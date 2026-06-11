Красивые кадры больше не решают: что влияет на выбор места для отпуска

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Туризм

Лето в разгаре, чемоданы наготове, но главный вопрос — куда лететь, чтобы не прогадать? Как современные путешественники ищут свои "места силы"? Оказалось, что старое доброе "сарафанное радио" по-прежнему бьет любые алгоритмы. 45 % туристов доверяют только советам проверенных людей — друзей и родственников. Это живой опыт, который не купишь за рекламный бюджет.

Женщина смотрит на карту
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Женщина смотрит на карту

Цифровой след против живого слова

Социальные сети наступают на пятки лидерам: 39 % путешественников "загораются" идеей поездки, листая ленту с яркими кадрами. Инстаграмные виды и короткие ролики создают мощный визуальный стимул. В то же время классические инструменты — поисковики и агрегаторы бронирования — удерживают по 35 % аудитории. Люди сначала влюбляются в картинку, а потом идут бронировать.

"Сарафанное радио работает безупречно, когда речь идет о безопасности. Но если вы планируете сложный маршрут, например, путь в Крым через новые территории, лучше опираться на актуальные сводки и карты, а не на рассказы соседа двухлетней давности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Интересно, что каждый третий (29 %) до сих пор верен бумаге или вдумчивым лонгридам. Путеводители и книги выбирают те, кто ценит глубокое погружение в контекст, а не просто быстрый сторис-контент. Это аудитория, которая ищет скрытые смыслы и редкие локации, будь то экстремальный туризм на севере или изучение руин в Турции.

Статистика выбора: откуда приходят идеи

Источник информации Доля респондентов (%)
Советы друзей и близких 45 %
Социальные сети 39 %
Поисковики и сайты бронирования 35 %
Книги и путеводители 29 %

Российский рынок сейчас проходит этап трансформации. Внутренний туризм адаптируется к новым запросам: если раньше достаточно было просто "открыть двери", то теперь нужно бороться за каждого гостя, предлагая уникальный сервис и прозрачные условия. Это касается и малых городов — тот же Суздаль внедряет новые правила для автотуристов, пытаясь сбалансировать поток гостей и комфорт жителей.

Мнение профессионалов рынка

Выбор направления — лишь половина дела. Эксперты предупреждают, что даже в раскрученных локациях вроде Египта или Таиланда сервис может дать сбой. Громкие скандалы в отелях и антисанитария на шведских столах часто остаются за кадром рекламных брошюр, но быстро всплывают в тех самых советах друзей.

"Туристы стали более избирательными. Они лучше возьмут с собой тальк от песка и сами подготовят свой быт, чем будут доверять обещаниям бюджетных отельеров, где сервис давно не соответствует цене", — заявил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

В конечном итоге, современный путешественник черпает информацию из разных источников. Он получает эмоциональный заряд из соцсетей, добавляет прагматику поисковых систем и глубокое погружение в тему из путеводителей. Главное — помнить, что за любым "идеальным" фото стоит реальный опыт, который иногда включает в себя и шум мотора на нижней палубе теплохода, и неожиданные блокпосты на экскурсионных маршрутах.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Почему "сарафанное радио" до сих пор на первом месте?

Личный опыт близких — это фильтр без рекламы. Друзья не скрывают недостатки отеля, плохую еду или скрытые платежи, в отличие от официальных сайтов.

Стоит ли доверять картинкам в соцсетях при выборе тура?

Только как импульсу. Всегда проверяйте реальные отзывы на независимых площадках, так как блогеры часто работают по бартеру и не показывают изнанку отдыха.

Как сочетать разные источники информации?

Оптимальная формула: найти идею в соцсетях, проверить логистику и цены в поисковиках, а финальное решение принимать после разговора с теми, кто там уже был.

Почему путеводители теряют популярность?

Информация в печатных изданиях устаревает быстрее, чем меняются цены или правила въезда. Но они остаются лучшим источником знаний об истории и культуре места.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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