Туризм для своих: Мурманская область запускает бесплатные экскурсии по региону, но не для всех

Мурманская область открывает новый сезон бесплатных путешествий для местных жителей. Власти региона значительно увеличили охват программы "Туризм для своих", чтобы северяне могли увидеть достопримечательности родного края глазами профессиональных гидов.

Фото: Национальный туристический портал Мурманск, Морской вокзал

Масштаб программы и охват аудитории

Проект "Туризм для своих" бьет рекорды. В этом году бесплатные поездки охватят около 5 тысяч человек. Это в пять раз больше установленных ранее планов. Руководство региона делает ставку именно на просвещение жителей, которые часто уступают в знании локальных красот приезжим гостям.

"Очень важно, чтобы наши люди активно путешествовали по своей области. Потому что иногда от гостей слышишь детали, которые многие наши жители не знают", — заявил на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис.

Куда отправятся участники проекта

Список локаций включает ключевые точки притяжения Арктического региона. Северянам предложат маршруты разного формата: от пеших походов до автобусных туров между городами. География впечатляет разнообразием: промышленный Кировск, историческая Умба и легендарная Териберка.

Локация Особенности маршрута Териберка и Ловозеро Природа, берег океана и саамская культура Кировск и Апатиты Горная местность и промышленная эстетика

Разнообразие программ позволяет вовлечь жителей всех возрастов. Министр туризма региона Марта Говор отмечает, что расширение проекта дает возможность большему количеству людей оценить уникальность Кольского полуострова.

"Теперь ещё больше наших жителей смогут восхититься красотами и уникальными местами нашего полуострова", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по внутреннему туризму Ирина Соколова.

Инструкция по записи на экскурсии

Прием заявок стартует 10 июня. Процедура максимально упрощена. Записаться можно через специальный портал Murmansk Travel или официальные сообщества проекта в социальных сетях. Организаторы рекомендуют мониторить обновления, так как группы формируются быстро из-за ажиотажного спроса на подобные экскурсионные маршруты.

"Для успешной регистрации необходимо оперативно реагировать на открытие слотов, так как лимиты распределяются в первые часы после старта кампании", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по подбору туров Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о внутреннем туризме

Могут ли в программе участвовать туристы из других регионов?

Нет, проект ориентирован исключительно на жителей Мурманской области.

Нужно ли оплачивать трансфер до места старта экскурсии?

Условия программы предполагают покрытие расходов на основные маршруты, однако логистика до точки сбора может оплачиваться самостоятельно.

Какова средняя длительность таких поездок?

Маршруты варьируются от коротких прогулок на несколько часов до полноценных выездов на весь день.

Можно ли записать всю семью?

Да, правила допускают групповую или семейную регистрацию при наличии свободных мест в конкретной группе.

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