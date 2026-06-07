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Элладские берега манят россиян: спрос на летний отдых в Греции взлетел до небывалых высот

Туризм

Греция накрывает новой волной: спрос на элладские берега к лету 2026 года подскочил вдвое. Пока одни страны возводят заборы, греки открывают двери, превращая шенгенский квест в легкую прогулку. Страна уверенно влетела в ТОП-5 европейских направлений, заставляя туроператоров экстренно пересчитывать квоты в отелях. Здесь пахнет жареным осьминогом, соленым ветром Эгейского моря и запахом свежих евро, которые туристы готовы отдавать за проверенный сервис.

Греция, Родос, г. Линдос, древний Акрополь
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Греция, Родос, г. Линдос, древний Акрополь

Греческий бум: цифры и факты

Рынок кипит. Статистика бронирований напоминает график температуры в июле: рост от 10% до рекордных 100% у отдельных игроков. Тон задает лояльность консульства и понятные стыковки.

Пока природа объявляет туристам войну, закрывая легендарные локации вроде бухты Навайо из-за оползней, греческие курорты компенсируют это безупречным приемом в других регионах.

"Греция сейчас — это самый быстрый шенген. В Москве паспорт с визой возвращают через 15 дней. В регионах добавляйте неделю на логистику. Это главный драйвер продаж", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Апрель и май станут пиковыми месяцами — полетные программы утверждены, места в самолетах тают. Туристы больше не ждут горящих туров, понимая, что дефицит кресел может оставить их дома или на российских озерах-зеркалах.

Отели и "все включено": что выбирает турист

Российский путешественник в 2026 году консервативен и требователен. Почти 70% бронирований приходится на пятизвездочные объекты. Тур за "три копейки" в Грецию больше не ищут — туда едут за люксом.

Популярностью пользуются проверенные цепочки: Sani, Ikos и Grecotel. Система "все включено" остается королем спроса, хотя почти половина отдыхающих выбирает полупаласион, чтобы не ограничивать себя в местных тавернах.

Параметр Данные 2026 года
Доля отелей 5* Около 68%
Рост цен на отели 5-15% относительно 2025 года
Срок выдачи визы От 15 календарных дней

Островная Греция — Крит, Родос, Корфу — съедает львиную долю трафика. Материк держится на Халкидиках и Афинской Ривьере. Тех, кто ищет уединения и изолированные пляжи, все чаще привлекают малые острова, куда нужно добираться паромами.

"Туристы с большими бюджетами подорожание на 10% просто не фиксируют. Для них важнее наличие мест в конкретном отеле, а топовые категории раскупаются за полгода до сезона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Логистика: как добраться до островов

Прямых рейсов нет, но связка через Стамбул работает как часы. Билет Turkish Airlines с багажом стартует от 70-80 тысяч рублей. Есть и бюджетные маневры: долететь до турецкого Бодрума или Даламана, а там прыгнуть на паром до Родоса или Коса.

Это дешевле и добавляет поездке морского драйва. Некоторые даже выбирают волонтерские пути, чтобы пожить на островах, например, помогая местным кошачьим приютам в обмен на жилье.

Перелет до Афин обойдется минимум в 66 тысяч рублей, а до пафосного Санторини придется выложить от 119 тысяч. Стоит учитывать, что штрафы в Европе растут, и даже невинный перекус на ступеньках исторического здания может стоить как пара ужинов в ресторане.

Цены на туры 2026

Тур на девять ночей с перелетом в "трешку" начинается от 190-215 тысяч рублей на двоих. Если метить в 5* на "все включено", готовьте от 250 до 450 тысяч рублей в зависимости от аппетитов оператора. Те, кто привык к морепродуктам и устрицам Приморья, найдут греческую кухню достойной альтернативой, но за сервис уровня люкс придется платить по рынку.

"Важно подавать документы на визу за 2 месяца. Греки лояльны, но при большой нагрузке сроки могут "поплыть". Забронировать тур можно даже за полгода, это страхует от скачков валюты", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Греции

За сколько нужно бронировать отель в Греции?

Для отелей уровня 5* оптимальный срок — 4-6 месяцев. К началу сезона дефицит мест в популярных сетях достигает 90%.

Какой маршрут в Грецию самый дешевый?

Перелет до турецкого Даламана с последующим переходом на паром до острова Родос обойдется значительно дешевле авиастыковок в Афинах.

Дают ли греки мультивизы?

Да, Греция остается одной из немногих стран Шенгена, выдающих многократные визы россиянам, хотя срок часто зависит от "визовой истории" заявителя.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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