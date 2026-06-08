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Дикий драйв азиатских улиц или пляж без лишних глаз? Выбираем правильный Вьетнам

Туризм

Вьетнам предлагает два совершенно разных отдыха на одном побережье. Всего в часе езды друг от друга находятся шумный, живой Нячанг и тихий, роскошный Камрань с его "все включено". Что выбрать — экзотический драйв азиатских улиц или идеальный пляж без лишних глаз? Давайте честно сравним оба курорта.

Дананг, Вьетнам
Фото: commons.wikimedia.org by xiquinhosilva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дананг, Вьетнам

Нячанг: асфальт, байки и ночной драйв

Нячанг высасывает энергию и тут же возвращает ее через ледяной кофе на каждом углу. Это классический городской муравейник, где отели-небоскребы втиснуты между рынками и барами. Пляж здесь муниципальный — это значит, что в высокий сезон за каждый свободный метр песка придется воевать с тысячами соседей по отдыху.

Для тех, кто не привык сидеть в четырех стенах, город предлагает главные локации — от древних тямовских башен до секретных гастро-точек в переулках. Это место для тех, кто готов оседлать байк и искать настоящий Вьетнам за пределами туристического гетто. Городская инфраструктура работает без остановок: здесь можно провести день на шопинге в крупных торговых центрах, а ночь — на вечеринках в неоновом свете клубов.

"Нячанг — это локация для ментально самостоятельных путешественников. Сюда не стоит ехать за безупречным премиальным сервисом "под ключ". Городской формат отдыха требует от туриста определенной гибкости: готовности коммуницировать на местных рынках, адаптироваться к плотному трафику скутеров и открывать для себя аутентичную уличную кухню", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Камрань: золотая клетка с лучшим пляжем

Камрань — полная противоположность. Курорт построили на пустынном побережье практически с нуля за последние десять лет. Сейчас здесь правят бал огромные отели с системой "все включено" — это прямой конкурент турецкому сервису. Вы заходите за ворота отеля и попадаете в стерильный рай с аквапарками, полями для гольфа и собственными кусками побережья. Пляж Бай Дай с его мелким светлым песком по праву лидирует в списках лучших локаций страны.

В Камране туриста окружают комфортом. Программа развлечений расписана по часам: от лепки местной керамики до мастер-классов по приготовлению супа фо. Это идеальный выбор для семей с детьми и тех, кто хочет нажать кнопку "пауза" и не видеть ничего, кроме моря и официанта с коктейлем. Однако за пределами отелей — пустота. Никаких магазинов или рынков, только шоссе и строящиеся объекты.

"Для семейного отдыха Камрань сегодня — номер один. Здесь отели изначально проектировались под all inclusive, чего в городском Нячанге просто нет из-за нехватки земли", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Параметр Нячанг Камрань
Тип отелей Городские высотки Масштабные резорты
Пляжная зона Общая, через дорогу Частная, первая линия
Питание Кафе и стрит-фуд Ultra All Inclusive
Атмосфера Шумный мегаполис Уединенный релакс

Экономика вопроса: от хостела до люкса

Ценовой разрыв между курортами огромен. Нячанг позволяет выжить на копейки: здесь полно дешевых гестхаусов и еды по цене чашки кофе. Сюда съезжаются любители недорогого отдыха, поскольку тут важно иметь при себе лишь удобные сандалии для прогулок и жажду приключений. Камрань же — это территория "тяжелого люкса". Отели 4* и 5* диктуют свои правила, и бюджетных вариантов здесь просто не предусмотрено.

Собирая чемодан, нужно помнить о жестких правилах таможни. Любая попытка вывезти из страны семена или растения, например, экзотический цветок, закончится штрафом в аэропорту. Также стоит учитывать новые цифровые барьеры, как на острове Фукуок в 2026 году, где вводятся QR-коды для въезда. Вьетнам стремительно автоматизируется, и это касается всех популярных зон.

"Цены на путевки в Камрань сейчас стабильно выше на 30-40%, чем в Нячанг. Вы платите за изоляцию от внешнего мира и гарантию того, что на пляже перед вашим шезлонгом не будет стоять торговец кукурузой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

В конечном счете выбор зависит от того, что вам ближе: гастрономический треш на ночных рынках или безупречный сервис в пределах охраняемого периметра. Вьетнам дает и то, и другое, главное — не перепутать берега.

Ответы на популярные вопросы о Вьетнаме

Где лучше пляжи — в Нячанге или Камране?

Однозначно в Камране. Пляж Бай Дай считается одним из чистейших в стране, там нет городской суеты, а отели следят за порядком на своей территории.

Работает ли система "все включено" в Нячанге?

Редко. Большинство отелей там городского типа и предлагают только завтраки. За полным пансионом и безлимитным баром нужно ехать в Камрань.

Сложно ли добираться из Нячанга в Камрань?

Нет, между ними около 45-50 минут езды на такси или автобусе. Аэропорт Камрань фактически и обслуживает оба этих курорта.

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Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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