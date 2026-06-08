Пляжи Анапы открывают порциями: список мест, где песок уже сделали рассыпчатым

Курортный сезон в Анапе официально стартовал, но побережье пока готово лишь частично. Планируете отпуск на курорте, но боитесь наткнуться на закрытые зоны? Рассказываем, какие пляжи уже полностью безопасны для отдыха, когда снимут оставшиеся ограничения и как спланировать поездку, чтобы не испортить себе отпуск.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Anapa

Когда откроют все пляжи Анапы

Окончательное решение о запуске всех пляжей Анапы для отдыхающих примут через неделю. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Ждем 15-го числа", — подчеркнул он.

Пока курорт работает в частичном режиме. Купальный сезон официально стартовал 1 июня, но открыты не все прибрежные зоны. Туристам уже доступны участки с галькой, а также песчаные отрезки в Витязево и у Лечебного пляжа.

"Если пляж еще не прошел подготовку, заходить туда не стоит. На таких участках сохраняется и бытовой мусор, и риск попасть в зону работы техники", — предупредила в беседе с Pravda.Ru Ольга Волкова, специалист по страхованию путешествий.

Какие участки уже доступны туристам

Сейчас в Анапе открыли один песчаный километр в Витязево и 3,5 километра побережья от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк". Еще на одном участке длиной 3,5 километра — от "Бимлюка" до санатория "Рябинушка" — работы продолжаются.

Глава муниципалитета Светлана Маслова рассказала, что после отсыпки и планировки чистого слоя песок проходят механизированную очистку. Его дважды просеивают, рыхлят для просушки и насыщения воздухом. После такой обработки материал становится более однородным, чистым и рассыпчатым.

Протяженность песчаных пляжей Анапы составляет около 40 километров. Власти обещают открывать их поэтапно, по мере завершения работ.

"Для семей с детьми логика простая: выбирайте только участок, который уже открыт официально. Тогда не придется менять планы на месте и искать замену пляжу в последний момент", — отметила в беседе с Pravda.Ru Мария Дементьева, специалист по семейному отдыху.

Почему не стоит идти на закрытые территории

Местные власти просят не заходить на неподготовленные пляжи. Особенно это касается зон, где работает грузовая техника. Там легко получить травму и помешать специалистам завершить очистку.

Жители Анапы и туристы уже спорят о качестве песка. Одни говорят, что он выглядит грязным и содержит глину. Другие жалуются на следы мазута. При этом Роспотребнадзор утверждает, что большинство береговых территорий уже получили санитарно-эпидемиологические заключения.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что такие пляжи безопасны и готовы к летнему отдыху. По ее словам, каждая партия нового песка проходила лабораторную фильтрацию, а за состоянием воды и берега ведется непрерывное наблюдение.

Ошибка Совет Идти на пляж, который еще не открыт Проверить официальный статус участка и не заходить туда, где осталась техника Выбирать место только по фото в сети Смотреть свежие сообщения властей и санитарные заключения Планировать купание без учета погоды Учитывать температуру моря и отсутствие жары: вода прогревается медленно Рассчитывать на свободные места у отелей, если пляж закрыт Заранее продумать запасной сценарий отдыха, включая бассейн и прогулки

"Пляжный сезон нельзя подгонять календарем. Если море еще холодное и берег частично закрыт, лучше выбрать короткий отдых без ставки только на купание", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лаврентьев, эксперт по курортному отдыху.

Что тревожит отельеров и чего ждут туристы

Отельеры говорят о наплыве гостей к 12 июня. При этом большая часть пляжей остается закрытой, и на территории гостиниц, у бассейнов, все отдыхающие физически не поместятся.

Часть специалистов смотрит на ситуацию спокойнее. Море сейчас держится на уровне +18 градусов, на мелководье — около +20. В ближайшую неделю жары не ожидается, значит, вода будет прогреваться медленно. На этом фоне власти рассчитывают, что через неделю ситуация может измениться и часть ограничений снимут.

Туристам сейчас лучше строить маршрут с запасом. Если поездка уже запланирована, стоит заранее проверить, какой именно пляж открыт, где идут работы и какие участки доступны без ограничений. Это позволит не потерять день отпуска на поиски безопасного выхода к морю.

Ответы на популярные вопросы о пляжах Анапы

Когда могут открыть все пляжи Анапы?

Окончательное решение ждут через неделю. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что ориентир — 15-е число.

Какие пляжи Анапы уже доступны для отдыха?

Сейчас открыты галечные участки, а также песчаные отрезки в Витязево и от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк".

Можно ли идти на пляж, где еще работают специалисты?

Нет. Власти просят не посещать неподготовленные территории, особенно там, где работает грузовая техника.

Как спланировать отдых, если пляжи открыты не полностью?

Лучше заранее проверить статус участка, держать запасной план на случай закрытия берега и учитывать, что море пока прохладное.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат Ждать, что любой пляж откроется к приезду Проверять статус участков перед выездом и по прибытии

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