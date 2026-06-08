Июнь — не повод прятать лыжи: где в России катаются на сноубордах в разгар лета

Думаете, лыжи и сноуборд пора прятать до зимы? А вот и нет! Начало июня на юге России готовит отличные сюрпризы для тех, кто не накатался. Рассказываем, на каких высотах еще лежит снег, как правильно спланировать короткую поездку в горы и почему летний сезон может стать лучшим приключением года.
На курорте Красная Поляна на высоте 2050 метров в начале июня открылся единственный в России летний сноупарк. Его площадь — 30 тысяч квадратных метров. До 28 числа здесь проходит фестиваль Bonus Summer Camp.
Сноупарк расположен в высокогорной долине Цирк-2. Снег там держится дольше обычного из-за местного микроклимата. 1 июня здесь даже прошел сильный снегопад, который обновил покрытие на трассах.
"Для короткой летней поездки в горы не стоит смотреть только на календарь. Важнее высота, состояние снега и рабочие зоны катания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Максим Ланин, туроператор.
По данным пресс-службы курорта, сноупарк разделен на пять зон. Они подходят райдерам разного уровня — от новичков до опытных спортсменов. Для гостей работают пять подъемников. Джиб-фигуры и трамплины рассчитаны и на тех, кто только пробует себя, и на тех, кто уже уверенно стоит на доске.
На горные маршруты Кавказа многие едут за мягкой погодой и видами, но для катания важнее не панорама, а фактическое состояние склона. Летний формат требует большей точности в планировании: ранний старт, проверка расписания подъемников и запас времени на дорогу.
Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в этом году может побить рекорд по длине зимнего сезона. Предыдущий сезон продлился 224 дня — с 25 ноября по 6 июля. За это время на "Эльбрусе" отдохнула 501 тысяча человек.
В прошлом году курорт впервые в своей истории начал зимний сезон 1 ноября. До этого самый ранний старт фиксировали в 2021 году — 7 ноября. Если катание снова продлится до начала июля, "Эльбрус" преодолеет восьмимесячную планку.
"При поездке в горы летом стоит заранее смотреть не только на прогноз, но и на камеры курорта. Это помогает понять, есть ли снег, очереди и открытые трассы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Антон Громов, менеджер по внутреннему туризму.
Кадры с камер на станциях "Мир" (3500 метров) и "Гарабаши" (3847 метров) показывают: склоны покрыты снегом, а в будни катальщиков немного. Для тех, кто не любит плотный поток на трассах, это удобный вариант.
В начале июня на курорте работали четыре трассы на высоте от 3300 до 3847 метров. Из них три были "красными" и одна "зеленая". Такой набор дает выбор и тем, кто катается уверенно, и тем, кто ищет более спокойный спуск.
|Ошибка / привычка
|Совет / лайфхак / результат
|Ехать в горы без проверки высоты и состояния снега
|Сначала смотрите камеры и расписание подъемников, потом планируйте выезд
|Выбирать курорт только по названию
|Оценивайте, какие трассы открыты и для какого уровня они подходят
|Приезжать без запаса времени
|Летние горные поездки лучше строить с запасом на дорогу и погоду
|Не учитывать будние дни
|В будни на высоте обычно меньше людей, а катание проходит спокойнее
На фестивале Bonus Summer Camp в 2026 году ожидают около 2500 участников из разных регионов России. Больше всего гостей традиционно ждут из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Программа рассчитана не только на катание. Каждый день здесь будут тренировки и совместные заезды с прорайдерами, йога, хайкинг, велопрогулки, скейтбординг, лекции и мастер-классы. Отдельно заявлены тематические недели с вечерними диджей-сетами, кинопоказами, выступлениями артистов и образовательным блоком.
"Если поездка короткая, лучше заранее решить, что для вас важнее: склоны или программа фестиваля. Тогда день не распадется на случайные планы", — отметила в беседе с Pravda.Ru Анастасия Крылова, турагент.
12 июня катание на "Эльбрусе" можно совместить с празднованием Дня России. На Ярмарочной площади для взрослых и детей подготовят развлекательно-интерактивную программу: шоу мыльных пузырей, скручивание воздушных шариков, блеск-тату, квест, игры с аниматорами и подарки за участие. На станции "Мир" для гостей курорта также будет работать диджей.
Сначала проверьте высоту курорта, открытые трассы и работу подъемников. Затем сопоставьте это с прогнозом погоды и временем в пути. Для летней поездки в горы лучше закладывать запас по времени.
Частая ошибка — ехать только ради самого факта поездки и не смотреть, где именно лежит снег. Еще одна проблема — отсутствие проверки камер курорта и списка работающих трасс. Из-за этого отдых может не совпасть с ожиданиями.
При коротком выезде удобнее выбирать жилье ближе к подъемникам. Это сокращает время на дорогу утром и вечером. Если планируется катание на высоте, лучше сразу учитывать дорогу от места проживания до станции канатки.
Перед выездом стоит убедиться, что трассы открыты именно для вашего уровня. Новичкам лучше выбирать зеленые участки, а не идти на сложные спуски. Также важно учитывать будние дни: на некоторых курортах в это время людей меньше, и катание проходит спокойнее.
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