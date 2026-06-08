Снег среди июньского зноя: аномальные осадки в Сочи продлили зимний драйв до июля

Пока прибрежный кластер Сочи плавится от первого июньского зноя, в горах разворачивается сюрреалистичная картина: люди в шортах и солнцезащитных очках штурмуют заснеженные склоны. Здесь, на двухкилометровой высоте, стартовал Bonus Summer Camp, превративший долину в единственный в стране действующий сноупарк под открытым небом. Это — территория температурного разрыва, где утренний проезд по пухляку сменяется дневным загаром у бассейна.

Фото: commons.wikimedia.org by DaniilKolegaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная Поляна 003

Инженерия снега: как устроены зоны катания в июне

Площадкой для летнего безумия стал уникальный природный амфитеатр Цирк-2. Благодаря высоте 2050 метров и специфике рельефа холодный воздух застаивается в низине, не давая солнцу сожрать снежную массу.

В этом году горы накрыло аномальными осадками прямо накануне старта фестиваля, что позволило продлить сезон катания до конца июня. Инфраструктуру разделили на пять секторов под разный уровень адреналина: от детских линий до монструозных трамплинов для фристайла.

"Снега в этом году действительно много. Это дает нам окно возможностей до 28 июня, причем речь не о выживании на остатках льда, а о полноценных тренировках профи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кто предпочитает скольжение по металлу, выставили зону джиббинга. Впервые для летнего лагеря построили "биг-эйр" такого масштаба — это магнит для профиков, которым нужно точить технику перед следующим мировым циклом.

Пока на побережье фиксируется массовый отказ туристов от классических пляжных броней, горы вытягивают статистику за счет событийного драйва и райдеров из Москвы и Питера.

Снежный дефицит или избыток: почему Сочи меняет стратегию

Летний сноубординг — это не только спорт, но и попытка курортов сгладить сезонные провалы. Рынок в 2026 году лихорадит: если суточная стоимость отдыха в частном секторе бьет рекорды, то крупные отели вынуждены завлекать аудиторию спецпроектами.

На Красной Поляне ставку сделали на "все включено" в формате гор: йога на вершинах, лектории и трекинг дополняют основной горнолыжный контент.

Характеристика Bonus Summer Camp 2026 Локация / Высота Цирк-2 (2050 метров) Количество зон 5 (от учебки до PRO-трамплина) Прогноз посещаемости 2500 человек за июнь Даты работы До 28 июня включительно

Аудитория лагеря молодеет и становится более требовательной к уровню сервиса. Это провоцирует взрывной рост пятизвездочных отелей в кластере. Путешественники уже не готовы спать в хостелах: им нужен комфорт после восьми часов на склоне. Те, кто ищет варианты попроще, уходят на морские направления, оставляя горы ценителям специфической атмосферы.

"Внутренний туризм трансформируется. Люди готовы платить за событие. Горнолыжка в июне — это мощный маркетинговый крючок, который заполняет пустующие летом люксовые номера", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Несмотря на то, что курорты борются за кошелек туриста всеми способами, Красная Поляна удерживает лидерство за счет уникального микроклимата. Когда на других склонах уже цветет рододендрон, здесь ратраки продолжают формировать идеальные фигуры для прыжков. Это закрытая экосистема, которая живет по своим законам, игнорируя календарное лето.

"Главная опасность летнего катания — обманчивое солнце и состояние снега к обеду. Нужна особая мазь и жесткий контроль за состоянием склона, чтобы избежать травм на 'каше'", — объяснил эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Ответы на популярные вопросы о заездах в горы

Нужно ли брать зимнюю одежду?

Нет, достаточно мембраны или софтшелла. На высоте 2000 метров при солнце около +15… +18 градусов. Но обязательны солнцезащитный крем и маска — ультрафиолет здесь прожигает мгновенно.

Работает ли прокат оборудования?

Да, на курорте Красная Поляна работают пункты проката, специализирующиеся именно на фристайл-комплектах. Летние тарифы обычно чуть ниже зимних пиковых значений.

Как добраться до сноупарка?

Подъем на двух очередях канатных дорог. Доступ в парк осуществляется по специальному ски-пассу Bonus Summer Camp или общему прогулочному билету (если вы идете как зритель).

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