Кошелёк диктует правила: как изменился формат поездок по Золотому кольцу этим летом

Летний сезон стартует, а привычный маршрут "Золотого кольца" снова в топе предпочтений. Путешественники ищут баланс между архитектурой древних городов и доступным бюджетом. Операторы перекраивают программы: от "быстрого" уикенда до углубленного погружения в одну область.
Стоимость поездки сильно скачет. Цена зависит от отеля, количества дней и насыщенности программы. Диапазон цен на двух человек: от 23 тысяч до 80 тысяч рублей.
Бюджетные варианты — это короткие "прогулочные" программы. Тур "Выходные на Волге" от "Интуриста" стартует от 23 тыс. рублей. За эти деньги туристы гуляют по набережным и осматривают ключевые памятки. Чуть дороже — гастро-выезды с дегустациями медовухи.
"Сейчас турист голосует рублем. Люди предпочитают брать базу — отель и проезд, а экскурсии докупать на месте. Это позволяет не переплачивать за лишние опции", — объяснила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Более глубокое погружение стоит дороже. Программы "АЛЕАН" — от 45,6 тыс. рублей за трехдневный маршрут. Те, кто хочет гастрономический акцент, платят от 53,2 тыс. рублей за дегустационные туры в Ростове и Костроме. Самый масштабный тур "Золотое Кольцо России 2.0" рассчитан на пять дней и стоит 75,9 тыс. рублей.
Ценники выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Компании объясняют это ростом трат на логистику, отели и гидов. Туристы стали осторожнее.
|Тип тура
|Цена на двоих (от)
|Мини-уикенд
|23 000 руб.
|Комплексный гастротур
|53 200 руб.
|Пятидневное путешествие
|75 900 руб.
Главная перемена — отказ от "галопа" по семи городам. Путешественникам ближе отдых в малых городах с детальным изучением региона, например, Владимирской или Ярославской области.
Ситуация неоднородная. "АЛЕАН" фиксирует двукратный всплеск спроса на праздничные даты, связывая это с модой на путешествия по России рядом с домом.
"Спрос стабилен. Но вот глубина бронирований меняется. Люди боятся планировать заранее из-за цен и нестабильной логистики, поэтому тянут до последнего", — подметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.
"Туристы делают упор на короткие выезды. Сейчас это безопаснее для кошелька и проще в плане логистики", — подчеркнула менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Короткие программы дешевле и не нагружают бюджет. Туристы предпочитают чаще уезжать на выходные, чем один раз на долгий срок.
Да. Путешественники все чаще выбирают гостиницы 3* вместо привычных ранее 4* и 5*, стремясь удержать общую стоимость тура в рамках комфортной суммы.
Это выгодно, так как стоимость всех дегустаций уже включена в пакет. Это избавляет от лишних трат на месте и позволяет заранее спланировать расходы.
Туроператоры продают пакеты, где уже оптимизированы переезды и обеды. Самостоятельная поездка на своем авто может выйти дешевле, но потребует тщательной проработки сложной логистики.
Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, аналитик туристического рынка Илья Роденко, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
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