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Кошелёк диктует правила: как изменился формат поездок по Золотому кольцу этим летом

Туризм

Летний сезон стартует, а привычный маршрут "Золотого кольца" снова в топе предпочтений. Путешественники ищут баланс между архитектурой древних городов и доступным бюджетом. Операторы перекраивают программы: от "быстрого" уикенда до углубленного погружения в одну область.

Маршрут Золотого Кольца
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Маршрут Золотого Кольца

Что предлагают туроператоры

Стоимость поездки сильно скачет. Цена зависит от отеля, количества дней и насыщенности программы. Диапазон цен на двух человек: от 23 тысяч до 80 тысяч рублей.

Бюджетные варианты — это короткие "прогулочные" программы. Тур "Выходные на Волге" от "Интуриста" стартует от 23 тыс. рублей. За эти деньги туристы гуляют по набережным и осматривают ключевые памятки. Чуть дороже — гастро-выезды с дегустациями медовухи.

"Сейчас турист голосует рублем. Люди предпочитают брать базу — отель и проезд, а экскурсии докупать на месте. Это позволяет не переплачивать за лишние опции", — объяснила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Более глубокое погружение стоит дороже. Программы "АЛЕАН" — от 45,6 тыс. рублей за трехдневный маршрут. Те, кто хочет гастрономический акцент, платят от 53,2 тыс. рублей за дегустационные туры в Ростове и Костроме. Самый масштабный тур "Золотое Кольцо России 2.0" рассчитан на пять дней и стоит 75,9 тыс. рублей.

Экономика поездок: тренды 2026 года

Ценники выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Компании объясняют это ростом трат на логистику, отели и гидов. Туристы стали осторожнее.

Тип тура Цена на двоих (от)
Мини-уикенд 23 000 руб.
Комплексный гастротур 53 200 руб.
Пятидневное путешествие 75 900 руб.

Главная перемена — отказ от "галопа" по семи городам. Путешественникам ближе отдых в малых городах с детальным изучением региона, например, Владимирской или Ярославской области.

Ажиотаж или стабильность: состояние рынка

Ситуация неоднородная. "АЛЕАН" фиксирует двукратный всплеск спроса на праздничные даты, связывая это с модой на путешествия по России рядом с домом.

"Спрос стабилен. Но вот глубина бронирований меняется. Люди боятся планировать заранее из-за цен и нестабильной логистики, поэтому тянут до последнего", — подметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

"Туристы делают упор на короткие выезды. Сейчас это безопаснее для кошелька и проще в плане логистики", — подчеркнула менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о Золотом кольце

Почему туры на 2-3 дня стали популярнее пятидневных?

Короткие программы дешевле и не нагружают бюджет. Туристы предпочитают чаще уезжать на выходные, чем один раз на долгий срок.

Влияет ли инфляция на выбор отелей?

Да. Путешественники все чаще выбирают гостиницы 3* вместо привычных ранее 4* и 5*, стремясь удержать общую стоимость тура в рамках комфортной суммы.

Стоит ли брать гастрономический тур?

Это выгодно, так как стоимость всех дегустаций уже включена в пакет. Это избавляет от лишних трат на месте и позволяет заранее спланировать расходы.

Как лучше бронировать — через оператора или самостоятельно?

Туроператоры продают пакеты, где уже оптимизированы переезды и обеды. Самостоятельная поездка на своем авто может выйти дешевле, но потребует тщательной проработки сложной логистики.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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