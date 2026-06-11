Россия, которую мы не знаем: 5 природных чудес, которые выглядят как декорации к фильмам

Россия — страна географических контрастов, где туриста ждут не только привычные курорты, но и экстремальные локации, бросающие вызов человеческой выносливости. От якутского "Полюса холода", где столбик термометра опускается до отметок, несовместимых с обычной техникой, до таинственного плато Путорана, доступного лишь единицам — масштаб и суровость отечественной природы остаются непревзойденными.

Фото: Own work by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оймякон

Оймякон: жизнь на пределе возможного

Якутское село Оймякон официально удерживает статус одного из самых холодных обитаемых мест на планете. Зима здесь — это перманентное испытание: температура -50 °C считается нормой, а рекордные показатели приближаются к -70 °C. Несмотря на экстремальный климат, жизнь в селе не замирает. Работает школа, магазины и почта, хотя быт требует особых навыков — от специфического ухода за автотранспортом до строительства на вечной мерзлоте.

"Экстремальный холод требует от туриста не только специальной экипировки, но и жесткого соблюдения правил безопасности. В таких регионах любая ошибка в подготовке снаряжения может стать критической", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Плато Путорана: затерянный мир водопадов

В северной части Красноярского края расположился массив, который называют "краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов". Плато Путорана — это практически нетронутая территория, где каньоны и базальтовые скалы создают ландшафты, напоминающие иные планеты. Именно здесь находится Тальниковый водопад — самый высокий в стране. Его высота превышает 600 метров, однако увидеть это зрелище во всей красе можно лишь в период активного таяния снегов.

Транспортная доступность плато крайне низка: сюда не ведут автомобильные дороги, а заброска групп осуществляется преимущественно вертолетами из Норильска. Это делает локацию одной из самых дорогих и престижных для любителей аутентичного активного отдыха. После падения ажиотажного спроса на массовые направления, подходы к внутреннему туризму в России начали меняться, и такие сложные экспедиционные маршруты становятся новым трендом для состоятельных путешественников.

"Плато Путорана и Ленские столбы сегодня входят в список наиболее желанных, но сложных для организации поездок. Интерес к заповедным уголкам Сибири стабильно растет, несмотря на высокую стоимость логистики", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по внутреннему туризму Антон Громов.

Лена и её каменные стражи

Река Лена — крупнейшая водная артерия, чей путь от истока до дельты пролегает исключительно по территории РФ. Ее протяженность в 4400 км делает реку важнейшим транспортным коридором Восточной Сибири. Главным визуальным символом Лены остаются Ленские столбы — скальные образования высотой до сотни метров, вытянувшиеся вдоль берега на многие километры. Эти природные бастионы хранят в себе историю планеты, запечатленную в известняке миллионы лет назад.

Локация / Фактор Совет путешественнику Оймякон (Мороз) Используйте многослойную одежду и обувь на толстой подошве. Путорана (Доступность) Бронируйте вертолетные туры минимум за полгода до поездки. Лена (Навигация) Планируйте круиз на разгар лета для лучшей видимости скал с воды. Тальниковый водопад Приезжайте в начале лета, так как водопад сезонный и может пересохнуть.

"Подготовка к маршрутам в Якутию или Красноярский край требует детального прохождения всех этапов бронирования. Отсутствие инфраструктуры в диких точках обязывает туриста полностью полагаться на профессионализм организаторов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о природных рекордах

Как добраться до самых отдаленных точек России?

Большинство рекордных локаций Сибири и Дальнего Востока требуют комбинированных маршрутов: перелет до крупного узлового центра (Якутск, Норильск), а затем использование вертолетов, катеров или специализированных внедорожников. Самостоятельные поездки без сопровождения проводников в такие места не рекомендуются.

Правда ли, что в Оймяконе не мерзнет вода?

Само название поселка переводится как "незамерзающая вода". Это связано с наличием термальных источников, которые бьют из-под земли даже при критически низких температурах. Именно вокруг таких источников исторически и формировались поселения.

Когда лучше всего посещать плато Путорана?

Оптимальное время — период с июля по август. В это время устанавливается относительно стабильная погода, а световой день позволяет совершать длительные переходы и экскурсии. Для тех, кто хочет увидеть водопады в их максимальной мощи, подходит июнь, но нужно быть готовым к обилию гнуса.

Какова глубина самого глубокого озера России и мира?

Речь о Байкале, чья максимальная глубина составляет 1642 метра. Это уникальный резервуар пресной воды, который, как и Ленские столбы, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и остается ключевым туристическим магнитом страны.

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