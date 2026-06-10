Деньги сгорели безвозвратно: жесткая визовая политика ЕС опустошила кошельки россиян

Российские путешественники потеряли более 4,5 млн евро (свыше 450 млн рублей) на неудачных попытках оформить шенгенские визы в 2025 году. Резкое ужесточение визовой политики стран Евросоюза привело к тому, что десятки тысяч заявителей остались и без заветного штампа в паспорте, и без денег, потраченных на обязательные сборы. Эксперты отмечают, что риск финансового фиаско вырос из-за июньского подорожания консульских сборов, однако общая статистика одобрений неожиданно продемонстрировала легкий позитив на фоне общего кризиса отношений.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Шенген

Статистика отказов и цена ошибки

Согласно данным Еврокомиссии, опубликованным Ассоциацией туроператоров России (АТОР), в 2025 году за европейскими визами обратились 679,4 тысячи россиян. Несмотря на сложности, 618,8 тысячи из них получили положительный ответ. Однако для 43 тысяч человек подача документов закончилась безвозвратной потерей средств. Суммарные расходы этой группы на консульские и сервисные сборы превысили отметку в 4,5 миллиона евро.

"Интересно, что на фоне общего напряжения процент отказов даже снизился до 6,3%, в то время как годом ранее он достигал 7,5%. Это говорит о том, что россияне стали подходить к сбору документов более ответственно, понимая высокую стоимость ошибки", — констатировала в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Стоимость оформления в 2025 году

Главным фактором роста финансовых потерь стало решение Евросоюза поднять планку консульского сбора. С июня 2025 года базовая стоимость рассмотрения анкеты выросла с 80 до 90 евро. Если добавить к этой сумме сервисный сбор визовых центров, который варьируется от 20 до 35 евро в зависимости от страны и логистических издержек, то каждая неудачная попытка обходится туристу в 100-125 евро. Эти деньги не возвращаются заявителю даже в случае отрицательного вердикта консула.

"Рост стоимости сборов делает европейское направление все более селективным. Многие туристы, опасаясь потерять деньги, переориентируются на безвизовые страны или регионы с более лояльной политикой. Например, часто возникает дилемма, Хайнань или Таиланд: что выбрать, чтобы гарантированно улететь в отпуск без бюрократических рисков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Стратегия минимизации рисков

Для тех, кто всё же планирует поездку в Европу, крайне важно учитывать не только финансовые, но и организационные моменты. Ошибки в бронировании отелей или предоставление недостоверных данных о доходах — самые частые причины отказов. При планировании бюджета стоит заранее закладывать возможные потери и внимательно изучать опыт других направлений, где ловушки турецкого сервиса могут показаться незначительными по сравнению с визовым барьером ЕС.

"Для минимизации рисков отказа мы рекомендуем подавать документы максимально заранее и обеспечивать финансовые гарантии с запасом. В текущих условиях консульства проверяют движение средств по счетам с особой тщательностью", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

Ошибка туриста Совет / Результат Подача документов менее чем за 3 недели Подавайте минимум за 45 дней до вылета из-за очередей Бронирование отелей с бесплатной отменой Некоторые консульства требуют частичную или полную оплату Минимальный остаток на банковском счету Сумма должна покрывать расходы из расчета не менее 100 евро в сутки Игнорирование новых тарифов сборов Готовьтесь к тратам от 125 евро на человека без гарантии визы

Ответы на популярные вопросы о визовых отказах

1. Возвращают ли деньги за консульский сбор при отказе? Нет, консульский и сервисный сборы являются оплатой за саму процедуру рассмотрения документов. В случае отказа деньги не возвращаются независимо от обстоятельств. 2. Можно ли подать апелляцию после получения отказа? Такая возможность есть, но она требует дополнительных юридических расходов и времени. Чаще всего туристам проще и дешевле исправить ошибки в документах и подать заявление заново. 3. Какая страна ЕС чаще всего отказывала россиянам в 2025 году? Традиционно наиболее жесткую позицию занимают страны Северной Европы и Прибалтики. Самыми лояльными остаются Италия, Испания и Франция, хотя и там сроки рассмотрения значительно выросли. 4. Изменилась ли стоимость визы для детей? Да, пропорционально выросли сборы и для несовершеннолетних. Дети от 6 до 12 лет теперь оплачивают сбор в размере 45 евро вместо прежних 40 евро.

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