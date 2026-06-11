Вместо мутных пляжей Геленджика: 3 хутора с чистой водой, где люди отдыхают по-человечески

Люди едут в Геленджик за морем, а получают толпы на головах, мутную воду и запах мазута. Это предсказуемо и это надоело. Но всего в получасе езды есть места, где вода прозрачная, а пляжи почти пустые. Если нет желания тратить отпуск на борьбу за место под солнцем — пора менять локацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Shmatkovalex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чистый пляж

Хутор Бетта: дикая природа и минимум цивилизации

Бетта расположена в пятидесяти километрах от Геленджика и долгое время оставалась в тени крупных соседей. Это место сохранило облик классического приморского поселка, где жизнь сосредоточена вокруг небольшого Приморского бульвара. Главный пляж здесь галечный, а вода остается прозрачной даже в пик сезона. Инфраструктура ограничена базовым набором: есть сетевой магазин, пара кафе и гостевые дома в частном секторе. Цены на жилье здесь ощутимо ниже городских, что делает этот вариант привлекательным для бюджетного туриста.

"В таких поселках, как Бетта, природа диктует свои правила. Из-за обилия зелени здесь всегда много насекомых. Без фумигаторов и защитных спреев отдых превратится в борьбу с мошками, поэтому запасаться репеллентами нужно заранее", — объяснил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Особенность хутора заключается в его закрытости. Горы и густые леса создают естественный барьер, удерживающий прохладу и чистоту воздуха.

Село Прасковеевка: скалы и уединение

Прасковеевка известна благодаря скале Парус, но массовый турист редко задерживается здесь дольше, чем на время экскурсии. Основная часть села находится в шести километрах от берега, поэтому жилье лучше искать непосредственно у моря. Там работают несколько гостевых домов и одна крупная гостиница. Тот самый секрет популярности места среди знатоков — широкая береговая линия, где даже в августе можно найти место вдали от соседей. Отсутствие регулярного общественного транспорта до пляжа отсеивает случайных прохожих. Любое неверное решение по выбору локации без машины приведет к серьезным тратам на такси.

Локация Главная особенность Бетта Самый бюджетный частный сектор Прасковеевка Вид на скалу Парус и открытое море Джанхот Реликтовый сосновый бор и воздух

"Малолюдные пляжи требуют особой подготовки. Здесь нет душевых на каждом шагу, поэтому песок на коже и в вещах становится проблемой. Обычный тальк или присыпка помогают мгновенно его смахнуть, сохраняя чистоту в машине или номере", — отметила турагент Анастасия Крылова.

Хутор Джанхот: сосновый бор у обрыва

Джанхот считается наиболее уютным и живописным местом в окрестностях Геленджика. Хутор буквально втиснут в ущелье, заросшее пицундской сосной. Это дерево выделяет фитонциды, делая воздух целебным. Береговая линия здесь короткая — менее полукилометра, но глубина начинается быстро, что обеспечивает постоянную циркуляцию и чистоту воды. Для любителей активного отдыха это идеальная стартовая точка для походов в урочище Голубая Бездна или к горе Святой Нины. Важный нюанс: при прогулках по лесу требуется закрытая одежда, так как в траве активны клещи. Внимательная проверка экипировки — необходимая деталь подготовки к выходу на маршрут.

"В маленьких приморских хуторах нужно быть осторожнее с питанием. Магазинов мало, а на местных рынках в жару продукты быстро портятся. Лучше выбирать проверенные места или готовить самостоятельно, чтобы отдых не закончился в больнице", — предупредил эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Безопасность на таких курортах во многом зависит от личного контроля за качеством еды, так как строгий санитарный процесс в маленьких кафе не всегда соблюдается так же жестко, как в крупных сетевых отелях.

Ответы на популярные вопросы о тихом отдыхе

Где море теплее всего?

В Джанхоте и Прасковеевке открытое море, поэтому вода обновляется быстрее и может быть на пару градусов прохладнее, чем в мелководных бухтах Анапы, зато она всегда прозрачная.

Есть ли там аптеки и банкоматы?

В Бетте есть минимальный набор услуг, в Джанхоте и Прасковеевке с этим сложнее. Наличные и базовую аптечку стоит брать с собой заранее.

Как добраться без своей машины?

Из Геленджика ходят пригородные автобусы, но их расписание часто меняется. Оптимальный способ — такси, но это увеличит бюджет поездки.

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