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Отельный Wi-Fi не пускает в Госуслуги: как российские туристы пытаются преодолеть цифровые барьеры

Туризм

Российские туристы за рубежом все чаще сталкиваются с тем, что привычные сервисы не открываются или требуют лишних действий при входе. Проблема затрагивает не только "Госуслуги", но и банки, магазины, транспортные сервисы, поэтому заранее стоит продумать способ доступа к важным сайтам и не полагаться только на отельный Wi-Fi.

Госуслуги дом
Фото: "Управляющая компания Гагаринского района - 1" by Госуслуги, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Госуслуги дом

Почему российские сервисы не открываются за границей

Обсуждение началось после сообщения админа телеграм-канала "Крыша ТурДома", которая находится в Турции. По ее словам, уже несколько дней не получается войти на "Госуслуги" через местный Wi-Fi. Сервис просит отключить VPN, хотя он не используется. При этом онлайн-банкинг продолжает работать.

Похожая картина повторяется у части путешественников в Египте, Таиланде и других странах. Одни без проблем заходят на портал, другие не могут авторизоваться не только на "Госуслугах", но и на сайтах российских компаний, интернет-магазинов и транспортных операторов. Ситуация выглядит неровной, потому что доступ зависит от конкретной сети, страны и настроек защиты на стороне сервиса.

"Многие интернет-площадки для борьбы с VPN фактически ограничили доступ с иностранных IP-адресов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Максим Ланин, туроператор.

По словам руководителя группы компаний ComNews Леонида Коника, пользователь за рубежом может столкнуться с отказом в доступе просто из-за иностранного IP-адреса. Для системы это выглядит как подозрительный вход. Отсюда и просьба отключить VPN, даже если его нет. В результате обычный турист попадает под ограничения, хотя не нарушает правила.

Какие варианты входа чаще помогают туристам

Самым надежным способом многие туристы называют роуминг с российской SIM-картой. Такой вариант чаще помогает открыть нужный сервис без лишних проверок. Минус у него очевиден: связь за границей обходится дороже.

Еще один путь — VPN с российским IP-адресом. Он помогает не всегда, зато в отдельных случаях позволяет зайти в личный кабинет, оплатить услуги или проверить документы. Но использовать такой инструмент можно не везде: в некоторых странах он ограничен или запрещен.

Проблема касается не только отдыхающих. Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, за рубежом россияне нередко теряют доступ к электронному документообороту, переводам, заказу такси для близких и российским мессенджерам. Он объяснил, что сервисы не всегда умеют различать обычный зарубежный вход и VPN-трафик.

"Главная сложность заключается в том, что сервисы не могут разделить VPN-трафик и обычные входы с зарубежных IP. В результате ограничения затрагивают и добросовестных пользователей, которые находятся за пределами России", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Максим Ланин, туроператор.

Похожая ситуация возникает и у иностранных туристов в России. Из-за ограничений по IP и требований к покупке российских SIM-карт часть из них не может полноценно пользоваться цифровыми сервисами, которые нужны для поездок, билетов и бытовых задач.

Какие сложности это создает в поездке

На первый взгляд речь идет только о неудобстве с одним сайтом. На практике проблема цепляет сразу несколько бытовых задач. Без доступа к "Госуслугам" туристу сложнее проверить документы, войти в личные кабинеты и решить срочные вопросы. Если не открываются сервисы магазинов или транспорта, поездка тоже становится нервнее.

Из-за этого лучше заранее проверить, какие онлайн-сервисы могут понадобиться в дороге. Не стоит ждать, пока это потребуется уже в аэропорту или в отеле. Полезно сохранить пароли, включить дополнительные способы входа и иметь запасной канал связи.

"Российский гражданин, который находится за рубежом и не использует VPN, может столкнуться с отказом в обслуживании просто из-за своего местоположения", — отметил в беседе с Pravda.Ru Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму.

Как подготовиться до вылета

Чтобы не остаться без доступа к важным сервисам, туристам советуют заранее проверить вход в нужные приложения еще дома. Если портал работает только через мобильную сеть, лучше протестировать это до поездки. Отдельно стоит сохранить номера поддержки банков и сервисов, которые могут понадобиться в пути.

Еще один практичный шаг — взять с собой российскую SIM-карту и уточнить тарифы роуминга. Для части путешественников это самый стабильный вариант. Если планируется использовать VPN, нужно заранее проверить, разрешен ли он в стране поездки и не нарушает ли местные правила.

Нельзя рассчитывать только на гостиничный Wi-Fi. Именно в публичных сетях чаще всплывают ограничения по IP и дополнительные проверки. Лучше иметь хотя бы два способа выхода в интернет.

Ошибка или привычка Совет, лайфхак или результат
Проверять доступ к сервисам только по приезде Тестируйте "Госуслуги", банк и нужные приложения еще до вылета
Полагаться только на отельный Wi-Fi Держите запасной канал связи: роуминг или мобильный интернет
Включать VPN без проверки местных правил Сначала уточните, разрешен ли такой способ в стране поездки
Не сохранять контакты поддержки Запишите номера банков и сервисов, чтобы не искать их в дороге

Ответы на популярные вопросы о доступе к российским сервисам за рубежом

Как заранее проверить, будет ли открываться нужный сервис в поездке?

Лучше сделать тестовый вход дома и еще раз — через мобильную сеть, если есть такая возможность. Так вы поймете, работает ли сервис без лишних ограничений.

Что делать, если "Госуслуги" не пускают через Wi-Fi в отеле?

Сначала попробуйте мобильный интернет или российскую SIM-карту в роуминге. Если сервис все равно не открывается, проверьте, не требует ли он другого способа авторизации.

Можно ли решить проблему только через VPN?

Не всегда. Иногда VPN помогает, но в ряде стран он ограничен. К тому же сервис может не принять вход из-за иностранного IP.

Как обезопасить себя от сбоев в поездке?

Нужно заранее сохранить нужные пароли, номера поддержки и иметь запасной способ выхода в интернет. Это снижает риск, что срочный вопрос застигнет вас без доступа к сервисам.

Экспертная проверка: - Максим Ланин, туроператор, Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму, Ольга Волкова, специалист по страхованию путешествий
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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