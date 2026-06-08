Июнь — не повод прятать лыжи: где в России катаются на сноубордах в разгар лета

Думаете, лыжи и сноуборд пора прятать до зимы? А вот и нет! Начало июня на юге России готовит отличные сюрпризы для тех, кто не накатался. Рассказываем, на каких высотах еще лежит снег, как правильно спланировать короткую поездку в горы и почему летний сезон может стать лучшим приключением года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сноубордист

Летний сноупарк в Красной Поляне

На курорте Красная Поляна на высоте 2050 метров в начале июня открылся единственный в России летний сноупарк. Его площадь — 30 тысяч квадратных метров. До 28 числа здесь проходит фестиваль Bonus Summer Camp.

Сноупарк расположен в высокогорной долине Цирк-2. Снег там держится дольше обычного из-за местного микроклимата. 1 июня здесь даже прошел сильный снегопад, который обновил покрытие на трассах.

"Для короткой летней поездки в горы не стоит смотреть только на календарь. Важнее высота, состояние снега и рабочие зоны катания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Максим Ланин, туроператор.

По данным пресс-службы курорта, сноупарк разделен на пять зон. Они подходят райдерам разного уровня — от новичков до опытных спортсменов. Для гостей работают пять подъемников. Джиб-фигуры и трамплины рассчитаны и на тех, кто только пробует себя, и на тех, кто уже уверенно стоит на доске.

На горные маршруты Кавказа многие едут за мягкой погодой и видами, но для катания важнее не панорама, а фактическое состояние склона. Летний формат требует большей точности в планировании: ранний старт, проверка расписания подъемников и запас времени на дорогу.

Сезон на Эльбрусе и длина катания

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в этом году может побить рекорд по длине зимнего сезона. Предыдущий сезон продлился 224 дня — с 25 ноября по 6 июля. За это время на "Эльбрусе" отдохнула 501 тысяча человек.

В прошлом году курорт впервые в своей истории начал зимний сезон 1 ноября. До этого самый ранний старт фиксировали в 2021 году — 7 ноября. Если катание снова продлится до начала июля, "Эльбрус" преодолеет восьмимесячную планку.

"При поездке в горы летом стоит заранее смотреть не только на прогноз, но и на камеры курорта. Это помогает понять, есть ли снег, очереди и открытые трассы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Антон Громов, менеджер по внутреннему туризму.

Кадры с камер на станциях "Мир" (3500 метров) и "Гарабаши" (3847 метров) показывают: склоны покрыты снегом, а в будни катальщиков немного. Для тех, кто не любит плотный поток на трассах, это удобный вариант.

В начале июня на курорте работали четыре трассы на высоте от 3300 до 3847 метров. Из них три были "красными" и одна "зеленая". Такой набор дает выбор и тем, кто катается уверенно, и тем, кто ищет более спокойный спуск.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат Ехать в горы без проверки высоты и состояния снега Сначала смотрите камеры и расписание подъемников, потом планируйте выезд Выбирать курорт только по названию Оценивайте, какие трассы открыты и для какого уровня они подходят Приезжать без запаса времени Летние горные поездки лучше строить с запасом на дорогу и погоду Не учитывать будние дни В будни на высоте обычно меньше людей, а катание проходит спокойнее

Что еще подготовили курорты в июне

На фестивале Bonus Summer Camp в 2026 году ожидают около 2500 участников из разных регионов России. Больше всего гостей традиционно ждут из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Программа рассчитана не только на катание. Каждый день здесь будут тренировки и совместные заезды с прорайдерами, йога, хайкинг, велопрогулки, скейтбординг, лекции и мастер-классы. Отдельно заявлены тематические недели с вечерними диджей-сетами, кинопоказами, выступлениями артистов и образовательным блоком.

"Если поездка короткая, лучше заранее решить, что для вас важнее: склоны или программа фестиваля. Тогда день не распадется на случайные планы", — отметила в беседе с Pravda.Ru Анастасия Крылова, турагент.

12 июня катание на "Эльбрусе" можно совместить с празднованием Дня России. На Ярмарочной площади для взрослых и детей подготовят развлекательно-интерактивную программу: шоу мыльных пузырей, скручивание воздушных шариков, блеск-тату, квест, игры с аниматорами и подарки за участие. На станции "Мир" для гостей курорта также будет работать диджей.

Ответы на популярные вопросы о летнем катании в горах

Как спланировать поездку на летнее катание в Красной Поляне или на Эльбрусе?

Сначала проверьте высоту курорта, открытые трассы и работу подъемников. Затем сопоставьте это с прогнозом погоды и временем в пути. Для летней поездки в горы лучше закладывать запас по времени.

Какие ошибки чаще всего допускают туристы?

Частая ошибка — ехать только ради самого факта поездки и не смотреть, где именно лежит снег. Еще одна проблема — отсутствие проверки камер курорта и списка работающих трасс. Из-за этого отдых может не совпасть с ожиданиями.

Как выбрать транспорт и размещение для такой поездки?

При коротком выезде удобнее выбирать жилье ближе к подъемникам. Это сокращает время на дорогу утром и вечером. Если планируется катание на высоте, лучше сразу учитывать дорогу от места проживания до станции канатки.

Как обезопасить отдых и избежать проблем на склоне?

Перед выездом стоит убедиться, что трассы открыты именно для вашего уровня. Новичкам лучше выбирать зеленые участки, а не идти на сложные спуски. Также важно учитывать будние дни: на некоторых курортах в это время людей меньше, и катание проходит спокойнее.