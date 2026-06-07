Вернули из плена: затянувшаяся борьба за крылья национального перевозчика подошла к финалу

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"Аэрофлот" заводит двигатели для финального рывка в юридическом небе. Главный перевозчик страны намерен до конца года закрыть вопрос с шестью последними "иномарками", которые всё еще висят на балансе западных лизингодателей. Цена свободы — 100 миллионов долларов. Эти деньги компания достанет из собственного кармана, не дожидаясь помощи из госкубышки. Самолеты перестанут быть "заложниками" двойной регистрации, а штамп "выкуплено" позволит им беспрепятственно пересекать границы.

Самолет в небе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Самолет в небе

Счет за свободу: 7,3 млрд рублей на бочку

Сделка по шести бортам — это не просто покупка, это выкуп из "заложников". По текущему курсу 100 миллионов долларов превращаются в 7,3 миллиарда рублей. Для гиганта уровня "Аэрофлота" сумма подъемная. Глава компании Сергей Александровский подтвердил: группа справляется сама, без привлечения средств ФНБ, на которые раньше "очищали" основной флот. Группа накопила солидный жирок: на балансе к началу года лежало более 64 миллиардов рублей, так что чек на урегулирование не пробьет брешь в бюджете.

"Это логичный шаг. Содержать самолеты в статусе 'неопределенности' - значит кормить западных юристов. Проще один раз заплатить и забыть о рисках ареста или судебных исках от страховщиков из Европы", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Несмотря на успехи, в небе над "Аэрофлотом" все еще висят "свинцовые тучи". После завершения текущей сделки у компании останутся 134 самолета с сомнительным юридическим статусом. Это техника, принадлежащая "дочкам" российских лизинговых компаний (ГТЛК, "ВТБ Лизинг", "Сбер Лизинг"), но зарегистрированная в Европе. Даже если они очищены от двойной регистрации, с точки зрения международного права они остаются в "серой зоне".

Показатель Статус / Количество
Урегулировано бортов (2023-2025) 113 ВС
Неурегулированные права (европейские структуры РФ) 134 ВС
Стоимость последней сделки $100 млн
Общий объем выплат из ФНБ ранее 250+ млрд руб.

"Рынок сейчас лихорадит от дефицита провозных емкостей. Каждое урегулированное судно — это возможность открыть новый рейс в Турцию или Китай без страха, что его встретят судебные приставы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Зачем летать на своем, если можно платить чужим?

Эксперты ворчат: у "Аэрофлота" и так сейчас больше очищенных самолетов, чем нужно для текущей международной программы. Но стратегия Александровского проста: "дополнительная гибкость" лишней не бывает. Пока самолет находится в лизинге, на него капают долги, проценты и штрафы. Перевод актива в собственность через банковское рефинансирование "отрезает" хвосты обязательств перед Западом. Кроме того, группа не бросает попыток выловить запчасти и подержанные борты на вторичных рынках Азии и Ближнего Востока, хотя ценники там сейчас взвинчены до небес.

"Безопасность полетов напрямую зависит от того, насколько 'чист' самолет документально. Лизинговые споры — это не просто бумаги, это доступ к регламентному обслуживанию и легальным деталям", — объяснила в беседе с Pravda. Ru бортпроводница Анна Волкова.

Ответы на популярные вопросы об авиапарке

Зачем "Аэрофлот" тратит деньги на выкуп, если санкции и так все заморозили?

Заморозка не означает отмену долгов. По контрактам продолжают начисляться платежи. Выкуп позволяет "обнулить" эти претензии и защитить самолет от ареста в дружественных странах, которые соблюдают международное морское и воздушное право.

Подешевеют ли билеты после того, как самолеты станут российскими?

Напрямую — нет. Но это позволяет авиакомпании более гибко планировать маршруты и не платить огромные страховые премии за риски ареста, что сдерживает взрывной рост тарифов на зарубежных направлениях.

Хватит ли компании денег на новые сделки без помощи государства?

Судя по отчетности, у группы достаточно кэша. Одна только прибыль от обратного акциза на топливо и демпферные выплаты приносят миллиарды, что позволяет гасить лизинговые аппетиты собственными силами.

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Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко, бортпроводница Анна Волкова
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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