Назад в отель под конвоем: в Египте начали массово разворачивать автобусы с туристами

Египетские курорты охватила волна масштабных полицейских рейдов, целью которых стали бюджетные экскурсионные бюро. За три дня МВД страны инициировало сотни разбирательств, фактически парализовав работу уличных торговцев билетами в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Для путешественников это означает финал эпохи дешевых поездок к пирамидам и резкое переписывание прайс-листов. Предстоит разобраться, как изменится стоимость отдыха и какие ловушки теперь подстерегают туристов на дорогах к древним храмам.

Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, посещающая пирамиды в Египте

Силовой удар по турбизнесу

За 72 часа Управление полиции по туризму и древностям МВД Египта вскрыло 712 нарушений, которые легли в основу уголовных и административных дел. Силовики действовали жестко, накрыв одновременно подпольные раскопки в Луксоре и нелегальные офисы на побережье Красного моря. Пока одни группы зачищали шахты «черных копателей», другие блокировали работу экскурсионных лавок, работавших без лицензий и уплаты налогов.

"Массовые проверки мгновенно выбили с рынка тех, кто демпинговал за счет безопасности и отсутствия разрешений. Власти Египта решили полностью зачистить серую зону, что неизбежно ведет к удорожанию программ", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Министерские облавы превратили привычные прогулки по городу в квест. Десятки контор закрыты, их владельцы переданы в прокуратуру. Полиция требует от бизнеса полной прозрачности, оправдывая это заботой о репутации страны и безопасности иностранцев. На дорогах к Суэцкому каналу и Каиру усилен контроль, что делает нелегальные выезды практически невозможными.

Рост цен и монополия операторов

Исчезновение уличных конкурентов развязывает руки крупным игрокам. Официально лицензированные компании теперь диктуют свои условия, избавляясь от необходимости снижать планку. Раньше россияне могли сэкономить до 50% от отельного ценника, покупая поездку за углом. Теперь такая экономия несет риск остаться без денег и без экскурсии прямо на полицейском чек-поинте.

Тип организации Последствия проверок Уличные агентства Массовое закрытие, конфискация транспорта Крупные операторы Повышение тарифов, монопольный контроль Онлайн-агрегаторы Рост спроса на верифицированных гидов

Попытки найти дешевый сервис могут обернуться финансовым крахом, как это уже произошло в других регионах. Например, отказ в шенгенской визе 2025 часто лишает людей сумм, сопоставимых со стоимостью египетского тура. В Египте же потери будут связаны с отменой оплаченных поездок «в никуда» и необходимостью переплачивать на месте.

"Туристы должны понимать: дешевизна часто скрывала отсутствие страховки. Сейчас лучше бронировать туры в Азию или Египет заранее через проверенные платформы", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Правила выживания на курорте

Рынок меняется, и старые методы поиска развлечений становятся опасными. Чтобы отпуск не превратился в допрос на КПП, нужно проверять у местных бюро сертификат TALA от Министерства туризма. Ксерокопии пятилетней давности — это гарантия проблем с властями. Безопаснее использовать российские онлайн-платформы, где работают лицензированные гиды.

Индивидуальные трансферы на частных машинах без туристических номеров теперь под запретом. Жандармерия разворачивает такой транспорт, не глядя на уговоры. Ситуация напоминает подорожание отелей в Таиланде, где за комфорт и легальность приходится платить втридорога. Либо вы принимаете правила игры, либо рискуете провести день в душном автобусе на обочине.

"Безопасность полетов и наземных переездов в Египте сейчас стоит на первом месте. Полиция пресекает любую самодеятельность", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru бортпроводница Анна Волкова.

Стоит учитывать, что стоимость отдыха в России также растет, но за границей риски выше из-за правовых нюансов. В Египте фискальные органы решили завершить эпоху демпинга раз и навсегда, сделав ставку на тех, кто готов платить за официальный сервис и реальную страховку.

Ответы на популярные вопросы о зачистках

Почему в Египте подорожали экскурсии?

Власти закрыли сотни нелегальных агентств, которые не платили налоги и работали без лицензий. Отсутствие дешевых уличных предложений позволило крупным компаниям поднять цены.

Можно ли по-прежнему покупать туры на улице?

Это рискованно. Без лицензии TALA автобус могут остановить на любом посту, а туристов вернуть в отель. Деньги в таких случаях не возвращают.

Безопасно ли сейчас ехать в Луксор или Каир?

Для организованных групп с легальными перевозчиками безопасность усилена. Полиция контролирует трассы круглосуточно.

Как сэкономить на поездках в 2026 году?

Лучший вариант — бронирование через крупные агрегаторы до вылета. Это дешевле, чем брать у отельных гидов, но безопаснее, чем у случайных торговцев.

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