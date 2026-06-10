Российский туррынок вышел на финишную прямую периода легкого роста. Эпоха, когда внутренние направления "взлетали" сами собой, завершается. Теперь за кошелек путешественника приходится бороться не только с соседями по карте, но и с зарубежными курортами, предлагающими альтернативные варианты отдыха. Эти вопросы обсуждались на деловой сессии "Путешествия по России: актуальность, стандарты сервиса, перспективы и вызовы", организованной под эгидой Туризм. РФ на полях ПМЭФ-2026.
Последние годы отрасль росла двузначными темпами. Инвесторы вкладывались в проекты, полагаясь на ажиотажный спрос. Однако сейчас динамика меняется. В прошлом году темпы прироста замедлились до 5%, а текущий сезон показывает снижение продаж на 4%, сообщает АТОР. Регионы с трудом удерживают планку, хотя Черноморское побережье еще сохраняет устойчивость.
Основной удар наносит возвращение конкуренции с зарубежьем. Крепкий рубль и отлаженная перевозка делают поездки в Азию или другие страны снова доступными для широкого круга туристов.
"Нам нужны рыночные механизмы: не стоит жалеть рубль, если он приносит два", — заявил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Рост внутреннего спроса уперся в потолок. Ставка делается на въездной поток, но текущее продвижение страны за рубежом требует усиления. Бюджета в 400 млн рублей явно не хватает для эффективной борьбы за иностранного гостя.
Эксперты отмечают, что если раньше стратегия строилась на "потоке", то теперь нужно "качество". Иностранный турист требователен к сервису, логистике и безопасности.
Деловой туризм (MICE) — это первое звено цепочки. Иностранные компании приезжают на форумы, видят страну и возвращаются уже семьями на отдых. Это способ сгладить сезонность и обеспечить загрузку объектов круглый год.
"Те, кто умеет делать качественные мероприятия, всегда будут в тренде, так как бизнес сегодня жестко оптимизирует каждый рубль и требует конкретного результата", — подчеркнула эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
|Критерий
|Аналитика рынка
|Темпы роста (2025-2026)
|Снижение на 4%
|Фокус стратегии
|Въездной и деловой сегмент
Загрузка отелей в "низкий" сезон — ключевой вызов. Петербург здесь задает стандарт: город активно субсидирует организаторов конгрессов, перенося крупные события на февраль-март. В регионах же ситуация сложнее. Нужны не только конференц-залы, но и адаптация под нестандартные форматы впечатлений.
"Инфраструктура устаревает каждые десять лет, поэтому даже если у вас есть работающий отель, его нужно постоянно докручивать под современные запросы, иначе клиент уйдет к конкурентам", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Основными преградами остаются недостаточный объем финансирования зарубежного маркетинга и потребность в создании современной инфраструктуры, адаптированной под международные стандарты сервиса.
Деловые мероприятия позволяют заполнять отели в межсезонье, когда обычный пляжный поток минимален, обеспечивая стабильную выручку объектам размещения.
Лидерами выступают Санкт-Петербург, Казань и Калининград, которые системно управляют календарем событий и адаптируют свои площадки под запросы корпоративных клиентов.
Да. Конкуренция среди новых проектов растет, и площадка десятилетней давности без реновации неизбежно проигрывает современным объектам по комфорту и функциональности.
Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.