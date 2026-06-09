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Где море прозрачнее, а тарелка креветок дешевле: Пхукет против Фукуока без прикрас

Туризм

Российские путешественники в 2026 году пересмотрели приоритеты, сосредоточив внимание на Юго-Восточной Азии. Главная дилемма сезона — выбор между Пхукетом и Фукуоком. Эти острова предлагают безвизовый въезд, но кардинально различаются по темпу жизни, качеству сервиса и доступности инфраструктуры. Чтобы не испортить отпуск, важно заранее определить: ищете ли вы круглосуточный драйв с развитой медициной или уединенное побережье, где цены на размещение порой начинают конкурировать с мальдивскими.

Пхукет
Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пхукет

Природа и пляжная эстетика: где песок чище

Пхукет остается классикой с его сорока пляжами, предлагающими золотистый песок и развитую береговую линию. Однако здесь выражена сезонность: с мая по октябрь океан становится опасным из-за штормов и обратных течений. Фукуок в этом плане выигрывает за счет кристальной чистоты воды и мелкого белого песка, а общая протяженность побережья в 150 километров позволяет найти абсолютно дикие участки.

"При выборе направления всегда стоит учитывать страховку и экстренные ситуации. Например, отравление метанолом и некачественным алкоголем на азиатских курортах случается чаще, чем кажется обывателю, поэтому это нужно планировать заранее", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по туристической безопасности Ольга Волкова.

Инфраструктура и ритм города: сервис против тишины

Тайский остров представляет собой полноценный мегаполис на воде. Здесь работают торговые центры мирового уровня, круглосуточные клубы и госпитали с квалифицированным персоналом. Фукуок пока находится в стадии активного освоения. Если центральная часть острова еще пульсирует жизнью, то окраины остаются тихими, что идеально подходит для семей с маленькими детьми, но может разочаровать любителей шопинга.

Бюджет поездки: почему Таиланд стал доступнее Вьетнама

Парадоксально, но привычный Пхукет сегодня обходится дешевле. Отработанная десятилетиями логистика чартерных рейсов позволяет туроператорам удерживать цены на путевки. В это время Фукуок демонстрирует резкий рост стоимости: эксперты отмечают, что ценники на вьетнамском острове иногда превышают элитные резорт-предложения, приближаясь к уровню Мальдив.

"На вьетнамском направлении сейчас наблюдается дефицит бюджетных предложений, в то время как Пхукет удерживает стабильный поток за счет массовости. Туристам стоит внимательно проверять условия бронирования, так как страховка может не покрыть убытки при кражах в отелях, если не были соблюдены формальности с полицией в первые часы после инцидента", — предупредила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Гастрономический гид: морепродукты или специи

Тайская еда — это всегда эксперимент с остротой и пряностями, при этом уличный фастфуд на макашницах считается эталоном безопасности. Вьетнамская кухня спокойнее: акцент сделан на свежие дары моря и знаменитый соус ныок-мам. Россиянам такая еда часто кажется более понятной и домашней.

"Азиатский регион сейчас является приоритетным по спросу. Мы ожидаем, что в ближайшие годы Россия расширит безвизовое пространство с другими странами региона, что создаст дополнительную конкуренцию и, возможно, снизит цены на вьетнамском направлении", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Критерий выбора Рекомендация
Нужна активная ночная жизнь Выбирайте Пхукет (Патонг), инфраструктура развита лучше
Поездка с младенцем Фукуок обеспечит тишину и пологий вход в воду
Ограниченный бюджет Пакетный тур на Пхукет выйдет дешевле за счет авиаперелета
Любите морепродукты Фукуок славится своими рыбными рынками и свежим уловом

Ответы на популярные вопросы о выборе курорта

Нужна ли виза в Таиланд или во Вьетнам для россиян?

Нет, для краткосрочных поездок в обе страны виза гражданам РФ не требуется, что делает их идеальными для спонтанного отпуска.

Какой остров безопаснее в плане медицины?

Пхукет обладает сетью современных госпиталей и клиник по международным стандартам. На Фукуоке медицина развита слабее, сложные случаи требуют эвакуации на материк.

Где лучше пляжи для детей?

Фукуок лидирует благодаря белому песку и спокойному морю без сильных волн, в то время как на Пхукете нужно внимательно выбирать бухту без течений.

Когда лучше ехать, чтобы не попасть в сезон дождей?

Высокий сезон на обоих островах длится с ноября по апрель. В это время погода максимально сухая и комфортная.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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