Кошмар в собственной постели: как обычный отдых в Турции обернулся серьёзной угрозой для здоровья

История москвички, отдыхающей в Махмутларе под Аланьей, показывает, как быстро обычная поездка может превратиться в проблему из-за мелкой, но опасной детали. Женщина живет на первом этаже, выпускает котов во двор и теперь ежедневно проверяет питомцев после прогулок: именно так она заметила клеща в кровати и связала его появление с животными. Для туристов, которые снимают жилье у земли и часто гуляют по траве, это повод пересмотреть привычные действия до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка и клещи

Клещи в Турции: что произошло в Махмутларе

Москвичка отдыхает в курортном городке Махмутлар, в 12 километрах от центра Аланьи. Она снимает квартиру на первом этаже жилого комплекса. Коты регулярно выходят во двор, а потом возвращаются в жилье. По словам туристки, однажды она нашла клеща в своей кровати. После этого женщина стала осматривать питомцев после каждой прогулки.

По ее оценке, с животных удается снимать до 10 паразитов в день. Об этом сообщал Shot. Такие случаи особенно тревожат тех, кто путешествует с домашними животными и выбирает жилье рядом с газонами, кустами и неухоженными участками.

"Если турист живет на первом этаже и выпускает животное на улицу, осмотр после прогулки нужен каждый день. Клещ часто попадает в дом не сам, а на шерсти питомца", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Где риск укуса выше и какие районы Турции называют опасными

Турецкие СМИ сообщили об активизации клещей еще месяц назад. Отдыхающих просили быть особенно внимательными во время прогулок в лесу и в местах с высокой травой.

Среди районов с повышенным риском называют Сивас, Чорум, Эрзинджан и долину Келькит в Гюмюшхане. Туда туристы часто едут ради исторических и природных мест. На популярных курортах Антальи и в провинции Мугла, где находятся Бодрум и Мармарис, риск укуса ниже: парки и территории отелей обрабатывают от насекомых. Но прошлым летом клещей находили и в нетипичных для них местах.

Если маршрут проходит через зоны с разной плотностью отдыхающих, лучше заранее проверить, где больше травы, тенистых участков и дикой растительности. Именно там вероятность контакта с клещом растет быстрее.

"Клещи опасны не только в лесу. Туристу хватает обычной прогулки по траве, если он идет в шортах, без закрытой обуви и без осмотра одежды после возвращения", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Как защититься на прогулке и дома

Самый простой способ снизить риск — закрытая одежда и репелленты. Их можно купить в аптеках и супермаркетах. На природе лучше выбирать одежду с длинными рукавами, штанины заправлять, а после прогулки сразу осматривать кожу и вещи.

Туристам с питомцами стоит проверять не только шерсть, но и лежанки, покрывала, диваны и постель. Если жилье находится на первом этаже, важно не выпускать животных в высокую траву без защиты. В поездке это особенно важно, когда хозяин снимает квартиру, а не живет в отеле с обработанной территорией. Перед выездом также полезно уточнить условия отдыха в менее людных местах, где рядом больше природной среды и меньше ухода за газонами.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат Гулять в траве в открытой одежде Надевать закрытую одежду и обувь, чтобы снизить риск укуса Не осматривать кота или собаку после улицы Проверять шерсть и кожу сразу после возвращения Считать, что клещи опасны только в лесу Помнить о газонах, кустах и тенистых участках рядом с жильем Откладывать покупку защиты на потом Купить репеллент заранее в аптеке или супермаркете

"При поездке с животными лучше сразу заложить в маршрут ежедневный осмотр и средства защиты. Это дешевле, чем потом разбираться с укусом или заражением", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Какие болезни переносят клещи

Клещи в Турции могут переносить десятки заболеваний. Среди них Конго-крымская геморрагическая лихорадка. Она вызывает кровотечения и нередко протекает тяжело. Также есть риск заражения болезнью Лайма, клещевым энцефалитом, анаплазмозом и возвратным тифом.

Для туриста это означает одно: после укуса нельзя тянуть с обращением к врачу. Если клещ уже присосался, его нужно удалить правильно и как можно быстрее получить медицинскую помощь. Особенно внимательными должны быть те, кто путешествует с детьми или животными и много времени проводит на земле, в парках и дворах.

Ответы на популярные вопросы о клещах в Турции

Как правильно спланировать поездку, если я еду в Турцию с питомцем?

Выбирайте жилье с чистой территорией и заранее узнайте, есть ли рядом трава, кусты и необработанные участки. После прогулки сразу осматривайте животное и его вещи.

Какие ошибки чаще всего допускают туристы?

Чаще всего люди выходят в высокую траву в открытой одежде, не используют репеллент и не проверяют себя и питомцев после возвращения домой.

Как выбрать транспорт и размещение, чтобы меньше рисковать?

Для отдыха с животными лучше брать жилье не на первом этаже и избегать мест, где двор выходит прямо на газон или заросли. При длинных переездах держите вещи закрытыми и отдельно от уличной одежды.

Как обезопасить отдых и избежать проблем после укуса?

Нужно сразу удалить клеща, сохранить его при возможности и обратиться к врачу. Если после прогулки появился жар, слабость или покраснение, медлить нельзя.