреба и тихая гавань

Хутор Дюрсо зажат между сопками, что защищает бухту от ветра. Здесь море остается спокойным даже при волнении на открытых участках. Локация интересна тем, что позволяет совместить пляжный отдых с посещением старейшего завода шампанских вин. Многие ищут 3 хутора с чистой водой именно в этом районе из-за удаленности от крупных портов.

Локация Главная особенность
Малый Утриш Заповедная зона, дельфины у берега
Волконка Монолитный дольмен и подводные течения
Аше Смешение пресной речной и морской воды

Два берега реки Аше

В Лазаревском районе Сочи поселок Аше предлагает широкую береговую полосу. Горная река впадает в море, разделяя пляж на две части. Левая сторона традиционно считается территорией дикого отдыха. Из-за притока речной воды температура моря здесь может быть на 1-2 градуса ниже, чем в соседних бухтах, что спасает в аномальную жару. Также стоит учитывать риски курортного сезона при планировании логистики через южные регионы.

Заповедный покой Малого Утриша

Малый Утриш — это территория государственного заповедника. Плотная застройка здесь запрещена, что гарантирует сохранение флоры. Аромат можжевельника смешивается с морским бризом, создавая эффект природной ингаляции. Магазинов на берегу практически нет, поэтому все запасы необходимо везти с собой. Это те самые скрытые пляжи Черного моря, где связь ловит нестабильно.

"В заповедных зонах правила безопасности строже. Разведение костров и установка палаток вне спецзон караются штрафами", — объяснил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Дольмены и подводные гроты

Волконка расположена в месте, где к морю спускаются тенистые ущелья. Пляж покрыт крупной галькой, а глубина нарастает быстро. Это привлекает дайверов, исследующих подводные гроты. В пешей доступности находится Волконский дольмен — единственный сохранившийся дольмен монолитного типа. На фоне общего роста стоимости отдыха в Сочи, пребывание в Волконке позволяет существенно сэкономить на жилье.

Ответы на популярные вопросы о скрытых пляжах

Нужна ли специальная обувь для посещения диких пляжей?

Да, для комфортного входа в воду на большинстве диких локаций Краснодарского края требуются коралловые тапочки из-за крупной гальки и скользких камней.

Как обстоит ситуация с мобильной связью в Малом Утрише?

В районе Малого Утриша связь работает нестабильно из-за горного рельефа и удаленности базовых станций. Рекомендуется скачивать офлайн-карты заранее.

Можно ли добраться до Прасковеевки на общественном транспорте?

Из Геленджика ходят регулярные автобусы и катера, однако до самой скалы Парус от остановки придется пройти около 15 минут пешком по берегу.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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Пляжный рай без борьбы за место: где на Чёрном море ещё остались тихие берега
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