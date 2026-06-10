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Привычный отпуск в Таиланде стал роскошью: новые правила отелей разоряют бюджетных путешественников

Туризм » Регионы » Азия

Таиланд официально прощается с имиджем доступного направления для массового отдыха, внедряя новую экономическую стратегию "5 Economy". Совместно с платежной системой Visa королевство переориентирует туристический сектор на извлечение максимальной прибыли из каждого визита. Вместо погони за миллионами бюджетных путешественников власти делают ставку на состоятельную аудиторию, готовую платить за "эмоции как новую роскошь". Для рядового туриста это означает неизбежный рост цен на проживание, развлечения и гастрономию, что ставит под вопрос целесообразность привычных эконом-туров.

Водопад Хао Суват
Фото: commons.wikimedia.org by Nawit science, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Водопад Хао Суват

Смена курса: почему Таиланд больше не хочет быть дешевым

Долгое время стратегия Таиланда строилась на валовых показателях: чем больше людей пересекло границу, тем успешнее считался сезон. Однако колоссальная нагрузка на инфраструктуру и экологию при низкой маржинальности заставила правительство пересмотреть приоритеты. Теперь в приоритете не количество, а платежеспособность. Программа "5 Economy" подразумевает создание эксклюзивных условий для тех, кто ищет комфорт и готов за него переплачивать.

"Переход Таиланда к модели качественного туризма — это логичный шаг для восстановления экономики после пандемии. Власти осознали, что массовый поток требует огромных затрат на логистику и уборку территорий, которые не перекрываются тратами бюджетных путешественников. Сейчас выигрывают направления с развитой инфраструктурой, способные предложить сервис высокого уровня", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Скрытый премиум: за что придется переплачивать в два раза

Под лозунгом новой концепции многие привычные услуги переходят в разряд дорогостоящих развлечений. Ночные маркеты, уличная еда и культурные пространства адаптируются под концепцию "эмоционального потребления". Ожидается, что посещение популярных фуд-кортов и выставочных площадок в вечернее время может подорожать вдвое. Туристам придется более тщательно планировать бюджет, так как сравнение курортов Азии теперь все чаще будет не в пользу Таиланда по ценовому критерию.

"Российским туристам стоит приготовиться к тому, что сегмент эконом-класса в Таиланде будет стремительно сокращаться. Если раньше можно было найти качественное жилье за копейки, то теперь упор делается на бутик-отели и комплексы с полным набором услуг. Важно учитывать эти изменения при бронировании на праздничные даты", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Новые правила для отелей: гибкие цены против туристов

Одним из ключевых нововведений стало официальное разрешение отельерам существенно завышать стоимость номеров в периоды проведения массовых мероприятий. Будь то крупный музыкальный фестиваль или спортивный марафон — цена проживания в этот период может взлететь в несколько раз законно. Это делает спонтанные поездки крайне рискованными для бюджета.

"Для гостиничного бизнеса это возможность компенсировать периоды низкого спроса. Однако для путешественника это означает необходимость бронировать жилье за 4-6 месяцев до поездки. Любое значимое событие в городе теперь будет сигналом для системы бронирования автоматически повышать тарифы до максимума", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Привычка / Устаревший подход Новая реальность / Совет
Бронирование жилья "день в день" Риск переплаты в 3-4 раза из-за локальных ивентов. Бронируйте заранее.
Ставка на дешевую уличную еду Превращение стрит-фуда в "аттракцион" с двойными ценниками вечером.
Поиск отелей в центре во время праздников Максимальные наценки. Выбирайте жилье в удаленных районах с хорошей логистикой.
Игнорирование событийного календаря Случайное попадание на даты концерта лишит вас бюджета. Проверяйте афишу до покупки билетов.

Ответы на популярные вопросы о новой туристической политике Таиланда

1. Как избежать переплат при бронировании отеля в Таиланде?

Сверяйте даты своего отпуска с местным календарем государственных праздников и крупных фестивалей. Если в эти дни в городе запланированы мероприятия, ищите жилье в соседних провинциях или переносите поездку на неделю.

2. Останутся ли в стране бюджетные курорты?

Малоизвестные направления на материковой части сохранят доступные цены дольше, чем Пхукет или Самуи. Однако общая тенденция к удорожанию затронет даже провинциальные рынки и транспорт.

3. Выгодно ли теперь ехать в Таиланд на долгий срок?

Для "зимовщиков" условия становятся жестче из-за роста стоимости аренды и внедрения платежных ограничений. Стратегия властей направлена на краткосрочных, но "дорогих" гостей.

4. Изменится ли качество сервиса вместе с ценами?

Отельеры инвестируют в обновление фондов, чтобы соответствовать запросам премиум-аудитории. Ожидается повышение стандартов обслуживания в ресторанах и при предоставлении экскурсионных услуг.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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