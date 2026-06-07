Вернули из плена: затянувшаяся борьба за крылья национального перевозчика подошла к финалу

"Аэрофлот" заводит двигатели для финального рывка в юридическом небе. Главный перевозчик страны намерен до конца года закрыть вопрос с шестью последними "иномарками", которые всё еще висят на балансе западных лизингодателей. Цена свободы — 100 миллионов долларов. Эти деньги компания достанет из собственного кармана, не дожидаясь помощи из госкубышки. Самолеты перестанут быть "заложниками" двойной регистрации, а штамп "выкуплено" позволит им беспрепятственно пересекать границы.
Сделка по шести бортам — это не просто покупка, это выкуп из "заложников". По текущему курсу 100 миллионов долларов превращаются в 7,3 миллиарда рублей. Для гиганта уровня "Аэрофлота" сумма подъемная. Глава компании Сергей Александровский подтвердил: группа справляется сама, без привлечения средств ФНБ, на которые раньше "очищали" основной флот. Группа накопила солидный жирок: на балансе к началу года лежало более 64 миллиардов рублей, так что чек на урегулирование не пробьет брешь в бюджете.
"Это логичный шаг. Содержать самолеты в статусе 'неопределенности' - значит кормить западных юристов. Проще один раз заплатить и забыть о рисках ареста или судебных исках от страховщиков из Европы", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.
Несмотря на успехи, в небе над "Аэрофлотом" все еще висят "свинцовые тучи". После завершения текущей сделки у компании останутся 134 самолета с сомнительным юридическим статусом. Это техника, принадлежащая "дочкам" российских лизинговых компаний (ГТЛК, "ВТБ Лизинг", "Сбер Лизинг"), но зарегистрированная в Европе. Даже если они очищены от двойной регистрации, с точки зрения международного права они остаются в "серой зоне".
|Показатель
|Статус / Количество
|Урегулировано бортов (2023-2025)
|113 ВС
|Неурегулированные права (европейские структуры РФ)
|134 ВС
|Стоимость последней сделки
|$100 млн
|Общий объем выплат из ФНБ ранее
|250+ млрд руб.
"Рынок сейчас лихорадит от дефицита провозных емкостей. Каждое урегулированное судно — это возможность открыть новый рейс в Турцию или Китай без страха, что его встретят судебные приставы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Эксперты ворчат: у "Аэрофлота" и так сейчас больше очищенных самолетов, чем нужно для текущей международной программы. Но стратегия Александровского проста: "дополнительная гибкость" лишней не бывает. Пока самолет находится в лизинге, на него капают долги, проценты и штрафы. Перевод актива в собственность через банковское рефинансирование "отрезает" хвосты обязательств перед Западом. Кроме того, группа не бросает попыток выловить запчасти и подержанные борты на вторичных рынках Азии и Ближнего Востока, хотя ценники там сейчас взвинчены до небес.
"Безопасность полетов напрямую зависит от того, насколько 'чист' самолет документально. Лизинговые споры — это не просто бумаги, это доступ к регламентному обслуживанию и легальным деталям", — объяснила в беседе с Pravda. Ru бортпроводница Анна Волкова.
Заморозка не означает отмену долгов. По контрактам продолжают начисляться платежи. Выкуп позволяет "обнулить" эти претензии и защитить самолет от ареста в дружественных странах, которые соблюдают международное морское и воздушное право.
Напрямую — нет. Но это позволяет авиакомпании более гибко планировать маршруты и не платить огромные страховые премии за риски ареста, что сдерживает взрывной рост тарифов на зарубежных направлениях.
Судя по отчетности, у группы достаточно кэша. Одна только прибыль от обратного акциза на топливо и демпферные выплаты приносят миллиарды, что позволяет гасить лизинговые аппетиты собственными силами.
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