Россиянка в коме: местный алкоголь на Бали едва не стоил жизни

Российская путешественница попала в реанимацию индонезийской клиники в крайне тяжелом состоянии спустя два дня после прибытия на остров. Все началось с безобидного, на первый взгляд, вечера. Спутник пострадавшей сообщил, что накануне резкого ухудшения здоровья женщина пробовала местный алкогольный напиток.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelia Teslaru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Бали

Симптомы проявились стремительно: сильная тошнота, озноб, светобоязнь и паралич нижних конечностей сопровождались острой дыхательной недостаточностью. Врачи экстренно перевели пациентку в отделение интенсивной терапии, где подключили к аппарату ИВЛ и провели гемодиализ. Медики подозревают отравление метанолом, в данный момент россиянка остается в коме.

"Подобные случаи часто связаны не только с качеством напитка, но и с индивидуальной непереносимостью или приемом несовместимых с алкоголем лекарственных препаратов, однако метанол представляет смертельную угрозу, при которой критически важен каждый час", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Сергей Иванов.

Детали лечения и мнение специалистов

Нарколог Владимир Каторгин, комментируя ситуацию для сайта aif.ru, отметил, что точную причину интоксикации предстоит установить специалистам. По словам эксперта, в медицинской практике встречаются различные сценарии, начиная от употребления суррогатного спиртного и заканчивая негативной реакцией организма на сочетание алкоголя с медикаментами. Каторгин настоятельно рекомендует проявлять крайнюю осторожность при покупке горячительных напитков в любой стране мира.

Сейчас за жизнь туристки борются врачи частного медицинского центра. Ситуация осложняется отсутствием у женщины страхового полиса: на данный момент счет за услуги клиники превысил 23,5 тысячи долларов. Вопрос экстренной репатриации пациентки на родину остается открытым, так как стоимость специализированной медицинской транспортировки исчисляется миллионами рублей.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на курортах

Как понять, что алкоголь некачественный?

Часто контрафакт визуально не отличается от оригинала, поэтому эксперты советуют покупать напитки исключительно в крупных лицензированных магазинах и избегать сомнительных точек продажи.

Почему важно иметь страховку за границей?

Частная медицина в Индонезии требует немедленной оплаты, и отсутствие страхового полиса возлагает все расходы на лечение и эвакуацию на самого путешественника или его семью.

Можно ли пить любой алкоголь в отпуске?

Врачи рекомендуют полностью отказаться от употребления спиртного в поездках, особенно при использовании медикаментов или наличии хронических заболеваний.

Что делать при первых признаках отравления?

Необходимо немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью. Самолечение при подозрении на попадание в организм метанола смертельно опасно и недопустимо.

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