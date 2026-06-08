Россия расширяет безвизовое пространство: Малайзия, Индонезия, Бахрейн и Кувейт в очереди

Россия готовит мощный дипломатический десант в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. Визы — в корзину. Малайзия, Индонезия, Бахрейн и Кувейт стоят в очереди на полную отмену въездных фильтров для россиян. Это не просто планы, а жесткий график: переговорный процесс по ключевым направлениям Москва намерена закрыть до конца 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Туристы на паспортном контроле

Приоритеты 2026 года: кто на очереди

На полях ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко подтвердил: забор между странами рушится. Малайзия и Индонезия — главные цели. Это регионы, где влажный воздух пахнет специями, а небоскребы из стекла соседствуют с джунглями. Индонезийский Бали и малайзийский Куала-Лумпур могут стать для россиян такими же доступными, как поездка на дачу. МИД РФ уже вовсю утюжит тексты соглашений, чтобы поставить финальные печати в ближайшие месяцы.

"Отмена виз — это всегда мощный рывок для турпотока. Мы видим, как вырос интерес к странам, которые уже открылись, и новые направления избавят путешественников от бюрократического ада и лишних трат на сборы", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ритм задали еще в прошлом году. Оман, Саудовская Аравия и Мьянма уже открыли двери. Теперь Москва масштабирует успех. Если Кувейт и Бахрейн падут под натиском дипломатов, Персидский залив окончательно превратится во внутреннее море для российского туриста. Эксперты ожидают, что это повлияет на выбор курортов с оптимальным соотношением цены и качества, создавая альтернативу привычным хабам.

Групповой безвиз: Индия и Вьетнам

Для Индии и Вьетнама готовят лайтовую версию — групповой безвиз. Механизм уже обкатан на Китае и Иране. Схема простая: список группы, один агент, никакой беготни по консульствам. Это идеальное топливо для массового туризма. Вьетнамский остров Фукуок уже вводит цифровые барьеры, но для организованных групп из России путь должен стать максимально гладким.

"Групповые списки — это спасение для массового сегмента. Туроператор берет всю бумажную волокиту на себя, а турист просто берет паспорт и летит. Для таких гигантов как Индия это единственный способ быстро переварить огромный поток людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Контрасты направлений поражают: от хаотичных рынков Дели до люксовых отелей Персидского залива. Пока одни выбирают культурные феномены Южной Кореи, другие ждут отмашки по Бахрейну. Динамика переговоров показывает, что Россия больше не смотрит на Запад. Вектор сместился туда, где солнце злее, а бизнес-диалог прагматичнее.

Страна / Направление Текущий статус / План Малайзия, Индонезия Финализация соглашений о полной отмене виз до конца 2026 года Индия, Вьетнам Внедрение механизма безвизовых групповых поездок Кувейт, Бахрейн Переговорный процесс по полной либерализации въезда

"Любая либерализация режима — это удар по ценам. Когда виза не нужна, авиакомпании смелее ставят чартеры, а отельеры дают скидки, понимая, что русский турист привезет валюту", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о безвизовом режиме

Когда именно отменят визы в Индонезию?

Российское правительство нацелено завершить все формальности до конца года, чтобы в 2026 году режим уже полноценно функционировал.

Что такое групповой безвиз для Вьетнама?

Это возможность посещать страну в составе группы от 5 человек через аккредитованного туроператора без оформления личной визы в посольстве.

Нужна ли будет виза в Саудовскую Аравию?

С Саудовской Аравией работа уже проведена, страна вошла в список государств с упрощенным или отмененным режимом в 2023-2024 годах.

С какими странами Залива уже нет виз?

На текущий момент безвизовый режим или значительные послабления действуют с Оманом и ОАЭ, Кувейт и Бахрейн — следующие на очереди.

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