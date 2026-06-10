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Эпоха вертикального взлёта закончилась: ситуация в турбизнесе России заставили искать новые рычаги

Туризм

Российский туррынок вышел на финишную прямую периода легкого роста. Эпоха, когда внутренние направления "взлетали" сами собой, завершается. Теперь за кошелек путешественника приходится бороться не только с соседями по карте, но и с зарубежными курортами, предлагающими альтернативные варианты отдыха. Эти вопросы обсуждались на деловой сессии "Путешествия по России: актуальность, стандарты сервиса, перспективы и вызовы", организованной под эгидой Туризм. РФ на полях ПМЭФ-2026.

туризм
Фото: Pravda.ru by Мария Дементьева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
туризм

Конец эпохи легкого роста

Последние годы отрасль росла двузначными темпами. Инвесторы вкладывались в проекты, полагаясь на ажиотажный спрос. Однако сейчас динамика меняется. В прошлом году темпы прироста замедлились до 5%, а текущий сезон показывает снижение продаж на 4%, сообщает АТОР. Регионы с трудом удерживают планку, хотя Черноморское побережье еще сохраняет устойчивость.

Основной удар наносит возвращение конкуренции с зарубежьем. Крепкий рубль и отлаженная перевозка делают поездки в Азию или другие страны снова доступными для широкого круга туристов.

"Нам нужны рыночные механизмы: не стоит жалеть рубль, если он приносит два", — заявил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Въездной туризм как главный резерв

Рост внутреннего спроса уперся в потолок. Ставка делается на въездной поток, но текущее продвижение страны за рубежом требует усиления. Бюджета в 400 млн рублей явно не хватает для эффективной борьбы за иностранного гостя.

Эксперты отмечают, что если раньше стратегия строилась на "потоке", то теперь нужно "качество". Иностранный турист требователен к сервису, логистике и безопасности.

Бизнес-поездки: драйвер и сервис

Деловой туризм (MICE) — это первое звено цепочки. Иностранные компании приезжают на форумы, видят страну и возвращаются уже семьями на отдых. Это способ сгладить сезонность и обеспечить загрузку объектов круглый год.

"Те, кто умеет делать качественные мероприятия, всегда будут в тренде, так как бизнес сегодня жестко оптимизирует каждый рубль и требует конкретного результата", — подчеркнула эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Критерий Аналитика рынка
Темпы роста (2025-2026) Снижение на 4%
Фокус стратегии Въездной и деловой сегмент

Инфраструктура вне сезона

Загрузка отелей в "низкий" сезон — ключевой вызов. Петербург здесь задает стандарт: город активно субсидирует организаторов конгрессов, перенося крупные события на февраль-март. В регионах же ситуация сложнее. Нужны не только конференц-залы, но и адаптация под нестандартные форматы впечатлений.

"Инфраструктура устаревает каждые десять лет, поэтому даже если у вас есть работающий отель, его нужно постоянно докручивать под современные запросы, иначе клиент уйдет к конкурентам", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма

Каковы основные барьеры для роста въездного потока сейчас?

Основными преградами остаются недостаточный объем финансирования зарубежного маркетинга и потребность в создании современной инфраструктуры, адаптированной под международные стандарты сервиса.

Почему бизнес-туризм стал приоритетом для курортных регионов?

Деловые мероприятия позволяют заполнять отели в межсезонье, когда обычный пляжный поток минимален, обеспечивая стабильную выручку объектам размещения.

Какие регионы России показывают лучшие результаты в MICE-сегменте?

Лидерами выступают Санкт-Петербург, Казань и Калининград, которые системно управляют календарем событий и адаптируют свои площадки под запросы корпоративных клиентов.

Нужно ли обновлять отели, если они сейчас заполнены?

Да. Конкуренция среди новых проектов растет, и площадка десятилетней давности без реновации неизбежно проигрывает современным объектам по комфорту и функциональности.

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Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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