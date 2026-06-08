Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израиль объявил о продолжении операции в Иране, что подтверждает обвинения в адрес США
Секрет "выспавшегося" вида: маленькие хитрости, которые стирают следы усталости
Секрет выжатого лимона: что ломает волю человека раньше физического истощения
Кошелёк диктует правила: как изменился формат поездок по Золотому кольцу этим летом
У границ России началась большая игра НАТО: альянс спешит потратить деньги до решения США
Мирный план Запада по Украине рассыпался на глазах: в России объяснили, почему компромисса не будет
Двойное дно предвыборной кампании: какая сила на самом деле привела Пашиняна к победе
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Розетка ходит ходуном? Простой способ закрепить её намертво за пару минут

Июнь — не повод прятать лыжи: где в России катаются на сноубордах в разгар лета

Туризм

Думаете, лыжи и сноуборд пора прятать до зимы? А вот и нет! Начало июня на юге России готовит отличные сюрпризы для тех, кто не накатался. Рассказываем, на каких высотах еще лежит снег, как правильно спланировать короткую поездку в горы и почему летний сезон может стать лучшим приключением года.

Сноубордист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сноубордист

Летний сноупарк в Красной Поляне

На курорте Красная Поляна на высоте 2050 метров в начале июня открылся единственный в России летний сноупарк. Его площадь — 30 тысяч квадратных метров. До 28 числа здесь проходит фестиваль Bonus Summer Camp.

Сноупарк расположен в высокогорной долине Цирк-2. Снег там держится дольше обычного из-за местного микроклимата. 1 июня здесь даже прошел сильный снегопад, который обновил покрытие на трассах.

"Для короткой летней поездки в горы не стоит смотреть только на календарь. Важнее высота, состояние снега и рабочие зоны катания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Максим Ланин, туроператор.

По данным пресс-службы курорта, сноупарк разделен на пять зон. Они подходят райдерам разного уровня — от новичков до опытных спортсменов. Для гостей работают пять подъемников. Джиб-фигуры и трамплины рассчитаны и на тех, кто только пробует себя, и на тех, кто уже уверенно стоит на доске.

На горные маршруты Кавказа многие едут за мягкой погодой и видами, но для катания важнее не панорама, а фактическое состояние склона. Летний формат требует большей точности в планировании: ранний старт, проверка расписания подъемников и запас времени на дорогу.

Сезон на Эльбрусе и длина катания

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в этом году может побить рекорд по длине зимнего сезона. Предыдущий сезон продлился 224 дня — с 25 ноября по 6 июля. За это время на "Эльбрусе" отдохнула 501 тысяча человек.

В прошлом году курорт впервые в своей истории начал зимний сезон 1 ноября. До этого самый ранний старт фиксировали в 2021 году — 7 ноября. Если катание снова продлится до начала июля, "Эльбрус" преодолеет восьмимесячную планку.

"При поездке в горы летом стоит заранее смотреть не только на прогноз, но и на камеры курорта. Это помогает понять, есть ли снег, очереди и открытые трассы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Антон Громов, менеджер по внутреннему туризму.

Кадры с камер на станциях "Мир" (3500 метров) и "Гарабаши" (3847 метров) показывают: склоны покрыты снегом, а в будни катальщиков немного. Для тех, кто не любит плотный поток на трассах, это удобный вариант.

В начале июня на курорте работали четыре трассы на высоте от 3300 до 3847 метров. Из них три были "красными" и одна "зеленая". Такой набор дает выбор и тем, кто катается уверенно, и тем, кто ищет более спокойный спуск.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат
Ехать в горы без проверки высоты и состояния снега Сначала смотрите камеры и расписание подъемников, потом планируйте выезд
Выбирать курорт только по названию Оценивайте, какие трассы открыты и для какого уровня они подходят
Приезжать без запаса времени Летние горные поездки лучше строить с запасом на дорогу и погоду
Не учитывать будние дни В будни на высоте обычно меньше людей, а катание проходит спокойнее

Что еще подготовили курорты в июне

На фестивале Bonus Summer Camp в 2026 году ожидают около 2500 участников из разных регионов России. Больше всего гостей традиционно ждут из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Программа рассчитана не только на катание. Каждый день здесь будут тренировки и совместные заезды с прорайдерами, йога, хайкинг, велопрогулки, скейтбординг, лекции и мастер-классы. Отдельно заявлены тематические недели с вечерними диджей-сетами, кинопоказами, выступлениями артистов и образовательным блоком.

"Если поездка короткая, лучше заранее решить, что для вас важнее: склоны или программа фестиваля. Тогда день не распадется на случайные планы", — отметила в беседе с Pravda.Ru Анастасия Крылова, турагент.

12 июня катание на "Эльбрусе" можно совместить с празднованием Дня России. На Ярмарочной площади для взрослых и детей подготовят развлекательно-интерактивную программу: шоу мыльных пузырей, скручивание воздушных шариков, блеск-тату, квест, игры с аниматорами и подарки за участие. На станции "Мир" для гостей курорта также будет работать диджей.

Ответы на популярные вопросы о летнем катании в горах

Как спланировать поездку на летнее катание в Красной Поляне или на Эльбрусе?

Сначала проверьте высоту курорта, открытые трассы и работу подъемников. Затем сопоставьте это с прогнозом погоды и временем в пути. Для летней поездки в горы лучше закладывать запас по времени.

Какие ошибки чаще всего допускают туристы?

Частая ошибка — ехать только ради самого факта поездки и не смотреть, где именно лежит снег. Еще одна проблема — отсутствие проверки камер курорта и списка работающих трасс. Из-за этого отдых может не совпасть с ожиданиями.

Как выбрать транспорт и размещение для такой поездки?

При коротком выезде удобнее выбирать жилье ближе к подъемникам. Это сокращает время на дорогу утром и вечером. Если планируется катание на высоте, лучше сразу учитывать дорогу от места проживания до станции канатки.

Как обезопасить отдых и избежать проблем на склоне?

Перед выездом стоит убедиться, что трассы открыты именно для вашего уровня. Новичкам лучше выбирать зеленые участки, а не идти на сложные спуски. Также важно учитывать будние дни: на некоторых курортах в это время людей меньше, и катание проходит спокойнее.

Экспертная проверка: - Максим Ланин, туроператор, Антон Громов, менеджер по внутреннему туризму, Анастасия Крылова, турагент
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Кран заклинило? Не хватайтесь за ключ. Как открыть его за 3 минуты и спасти ремонт
Недвижимость
Кран заклинило? Не хватайтесь за ключ. Как открыть его за 3 минуты и спасти ремонт
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Садоводство, цветоводство
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Хруст, сочность и чесночная острота: превращаем скучные кабачки в летний хит с пикантным соусом
Еда и рецепты
Хруст, сочность и чесночная острота: превращаем скучные кабачки в летний хит с пикантным соусом
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Последние материалы
Забудьте о квасе и кефире: новый способ приготовлении окрошки для гурманов
Небесный вальс: как пара звезд подстегнула разгадку астрономической загадки
Плюшевый комочек или гордый партнер? 5 пород кошек, которые никогда не будут "диванными подушками"
Хрустящее снаружи, мягкое внутри: рецепт творожного печенья, который просят все гости
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Гаджетов стало слишком много: как простые розетки открывают двери злоумышленникам
Хозяин ушёл — для кошки мир рухнул: как уберечь питомца от страданий в пустой квартире
Герметик покрылся траурной каймой: как объявить войну плесени в ванной без едкой химии
Бюрократия перешла все границы: тюменская мать добилась выплат через суд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.